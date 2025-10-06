Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 7 ottobre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 7 ottobre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, con la Luna nel tuo segno, sei carico di energia e di entusiasmo – direi che oggi nessun ostacolo ti resisterà. Il tuo professato oroscopo ti rivela di essere sotto una buona stella, e questo tuo atteggiamento da guerriero è proprio ciò che ti serve. Infatti, l’imprevedibile Giove ti avvisa che potrebbero esserci alcune questioni finanziarie da risolvere o dei patti da rivalutare.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del Toro si ritrova con un vantaggio straordinario. Infatti, questa settimana rappresenta una fase favorevole per iniziare nuove avventure, mettere in moto inediti progetti e pianificare nuovi programmi. In questi giorni, il Toro si palesa come uno dei segni più romantici dello Zodiaco, o almeno, è estremamente risoluto nel risolvere questioni d’amore che erano rimaste in bilico.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nativi dei Gemelli, sembra che le stelle siano propizie, eppure permane una certa turbolenza amorosa legata all’influenza di Venere. Non è necessariamente segno di crisi, tuttavia, ci sono delle tensioni. A partire dal 13, Venere smuoverà le acque meno agitatamente. Tuttavia, se rientri in famiglia e ti rendi conto di confrontarti con qualcuno dallo sguardo malinconico che potrebbe non riuscire a manifestare pienamente i suoi sentimenti, potrebbero esserci delle micro-tensioni nell’aria.

Oroscopo del Cancro

Per i nativi del Cancro, Giove in questa posizione stellare nutre opportunità. Ebbene il giorno prossimo sarà più sereno, rispetto alla travolgente giornata odierna. I ricordi del passato soggiacciono nel costruire un futuro più forte, tuttavia, rimanere legati a precedenti desideri o vecchie delusioni non è consigliabile. Vi esorto a non farlo.

Oroscopo del Leone

Come Paolo Fox, prevedo un ciclo astrale favorevole per il Leone, come ho enfatizzato nelle ultime settimane. Tuttavia, è fondamentale non trascurare la salute. Certo, perseguire le proprie aspirazioni e sviluppare ambiziosi progetti è importante, ma ricorda che è anche necessario fare delle pause per recuperare energie e prevenire affaticamento o malattia. Interessanti sviluppi si prospettano nel campo sentimentale.

Oroscopo della Vergine

Sei del segno della Vergine, sei dotata di una forza e coraggio immensi e un punto di vista unico sul mondo. Questo mi affascina, perché sebbene le cose non siano cambiate di molto, ci potrebbe essere chi sta affrontando difficoltà nell’ambiente lavorativo o chi non sa quale direzione prenderà la sua vita. Ricorda che gli astri del domani spesso propongono alternative che al momento non sembrano le più immediate. La pazienza è un attributo essenziale in ambito professionale, mentre l’amore richiede passione fervente.

Oroscopo della Bilancia

È comprensibile che il segno della Bilancia, con la Luna in posizione opposta, stia sperimentando un certo grado di tensione e la necessità di essere cauto in merito a possibili eccessi. C’è un desiderio ardente di rischiare e partecipare attivamente, ma anche una certa apprensione per la possibilità di fare un errore. In tema di affetti, vi è la necessità di una maggiore sicurezza.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, si presenta un’opportunità interessante. Grazie all’Ottimo Aspetto di Giove, tutti i segni d’acqua ne traggono beneficio, e tu rientri in questo gruppo. Tuttavia, tendi a rifiutare l’ascolto di coloro che ti avanzano critiche, il che è comprensibile fino a un certo punto. Tuttavia, fai attenzione a non scartare qualche consiglio che potrebbe rivelarsi prezioso.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario, il presente periodo non è il migliore per l’amore, tuttavia, ho l’assoluta convinzione che la seconda metà del mese vedrà la soluzione alle piccole tensioni e frustrazioni emerse di recente. Ricorda, Sagittario, il tuo dovere lavorativo ti reclama!

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la giornata potrebbe rispecchiare quella di ieri, con una Luna non proprio favorevole. Risenti di un’eccessiva stanchezza, dovuta a troppi impegni e responsabilità. Consiglio di alleggerire il peso, specialmente in ambito affettivo. Dare voce ai propri sentimenti, prendersi un momento per la riflessione e l’ascolto di sé potrebbe rivelarsi molto utile.

Oroscopo dell’Acquario

Gli amici dell’Acquario si sveglieranno a un nuovo giorno che sembra promettere cose positive, ma dovrete tenere a bada Mercurio e Marte, che non sono perfettamente in armonia con il vostro segno. Questi pianeti potrebbero portare qualche contrattempo nei vostri portafogli, occhio a spese un po’ troppo esose che vi lascerebbero a corto di fondi. La situazione richiederà un’analisi approfondita delle vostre finanze.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, l’armoniosa sinergia fra Marte, Mercurio e Giove sprona l’ambito lavorativo; tuttavia, nel campo amoroso sembra esserci qualche incertezza. Riflettici, specie se i tuoi rapporti coinvolgono un Sagittario.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.