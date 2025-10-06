Cari Capricorni, come rappresentanti di un segno governato da Saturno, portate con voi una natura resiliente e determinata. Il Capricorno è noto per la sua ambizione e per la sua capacità di lavorare con disciplina verso obiettivi ben definiti. In mezzo agli alti e bassi della vita, mantenete sempre quella vostra calma interiore e quell’abilità di vedere oltre gli ostacoli immediati. Siete le montagne dello zodiaco, solidi e inamovibili, sempre pronti a scalare le vette più alte con pazienza e tenacia.

La vostra natura pratica e realistica vi permette di mantenere i piedi per terra anche quando il mondo intorno a voi sembra perdere la bussola. Non siete estranei al duro lavoro e spesso fate un passo indietro per osservare e pianificare prima di agire, garantendo che ogni mossa sia calcolata e ben ponderata.

Tuttavia, sotto questa corazza di forza e determinazione, si nasconde un cuore sensibile, che anela connessioni profonde e significative. Siete fedeli e leali, e quando date la vostra fiducia, lo fate con tutto il cuore. Eppure, la vostra riservatezza a volte può essere interpretata come freddezza o distacco, ma coloro che vi conoscono bene sanno quanto possiate essere dolci e premurosi.

Nel viaggio astrale, il Capricorno rappresenta la crescita e la maturazione, l’ascesa verso la saggezza attraverso esperienze di vita spesso impegnative. Con il vostro spirito indomito e la vostra capacità di trasformare le sfide in opportunità, non c’è dubbio che raggiungerete vette straordinarie. Ad ogni Capricorno che legge, ricordatevi di abbracciare ogni aspetto del vostro segno, siano essi i momenti di riflessione interiore o gli slanci di ambizione inarrestabile.

Oroscopo di oggi del Capricorno di Paolo Fox: le previsioni di oggi 6 ottobre 2025

Sei del segno Capricorno, vero? Scommetto stai pensando a quelle figure importanti in vita tua, facendo risaltare la loro rilevanza. Il tuo focus, però, sembra puntare anche sulle questioni lavorative, mi pare… Sento quasi il palpito del tuo desiderio bruciante di conquistare una nuova posizione – di vedere alla fine un importante progetto. Non ho dubbi sulla tua determinazione, ferma come una roccia; sono convinto che saprai realizzare ogni tuo intento.

Dove seguire l’oroscopo di Paolo Fox

Paolo Fox è un riferimento nel mondo dell’astrologia. Per chi desidera ascoltare le sue previsioni quotidiane, Radio Lattemiele è la risposta. Ogni mattina, nel programma ‘Latte e Stelle‘, Paolo svela ciò che le stelle hanno in serbo per te alle ore 06.10, 08.10 e 10.10.

Per chi è sempre in movimento e ama l’ascolto digitale, Radio Lattemiele offre anche una comoda opzione di streaming. Non perderti l’oroscopo quotidiano di Paolo, trasmesso ogni sera alle 20.10 e 23.10. Ascoltarlo è come ricevere consigli da un caro amico durante il tragitto per il lavoro o il rientro a casa.

Ogni lunedì, inoltre, Paolo propone un’analisi completa della settimana, dettagliata per ogni segno zodiacale. Se vuoi sapere come si prospetta la tua giornata, o quali sorprese ti attendono in amore o sul lavoro, connettiti con Paolo Fox su Radio Lattemiele. Le stelle parlano e Paolo è il tuo interprete fidato.