Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 26 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 26 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Segno dell’Ariete, l’inizio della settimana è stato un po’ turbolento, in particolare a causa del novilunio tra lunedì e martedì. Ti sei trovato ad affrontare problematiche legate alle finanze e alla tua carriera. C’è bisogno di relax. Da domani, dedica più spazio all’amore.

Oroscopo del Toro

Per il Toro, si prevede un periodo di cambiamento e liberazione da un passato travagliato. Sento fortemente che le prossime ore saranno portatrici di risposte positive. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione ai possibili residui di nervosismo e confusione presenti nell’aria, cercando di gestirli al meglio almeno fino a stasera.

Oroscopo dei Gemelli

Il segno astrologico dei Gemelli potrà contare sul sostegno di Mercurio, un elemento positivo che stimolerà il settore lavorativo. Sfortunatamente, nella sfera amorosa, si potrebbero verificare piccoli contrasti, i quali sembrano aprirsi con maggiore intensità durante il fine settimana. Così, vorrei mettervi in preavviso: è consigliabile tenere un basso profilo nel corso del prossimo sabato e domenica, evitando discussioni inutili.

Oroscopo del Cancro

Se siete nati sotto il segno del Cancro, la prospettiva lunare attuale è assolutamente favorevole e potrebbe portare alcune buone notizie. Gli influssi astrali di Marte e Giove si uniscono, creando una trinità di pianeti attivi che, nonostante tutto, mantengono la stabilità. Come per tutti, anche per voi Cancro, potrebbe essere cominciata con una delusione o richiedendo molti sforzi. Ma il mio consiglio è di non perdere d’animo e di concentrarvi sul recupero di quella energia positiva della quale potreste aver bisogno.

Oroscopo del Leone

Oggi il Leone sembra un po’ disorientato, ma non c’è nulla di preoccupante, potrebbe semplicemente essere un eccesso di stanchezza. Si sa, realizzare grandi progetti e portare a compimento tutti i tuoi pensieri richiede dedizione e a volte la tua energia può scricchiolare. Pertanto, posponi le questioni più rilevanti a domani.

Oroscopo della Vergine

Vergine, l’attività stellare è elevata per te in questo venerdì. Tuttavia, per sabato e domenica, la situazione si mostra meno stimolante. Venere, che dal 19 è entrata nel tuo segno zodiacale, potrebbe riservarti una sorpresina. Ad esempio, potrebbe condurti verso un nuovo innamoramento, una persona recentemente incontrata potrebbe farti battere il cuore. Emozioni che sbucano all’improvviso, del tutto inaspettate.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, hai Sole e Mercurio nel tuo segno e questo sfondo astrale offre sicuramente delle opportunità extra. Tuttavia, devo sottolineare che sul piano economico e professionale, sembra esserci ancora qualche piccola incertezza da risolvere. Ti conosco come una persona genuina e affettuosa, ma quando qualcuno ti provoca, trasformi in una vera tempesta. Presumo che negli ultimi tempi tu abbia deciso di mettere punto a un progetto o a una partnership, esattamente per questo motivo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sono entusiasta per questo Venerdì a tuo favore. La Luna risiede nel tuo segno e Venere ti guarda con occhi favorevoli. Non dimentichiamoci di Marte, che occupa con forza il tuo spazio zodiacale. Sembra decisamente il tempo ideale per svelare i tuoi sentimenti amorosi.

Oroscopo del Sagittario

Prevedo, Sagittario, che il prossimo sabato e domenica saranno i momenti più propizi per affrontare questioni sentimentali e capire le intenzioni del tuo partner. Sul fronte lavorativo, ti aspetta una fase di recupero positivo. Tuttavia, ti consiglio di prestare attenzione ai brevi distacchi e contrasti che potrebbero sorgere in ambito affettivo.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, desidero sinceramente che tu sia benedetto con qualcuno di speciale da adorare, e predico che l’imminente fine settimana avvierà una serie di sentimenti intensi. Rilevo anche una certa inquietudine, ma assieme a essa un ardore indomito per un’impresa, un’idea che sta per vedere la luce. Ma rimani fiducioso, poiché sei perfettamente in grado di navigare in queste acque.

Oroscopo dell’Acquario

In queste giornate, gli Acquario potrebbero sentirsi un po’ spaesati, circondati da incertezze professionali e ritardi. Potrebbe essere necessario fare una chiamata per far luce su una situazione che a prima vista sembra piuttosto intricata.

Oroscopo dei Pesci

Noto con piacere che il segno dei Pesci sta dedicando una maggiore attenzione alla sfera lavorativa piuttosto che a quella sentimentale, e sembra che il partner si trovi in perfetta sintonia con questa scelta. Tuttavia, è importante mantenere alta la vigilanza nei confronti di potenziali discussioni o sottili provocazioni, che potrebbero non emergere tanto in questa giornata, ma nel corso del fine settimana.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.