Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 27 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 27 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

È fondamentale, Ariete, che tu possa concederti un po’ di relax in questi calmi giorni di fine settimana. Meriti questa pausa, visto che le scorse giornate possono aver portato alla luce non poche questioni personali, di natura legale o contrattuale. Hai bisogno di ritrovare le energie perdi per fronteggiare al meglio le eventualità future.

Oroscopo del Toro

Toro, la tua energica risolutezza è ammirevole, in particolarmente nell’ambito affettivo. Venere, pianeta dell’amore, è ben posizionato nel tuo cielo natale e promette approvazioni. Interpretando Venere in maniera più ampia, posso supporre che non solo i rapporti sentimentali saranno favoriti, ma anche le collaborazioni professionali e i rapporti tra soci. In sostanza, ciò che prenderà l’iniziativa ora sarà baciato dalla fortuna.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, trovare serenità nelle questioni di cuore può essere un compito arduo. Pure le relazioni più salde potrebbero attraversare momenti di attrito. A causa dell’accordo disarmonico tra Luna e Venere, il fine settimana rischia di essere permeato da qualche tensione superflua.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, la settimana potrebbe essere iniziata sotto il peso di alcuni contratempi. Sorvoliamo su lunedì e martedì, potreste aver dovuto gestire un piccolo contrattempo o una delusione. Ma state tranquilli e procedete sul vostro percorso, sapendo che l’auspicio di Giove è dalla vostra parte. Ricordate sempre, con un oroscopo propizio avete l’opportunità di raccogliere i benefici rapidamente, l’abilità, naturalmente, è tutta vostra.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone dovrebbe concentrare tutti i suoi sforzi sullo sviluppo personale, cercando di prevalere sui rivali. Sfruttare ogni opportunità diventa più semplice, dal momento che gli astri sembrano più che favorevoli e lo rimarranno fino al 2026.

Oroscopo della Vergine

Vergine, in questo momento pare che tu stia navigando la vita con un approccio nuovo. Forse la tua realtà circostante non si è molto modificata, tuttavia, riesci a mostrare ottimismo anche nei momenti sfavorevoli. La tua condizione emotiva sembra migliorata e potrebbero addirittura emergere novità in ambito amoroso. Mi sto rivolgendo ai cuori solitari, a coloro che hanno vissuto una separazione. Un evento casuale, abbinato a Venere nel tuo segno, potrebbe far riemergere una sensazione di positività legata all’universo dei sentimenti.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, esiste una sensazione prevalente di essere sommerso dal peso delle responsabilità ed è evidente una certa confusione. Non c’è motivo di negarlo. Mercurio nel tuo segno porta con sé delle intuizioni, tuttavia, l’influenza ostile di Giove allude costantemente a una fatica legata alla sfera lavorativa e, forse, all’eventualità di doverti sforzare il doppio per raggiungere la metà del risultato. Inoltre, c’è un richiamo ad prestare maggiore attenzione alla dimensione amorosa.

Oroscopo dello Scorpione

Sul fronte professionale, Scorpione, nonostante la presenza di collaboratori che potrebbero non essere di tuo gradimento, sei sotto una buona stella. Sul versante sentimentale, invece, dopo un avvio di settembre un po’ turbolento, sarà possibile rimpolpare i tuoi piani, delineando una mossa che risulterà trionfante.

Oroscopo del Sagittario

Dal mese di luglio, Sagittario, un cambiamento significativo è in corso. Mi sono sovente soffermato su un inizio d’anno che può apparire piuttosto gravoso. Tuttavia, concentriamoci sul fine settimana prossimo: grazie alla luna che irradia il tuo segno, vivrai emozioni profondamente autentiche. In amore, troverai lo spazio e l’impulso necessario per mettere in chiaro alcune questioni. Inoltre, si prospettano incontri nuovi promettenti.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, per un lungo periodo di tempo, la tua attenzione è stata concentrata solo sull’aspetto professionale. Adesso, fortunatamente, Venere inizia a ruotare favorevolmente attorno ai tuoi affetti. L’ascolto attivo nei confronti degli altri assumerà un ruolo importante, specialmente se avranno da condividere con te dei messaggi significativi. Ricorda, sono in arrivo incontri carichi di sensualità.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, aver avuto periodi difficili e un avvio di settembre pieno di peso non è facile, ma finalmente questo fine settimana offre un po’ di sollievo. Grazie alla posizione favorevole di Mercurio e la Luna, hai l’opportunità di pianificare una giornata all’insegna del divertimento.

Oroscopo dei Pesci

Caro Segno dei Pesci, secondo le mie percezioni astrologiche, questa fase sembra molto promettente per la tua carriera. Tuttavia, i prossimi due giorni potrebbero portare con sé delle sfide nella sfera sentimentale. Se il tuo partner dimostra un certo possessività o se senti che qualcosa non va, presta attenzione. Sarebbe saggio mantenere aperti i canali di comunicazione.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.