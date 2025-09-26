Ottobre si preannuncia un mese ricco di emozioni per gli abbonati a Paramount+, con un catalogo che si arricchisce di nuove stagioni di serie acclamate, film originali e documentari imperdibili. Tra i ritorni più attesi spiccano la quarta stagione di Mayor of Kingstown con Jeremy Renner e il finale di stagione di NCIS: Tony & Ziva. Un momento di grande commozione sarà segnato dall’arrivo di Ozzy: No Escape From Now, il docufilm tributo che ripercorre gli ultimi anni della leggenda del rock.

Le serie TV più attese di Ottobre 2025 su Paramount+

Mayor of Kingstown – Stagione 4

A partire dal 26 ottobre, Jeremy Renner torna a vestire i panni di Mike McLusky nella quarta stagione di Mayor of Kingstown, co-creata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon. In questi nuovi episodi, il potere di Mike sulla città è minacciato da nuovi equilibri di potere dopo l’uscita di scena dei russi. Mike dovrà affrontare una violenta guerra tra bande e fare i conti con un nuovo e determinato direttore del carcere, il tutto mentre i suoi affetti più cari sono in pericolo. Al fianco di Renner, torna nel cast l’attrice vincitrice di Emmy e Golden Globe Edie Falco.

NCIS: Tony & Ziva – Il finale di stagione

Il 23 ottobre è la data da segnare per i fan del franchise di NCIS, con il finale di stagione di NCIS: Tony & Ziva. La serie, che vede il ritorno di Michael Weatherly e Cote de Pablo, riprende la narrazione dopo che la coppia si è riunita a Parigi con la figlia Tali. La loro tranquillità viene interrotta quando la società di sicurezza di Tony subisce un attacco, costringendoli a una fuga attraverso l’Europa per scoprire chi li sta braccando.

Playing Gracie Darling – Un nuovo mystery soprannaturale

Dal 9 ottobre sarà disponibile la nuova serie originale Playing Gracie Darling. La trama si sviluppa attorno alla scomparsa di una ragazza, Gracie Darling, avvenuta 27 anni prima durante una seduta spiritica. Quando un’altra giovane sparisce in circostanze simili, la sua migliore amica Joni è costretta a tornare nel suo paese d’origine per affrontare verità mai sepolte. La serie esplora i temi dell’amicizia, della memoria e dei segreti di una piccola comunità.

Film e documentari da non perdere su Paramount+

Ozzy: No Escape From Now

Disponibile dal 7 ottobre, questo docufilm offre un ritratto intimo e coraggioso degli ultimi sei anni di vita della leggenda del rock Ozzy Osbourne, scomparso il 22 luglio 2025. Realizzato in collaborazione con la famiglia Osbourne, il film segue il suo difficile percorso tra interventi chirurgici, la diagnosi di Parkinson e la sua rinascita artistica, culminata con la creazione degli album Ordinary Man e Patient Number 9. Il documentario include testimonianze di amici e colleghi come Tony Iommi (Black Sabbath), Slash (Guns N’ Roses), James Hetfield (Metallica) e Billy Idol.

Vicious

Per gli amanti dell’horror, dal 10 ottobre arriva Vicious, con protagonista Dakota Fanning. Il film racconta la storia di Polly, che riceve una misteriosa scatola con le istruzioni per un inquietante rituale. Quello che inizia come un gioco si trasforma presto in un incubo, costringendola a compiere scelte impossibili per non essere consumata dall’oscurità.

Alma & the Wolf

Un altro titolo horror, disponibile dal 21 ottobre, è Alma & the Wolf. Ambientato sulle coste dell’Oregon, il film segue il legame oscuro e misterioso tra la protagonista Alma e una presenza minacciosa che la trascina in un vortice di paura, visioni e segreti sepolti.

Arricchimenti della library e altri appuntamenti

Il catalogo di Paramount+ si arricchisce anche di importanti titoli del cinema italiano :

Habemus Papam di Nanni Moretti, con Michel Piccoli.

di Nanni Moretti, con Michel Piccoli. Piove , un intenso horror psicologico di Paolo Strippoli.

, un intenso horror psicologico di Paolo Strippoli. Suspiria , il capolavoro cult del 1977 firmato da Dario Argento.

, il capolavoro cult del 1977 firmato da Dario Argento. Gatta Cenerentola, il film d’animazione che reinventa la fiaba classica in una Napoli futuristica.

Inoltre, dal brand MTV arriva la terza stagione di Teen Mom UK: Next Generation, che segue una nuova generazione di giovani madri.