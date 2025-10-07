Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 8 ottobre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 8 ottobre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il tuo oroscopo parla di una battaglia interiore in corso. Sembra stia attraversando un periodo turbolento, ma abbiamo anche degli indicatori che presto avrai delle risposte e vedrai i frutti del tuo l’arduo lavoro. Mi sento di suggerirti, tuttavia, di dedicare più attenzioni all’affetto. Se in fondo al tuo cuore c’è un vuoto lasciato da qualcuno che adesso è distante e non riesci a interpretare, potrebbe essere il momento di affrontare la questione. Ricorda, gestire certe dinamiche potrebbe diventare più difficile a partire dalla seconda metà di ottobre.

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro deve fare attenzione al posizionamento di Mercurio e Marte, i quali sono attualmente in opposizione. Questa condizione astrale impegna a mettere sotto lente d’ingrandimento le proprie attività lavorative. Sebbene le risposte ai tuoi sforzi arriveranno a breve, le influenze opposte potrebbero portarti a vivere un periodo iniziale di adattamento difficoltoso. L’aspetto positivo è dato dal campo affettivo: sei particolarmente amato in questo periodo. Continua ad amare, Toro.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, in questo periodo c’è un evidente bisogno di aprire un dialogo. Comprendo come possa essere frustrante avere a che fare con qualcuno che evita il confronto, soprattutto in campo sentimentale. Tuttavia, non lasciarti sopraffare dalla tensione. Il domani si prospetta ricco di nuove opportunità e rinnovate prospettive.

Oroscopo del Cancro

Il segno zodiacale del Cancro ha già raggiunto o sta per raggiungere una fase cruciale, particolarmente favorevole per i nati più giovani. Questo periodo spalanca le porte a opportunità pregne di significato come l’inizio di un nuovo rapporto, stabilire una convivenza, la celebrazione di un matrimonio o la nascita di un figlio. Non dimenticate, comunque, che i giorni di lunedì e martedì potrebbero presentare degli intoppi, nonostante l’insieme generale delle prospettive stia migliorando.

Oroscopo del Leone

Per i nati sotto il segno del Leone, in questo periodo è fondamentale prestare attenzione alla propria salute fisica. L’affaticamento e la tensione derivanti dagli ultimi impegni iniziano a manifestarsi. È necessario che troviate una strategia per mettervi in evidenza, dandovi da fare un po’.

Oroscopo della Vergine

Nel tuo cielo, Vergine, si discute di cuore. Nonostante la tua indole prudente ed evasiva, potresti, se hai trascorso tanto tempo o ti sei stancato di una relazione, iniziare a sentire un’attrazione inaspettata per una nuova conoscenza. Il consiglio astrologico per questo periodo ti invita a non avere fretta.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, ti aspetta un periodo di cielo stellato intenso, tuttavia, devi fare attenzione. Le pressioni maggiori sono state riscontrate lunedì e martedì. Con l’arrivo di Venere in posizione favorevole a partire dal 13 ottobre e la Luna che non ostacola più il tuo cammino da oggi, c’è la possibilità di un graduale recupero. Tuttavia, trovare l’equilibrio rimane una sfida in questo periodo, particolarmente nel settore lavorativo.

Oroscopo dello Scorpione

Care Scorpione, vi ritroverete a dovere svolgere compiti di grande rilevanza e naturalmente potreste incrociare individui che non condividono la vostra visione. È noto, non si può negare, il vostro segno zodiacale tende ad essere un tantino suscettibile, particolarmente riservato nei confronti delle critiche. Tuttavia, accogliete i consigli altrui con un atteggiamento aperto, potrebbero essere di grande aiuto per potenziare la vostra situazione personale. Passando all’amore, l’astrologia è favorevole, i pianeti vi sorridono.

Oroscopo del Sagittario

Cari amici del Sagittario, è un periodo in cui potreste avvertire una certa fragilità emotiva. Tuttavia, non temete, a partire dal 13 quella componente sentimentale troverà un rafforzamento. Potrebbe esserci la sensazione di una sorta di divario emotivo rispetto ad una determinata figura lavorativa. Non esitate a esprimere i vostir sentimenti, la chiarezza è la chiave.

Oroscopo del Capricorno

Come Paolo Fox, osservo un miglioramento significativo per il Capricorno. La tua innata abilità logica è accentuata, ma è il desiderio di vivere momenti unici che risalta maggiormente. Non molto tempo fa, avevo descritto un Capricorno completamente coinvolto in questioni lavorative e di studio. Ora, vedo questo segno orientato maggiormente verso gli affetti e la sfera sentimentale.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, è possibile che tu sia attualmente sopraffatto da una molteplicità di circostanze, rischiando di deviare dal percorso corretto. La tua attenzione sembra disperdersi. Si prevede un’atmosfera tesa, ed è opportuno agire con cautela in ambito sentimentale e professionale.

Oroscopo dei Pesci

L’oroscopo indica che i pesci godono del favore di Luna, Giove, Marte e Mercurio, che rendono l’ambiente di lavoro particolarmente stimolante, in particolar modo per chi opera a contatto con la gente, donando all’individuo un’immagine particolarmente brillante. Tuttavia, attenzione agli affetti, potrebbero insorgere attriti a causa di gelosie o competizioni. Guardatevi dal far prevalere i silenzi, perché potrebbero compromettere l’armonia della relazione.

