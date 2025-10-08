Nella puntata odierna di UeD, quella di mercoledì 8 ottobre, Maria De Filippi è riuscita a far fare delle confessioni importanti a una dama e un cavaliere. Al Trono Classico, invece, Sara Gaudenzi ha stancato e le hanno fatto fare delle gaffe.

Maria De Filippi fa fare confessioni a Federico e Agnese a UeD

Dopo il continuo del confronto tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea, nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è passati a parlare di Federico Mastrostefano. Il cavaliere sembrava avesse interrotto la conoscenza con Agnese De Pasquale. I due, però, hanno mostrato un certo livore nel parlare di quanto accaduto che ha lasciato trapelare la presenza di un forte interesse reciproco. Per tale ragione, Maria De Filippi ha mediato tra di loro e, alla fine, è riuscita a far ammettere ad entrambi il desiderio di uscire insieme quella stessa sera. Nel frattempo, però, Federico sta conoscendo anche Rosanna Siino, la quale ha avuto uno screzio piuttosto acceso con Agnese, e con altre due dame. La sua intenzione è quella di continuare con tutte e anche con Agnese. Alla fine del blocco, poi, il cavaliere ha deciso di ballare proprio con la De Pasquale.

Poi si è passati a Sabrina Zago, la quale ha conosciuto un nuovo cavaliere di nome Enrico. Lui viene da Napoli e nella sua professione ha a che fare con gioielli e pietre preziose. Questo dettaglio, secondo Tina Cipollari, ha acceso la curiosità della donna che, infatti, ha deciso di tenere il ragazzo. Lei, ovviamente, ha smentito. Sabrina, però, sta frequentando anche Antonio, con cui c’è stato un allontanamento poiché lui non le è apparso molto presente negli ultimi giorni.

Sara Gaudenzi ha stancato: le gaffe a Uomini e Donne a causa di Martina e Flavio

L’attenzione, poi, si è spostata al Tono Classico di Uomini e Donne. Si è partiti da Flavio Ubirti, il quale ha portato in esterna Martina Cardamone. I due sono stati molto vicini, al punto da dare luogo quasi ad un bacio che, tuttavia, non è scattato. In studio, poi, Sara Gaudenzi ha subito preso la parola per tornare a fare i suoi soliti show e accusare il tronista di essere noioso. Il comportamento della giovane, se all’inizio ha generato una certa simpatia, adesso ha iniziato a stancare un po’ tutti. Martina ha replicato a tono alla sua rivale, facendole fare delle gaffe. Nel dettaglio, la Cardamone ha accusato la Gaudenzi di essere solo gelosa in quanto lei non sta costruendo assolutamente nulla durante queste settimane, per questo si appiglia al pretesto della noia per far parlare di sé. Anche Flavio è stato piuttosto duro in quanto ha detto che, a suo avviso, tra le due ha molto più carattere Martina, in quanto lo usa per difendere quello che sta costruendo. Sara, per contro, usa il suo carattere per criticare ciò che stanno costruendo gli altri, e questo la dice molto lunga.

Intanto, anche gli utenti del web si stanno mostrando piuttosto spazientiti e contrariati da tutta questa situazione. In tanti ritengono che Sara sia diventata un disco rotto e non si capacitano di come sia possibile che una persona così falsa e monotona sia stata investita del ruolo di nuova tronista, cosa che vedremo nelle prossime puntate. Ad ogni modo, al di là di Sara, Maria De Filippi ha messo un po’ in difficoltà Flavio in quanto gli ha chiesto come mai non fosse scattato il bacio durante l’esterna, malgrado ci fossero tutti i presupposti affinché ciò accadesse. Ebbene, il tronista ha ammesso di non essersela sentita in quanto dà un grande peso al bacio, pertanto, preferisce darlo quando si sentirà molto sicuro. Le sue dichiarazioni, però, non hanno convinto del tutto.