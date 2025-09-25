Puntata sicuramente molto movimentata quella che è andata in onda oggi, giovedì 25 settembre, a Uomini e Donne. Si è partiti da uno scontro di fuoco tra Tina Cipollari e il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, Pasquale. Successivamente, poi, è stata la volta di Guido Ricci e Gloria Nicoletti, i quali hanno raccontato i motivi che li hanno portati alla rottura. Ebbene, durante tale blocco gli animi si sono inaspriti un bel po’.

Dura lite tra Tina Cipollari e Pasquale a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne che è appena volta al termine c’è stato uno scontro tra Pasquale e Tina Cipollari. Il cavaliere, nel corso di una scorsa puntata, aveva chiamato Tina con l’appellativo “Panzerottina”. Durante un’esterna con Gemma Galgani, poi, l’uomo ha voluto coinvolgere anche l’opinionista per continuare a prenderla in giro e ironizzare su questa faccenda. Tina, in un primo momento, è stata al gioco ma, in men che non si dica, ha invitato il cavaliere a spogliarsi per mostrare il suo fisico, decisamente poco scolpito.

In studio, poi, i due si sono scontrati pesantemente. Tina è arrivata a dire di provare schifo verso il corteggiatore di Gemma. Successivamente, poi, ha ammesso di non voler neppure infierire in quanto l’uomo fosse già un caso umano di per sé. Durante lo scontro, poi, è uscito fuori che Pasquale abbia avuto delle relazioni con delle giovani donne della Repubblica Ceca. Questo, ovviamente, ha dato l’assist a Tina per attaccarlo e per rimarcare il fatto che non fosse minimamente interessato a una donna di quasi 80 anni quale Gemma. Quest’ultima, dopo aver appreso le ultime rivelazioni, si è detta un po’ stordita e incerta sul da farsi, ma alla fine ha voluto continuare la conoscenza.

Gloria Nicoletti smaschera Guido Ricci e scoppia il caos in studio

A seguire, poi, si sono seduti al centro dello studio Guido Ricci e Gloria Nicoletti. I due avevano lasciato insieme il programma al termine della scorsa stagione. Le cose, però, non sono andate bene. A parlare è stata per lo più Gloria, la quale ha elencato tutte le cose che le avrebbe fatto Guido durante l’estate. L’apice si sarebbe toccato il giorno del compleanno di lei. I due andarono a cena fuori e lui le portò una torta con delle candeline da spegnere al ristorante. Prima che la torta arrivasse, però, Gloria ha raccontato di aver chiesto all’uomo se potesse portare parte della torta a sua figlia una volta terminata la serata.

Questo avrebbe innervosito Guido, il quale ha fermato tutta la funzione lasciando Gloria senza parole. Usciti dal locale, poi, Guido ha provato a rimediare facendo spegnere le candeline alla sua compagna, ma ormai la donna era piuttosto agitata e nervosa, al punto da mandarlo a quel paese. In studio lui ha smentito la versione dei fatti della donna e, dinanzi la sua reticenza, Gloria ha sbottato definendo il cavaliere con epiteti decisamente poco garbati. In studio gli opinionisti si sono schierati dalla parte di Gloria, mentre il pubblico da casa è apparso diviso in due, in quanto i modi della dama sono stati piuttosto bruschi. Ad ogni modo, alla fine i due hanno deciso di rimanere nel programma per fare altre conoscenze.