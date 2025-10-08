Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 9 ottobre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 9 ottobre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sembra che debba fare i conti con qualche leggero inconveniente risalente al passato. Giove non è proprio dalla tua parte in questo momento, e suggerisce vivamente di rivisitare e risolvere le questioni lavorative in sospeso. Nel frattempo, cerca di dedicare del tempo all’amore prima del 13. Se ci fossero complicationi, sarebbe opportuno affrontarle e risolverle.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del Toro è baciato dalle stelle, in particolare da Giove, che predispone ad esperienze inedite, alla messa in atto di programmi inediti e alla nascita di progetti originali. Vi sono anche promesse di nuove collaborazioni. Tuttavia, un occhio di riguardo dovrebbe essere rivolto alla sfera economica: vi sono infatti stati parecchi esborsi, o potrebbe esservi una bolletta o un costo imprevisto che aspetta di essere saldato.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, restauro delle forze risulterà più agevole nel contesto lavorativo con un ritorno significativo di inventività. Sulla sfera affettiva, è necessario un piccolo indugio, poiché sarà la metà del mese a mostrarsi più favorabile.

Oroscopo del Cancro

Cancro, è fondamentale ricordare le tue radici e mantenere i tuoi legami familiari e le tradizioni. Tuttavia, occhio a non lasciare che il passato limiti la tua capacità di guardare avanti. Dovevi stare sempre proiettato verso il futuro. Oggi sarà una giornata di grande attività.

Oroscopo del Leone

Leone, aspettati risultati favorevoli, ma non dimentichiamo che l’unico elemento insolito di questo firmamento è la tua energia fisica. Hai lavorato duramente, forse anche troppo, ed è importante dare il giusto spazio al recupero.

Oroscopo della Vergine

Virginiana, l’aspetto estetico ha un peso importante per te, ma ciò che conta davvero è il tuo desiderio intrinseco di rischiare e impegnarti. Riguardo a questioni sentimentali, Venere promette di portarti delle sensazioni uniche, come un colpo di fulmine inaspettato o forse solo il desiderio di trascorrere del tempo con qualcuno con cui scambi conversazioni stimolanti. Non chiuderti e concediti all’opportunità di vivere una nuova avventura sentimentale.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sei di una bontà straordinaria e lo sappiamo tutti, tuttavia, quando l’ira prende il sopravvento, puoi diventare piuttosto irascibile. Questo momento è proprio l’ideale per sforzarti di ristabilire l’armonia e evitare incessanti litigi. In campo affettivo, tieni gli occhi aperti dal 13, perchè sarà Venere a transitare nel tuo segno, portando fresche novità.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è naturale che tu provi insoddisfazione quando le situazioni non procedono come vorresti. D’altro lato, un carico eccessivo di compiti può provocarti stanchezza. Ciò che conta è stabilire un’armonia. L’energia di Marte e Mercurio nel tuo segno crea un ambiente ricco di intuizioni speciali.

Oroscopo del Sagittario

Per il segno zodiacale del Sagittario, in questo periodo affrontare tematiche amorose potrebbe risultare un po’ ostico. Invece, si presentano ottime prospettive sul fronte lavorativo: ciò che è rimasto in sospeso ad inizio anno ora necessita di essere ripreso e portato avanti attraverso nuove proposte. Un buon recupero energetico è previsto.

Oroscopo del Capricorno

Come Paolo Fox, interpreto così: Capricorno, con Giove in opposizione, potresti sperimentare una leggera insoddisfazione, persino nei tuoi rapporti familiari tra genitori e figli e con i parenti; l’impegno costante nel lavoro e l’attesa interminabile dell’amore possono consumarti. Tuttavia, sfrutta l’attuale posizione favorevole di Venere per vivere immediatamente le emozioni.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario dovrà prestare attenzione al fatto che la seconda metà di Ottobre potrebbe portare intensità emozionale. Per questo sarebbe consigliabile rinforzare le relazioni di amicizia e ampliare il proprio network. Tuttavia, potrebbero sorgere dei dubbi riguardo la sfera finanziaria, non aiutato dal fatto che Mercurio e Marte sono in dissonanza. Potrebbe essere necessario consultare un commercialista o un esperto per chiarire alcuni aspetti.

Oroscopo dei Pesci

Per gli amici del segno dei Pesci, il mese di ottobre si preannuncia significativo, particolarmente per ciò che riguarda l’ambito lavorativo. Chi si dedica a un’attività prevalentemente artistica o creativa potrebbe aver già avuto alcune interessanti offerte. Per quanto concerne l’aspetto sentimentale, consiglierei una prudente cautela almeno fino al giorno 13 del mese. Invito a stare attenti a possibili momenti di tensione, competitività inopportuna o inutili gelosie.

