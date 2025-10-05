Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 6 ottobre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 6 ottobre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, oggi sembri pervaso da una sorta di energia irrefrenabile con la luna nel tuo segno. Da quel che vedo, sei come un torrente impetuoso che non accetta ostacoli sul suo cammino. Nessuno oserebbe suggerirti che potresti aver commesso un errore, specie con una configurazione astrale così favorevole. Il rischio di sbagliare, in effetti, appare davvero inconsistente. Che periodo florido questo per te, sempre in prima linea per i successi!

Oroscopo del Toro

L’elemento affettivo è fondamentale per il Toro, è evidente che a settembre sia insorta qualche tensione, forse solo una distanza temporanea. Tuttavia, ottobre offre la possibilità di rimediare e, in termini lavorativi, si profilano all’orizzonte nuovi piani.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, possiamo tirare un sospiro di sollievo ora che il weekend è trascorso. Non sono sicuro se hai percepito, ma tra sabato e domenica, la luna contraria ha potuto suscitare alcuni timori o, forse, semplice tedio. Ora, è fondamentale distoglierci da qualsiasi sentimento negativo. Affidiamoci a lunedì e martedì per superare qualsiasi sfida.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, l’avvio della settimana può sembrare un po’ arduo, specialmente i lunedì e i martedì. Questo trend è evidente anche in settembre, a volte per la semplice ragione di un carico di lavoro maggiore. Però, non dimenticate: con Giove nel vostro segno, avete l’opportunità di prendere decisioni importanti che riguardano il vostro avvenire.

Oroscopo del Leone

Per chi è nato sotto il segno del Leone, lunedì e martedì saranno giorni pregni di energia. Giungere alla vittoria necessita di dedizione, e l’unico elemento di incertezza in questi giorni emana dal corpo fisico, dal lato organico. Marte in posizione dissonante suggerisce che stai investendo molta energia, forse eccessiva, e l’amore è sicuramente presente nei tuoi pensieri.

Oroscopo della Vergine

Nonostante le recenti complicazioni sentimentali che ti hanno messo alla prova, Vergine, i quotidiani astrali indicano che è ora di lasciare che i sentimenti riprendano il controllo. A dispetto di un weekend che potrebbe aver seminato qualche dubbio, è arrivato il momento di permettere ai sentimenti di riemergere e guidare le tue decisioni. Riguardo al campo lavorativo, è possibile che tu stia mantenendo una facciata positiva nonostante le circostanze non favorevoli; tuttavia, ti assicuro che la vittoria è vicina.

Oroscopo della Bilancia

Caro Bilancia, spesso ti ritrovi ad iniziare la giornata molto presto e a terminarla a notte fonda. Questa è dunque la ragione della tua stanchezza, comprensibile e giustificata. In queste giornate, la luna avversa suggerisce di stare lontano da potenziali conflitti, nonostante ci possa essere qualcuno che potrebbe provocare la tua ira. Presta, però, particolare attenzione in alcuni settori.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, questa settimana ti ritrovi in una posizione di piena efficienza, soprattutto da giovedì in avanti. E’ evidente che numerosi compiti e svariati progetti stanno richiedendo la tua totale attenzione, mettendoti al centro del palcoscenico. In questo momento potrai percepire l’affetto di coloro che ti vogliono bene, ma anche l’occhio critico di chi potrebbe provare invidia per te. Un comportamento diplomatico potrebbe rivelarsi fondamentale in questo contesto.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, le vibrazioni della luna, che hanno leggermente offuscato i tuoi week-end, non sono più un problema. Lunedì e martedì sei nuovamente protagonista. La tua energia proattiva ha un effetto benefico su chiunque ti stia intorno, alimentando la rinascita di sentimenti positivi. L’amore sembrerà più semplice da decifrare a partire dal 13.

Oroscopo del Capricorno

Sei del segno Capricorno, vero? Scommetto stai pensando a quelle figure importanti in vita tua, facendo risaltare la loro rilevanza. Il tuo focus, però, sembra puntare anche sulle questioni lavorative, mi pare… Sento quasi il palpito del tuo desiderio bruciante di conquistare una nuova posizione – di vedere alla fine un importante progetto. Non ho dubbi sulla tua determinazione, ferma come una roccia; sono convinto che saprai realizzare ogni tuo intento.

Oroscopo dell’Acquario

Carissimi Acquario, stando all’aspetto speciale di Marte e Mercurio, e’ bene che prestate attenzione al campo economico, in particolar modo a spese e tributi. Detto ciò, non temete, poiché la Luna oggi vi sorride favorevolmente, promuovendo l’amore e portandolo di nuovo al centro della scena. Quindi siate aperti, tutti i vostri affetti sono in pole position.

Oroscopo dei Pesci

Amici del segno dei Pesci, vi aspettano dei giorni carichi di interesse. Speriamo anche il vostro fine settimana sia stato altrettanto entusiasmante. Siete in prima fila nel campo lavorativo, un’opportunità perfetta per far risplendere le vostre idee. Vi consiglio di cercare ambienti riservati dove potete liberamente esprimere il vostro pensiero. Posso prevedere che gli incontri saranno molto favorevoli fino al prossimo giovedì.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.