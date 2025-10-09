Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 10 ottobre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 10 ottobre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sembra che tu sia costantemente sulla linea del fuoco, ma è importante interrogarsi sul perché questa condizione persiste nella tua vita. Apprezzi poco le situazioni semplici, sentendo sempre l’esigenza di sfidare te stesso. Il mio suggerimento attuale è di prestare particolare attenzione alle tue relazioni.

Oroscopo del Toro

Toro, come ho sottolineato in passato, gli inizi dell’anno sono stati decisamente impegnativi, soprattutto dal punto di vista finanziario. Ci vorrà ancora un po’ per sistemare tutte le questioni economiche pendenti. Inoltre, potrebbe esserci la possibilità di affrontare ulteriori spese in questo periodo. Tuttavia, in tutto questo, sorge un desiderio sempre più intenso di costruire relazioni solide, sincere ed energiche. Questo bisogno si sta sempre più imponendo e la sua importanza è innegabile.

Oroscopo dei Gemelli

Per quei Gemelli dal temperamento particolarmente sensibile, l’idea migliore potrebbe essere esprimersi liberamente. Tuttavia, dobbiamo fare attenzione alla Venere dissonante, che potrebbe condurre a conversazioni con individui che non vi prestano attenzione. Oppure potrebbe precipitarvi in situazioni che richiedono problematiche discussioni.

Oroscopo del Cancro

Per coloro nati sotto il segno del Cancro, l’attuale posizionamento di Giove richiede la risoluzione di alcune sfide. Un approccio molto positivo sarà determinante, inoltre questo periodo favorisce il superamento di difficoltà amorose sorte nel passato. E’ un periodo propizio per fare chiarezza nei sentimenti.

Oroscopo del Leone

Leone, ho l’auspicio che il mese di ottobre ti regali l’amore che stai cercando. E se possiedi già un’affezione, auspico che la sua intensità possa crescere. Non dimenticare, stiamo progredendo verso il 2026 e, da quel momento in poi, il tuo segno zodiacale assumerà un ruolo da protagonista in materia di amore.

Oroscopo della Vergine

Paolo Fox narrerebbe così: Stiamo parlando dei nativi della Vergine, firmati da Mercurio. Questo periodo potrebbe risvegliare in voi un gran bisogno di passione. Sarebbe piuttosto sorprendente se la vostra attenzione non fosse rivolta, adesso, verso una persona che può non brillare per bellezza esteriore, ma che vi affascina e vi stimola sul piano intellettuale.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, stiamo vivendo tempi in cui sembra che ogni decisione abbia un peso enorme, in gran parte a causa delle sfide e degli scontri che hai dovuto superare. Tuttavia, vuoi che tu sappia che dal 13 Venere farà il suo ingresso nel tuo segno, portando con sé tracce d’amore e, speriamo, anche momenti di pace.

Oroscopo dello Scorpione

Un promettente 5 stelle in serbo per lo Scorpione, nonostante sia percepibile una notevole fatica fisica. E’ pertanto necessario affrontare ogni cosa con tranquillità e moderazione. La tua efficacia nell’agire non è messa in dubbio, ma è probabile che tu giunga a sera con un’energia un po’ meno brillante del solito.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittari, ci attendono giornate uniche, dobbiamo stare molto attenti a non esagerare con le parole in affetti profondi. Osserviamo attentamente le fasi astrali. Se vi è qualche difficoltà da risolvere, sarebbe opportuno farlo dopo il giorno 13. Considerate, peraltro, che il vostro ambito professionale offre opportunità per trovare soluzioni.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, è giunto il momento di comprendere il da farsi in termini affettivi. Potrebbe esserci, specialmente nelle coppie più giovani e alle prime esperienze, una sorta di tensione non direttamente legata alle dinamiche di coppia, ma piuttosto derivante dalle famiglie di origine. Per questo, risulta fondamentale un riequilibrio, dando maggiore importanza alla relazione in cui ti trovi.

Oroscopo dell’Acquario

Per gli amici dell’Acquario, accogliere novità e piacere rappresentano una priorità. Tuttavia, l’influenza di Mercurio e Marte potrebbe portare alla luce alcuni debiti in sospeso, un conto salato o forse una lieve sanzione. Questo potrebbe provocare momenti di frustrazione, ancor più frustranti se si considera che l’Acquario, di solito, non gestisce molto bene la burocrazia. Non preoccupatevi però, l’amore promette momenti felici nella seconda metà del mese.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, fai particolare attenzione a delle piccole molestie che potrebbero presentarsi già da domani, potrebbe trattarsi di un semplice fastidio dovuto al cambio di stagione. Questo, però, non dovrebbe influenzare minimamente la tua capacità di agire. Come ho già ribadito e sottolineato precedentemente, chi possiede un’attività caratterizzata da un buon retroterra e un curriculum sólido ha tutte le carte in regola per affermarsi in questo momento, sempre nel rispetto del proprio ambito di competenze. Se noti che qualcosa sta andando storto, non esitare a confrontarti immediatamente con la persona interessata.

