Uomini e Donne ha, ormai, riaperto i battenti e il pubblico da casa ha avuto modo di conoscere i primi due tronisti, ovvero, Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Di entrambi si sa molto poco, anche se Flavio ha già preso parte ad un altro programma tv, ovvero, Temptation Island, non si è fatto conoscere più di tanto. Dietro le quinte del talk show, dunque, i due si sono aperti ed hanno fatto delle interessanti confessioni.

Le rivelazioni di Flavio Ubirti dietro le quinte di Uomini e Donne

Ai microfoni dello staff di Uomini e Donne Flavio Ubirti ha rivelato di essere abbastanza tranquillo all’idea di cimentarsi in questa nuova avventura. Al contempo, però, quasi non gli sembrava vero quello che stesse per accadere. La sua donna ideale deve essere una persona piena di interessi e non scontata, che abbia una spiccata personalità ed abbia forza e tenacia per raggiungere tutti i suoi obiettivi.

Flavio, inoltre, si è dipinto come un ragazzo molto razionale, ma al contempo in amore ama lasciarsi andare quando ne sente il bisogno e viversi appieno il sentimento. Il tronista si è voluto fare anche un’auto raccomandazione, ovvero, si è augurato di rimanere sempre se stesso e di lasciarsi andare il più possibile nella consapevolezza di compiere sempre le scelte giuste per lui.

Cristiana Anania svela una sua debolezza e altre confessioni

Per quanto riguarda Cristiana Anania, invece, anche lei ha detto di essersi subito sentita a suo agio a Uomini e Donne e di essere stata abbastanza tranquilla. Da questa esperienza si augura di riuscire a trovare un uomo che sappia farla sentire protetta, sta di fatto che ha ammesso che reputa fondamentare trovare un ragazzo molto più alto di lei. Al contempo, però, deve essere una persona che non deve mai farla annoiare e deve avere uno spiccato spirito d’iniziativa.

La giovane, poi, ha raccontato anche una chicca in merito ad una caratteristica fisica che le piace. Nel dettaglio, ha detto di apprezzare molto di più gli occhi scuri, che trova decisamente più intenti e in grado di trasmettere le emozioni a fronte degli occhi chiari. Al termine dell’intervista, poi, la protagonista ha raccontato una sua debolezza, ovvero, i suoi nonni. Ogni volta che li vede, infatti, scoppia a piangere e non sa spiegare neppure lei il motivo.

I primi incontri tra tronisti e corteggiatori: cosa si sono detti

Flavio e Cristiana, poi, hanno avuto anche modo di relazionarsi con i corteggiatori per la prima volta. Durante tali confronti, i due hanno dato modo di farsi conoscere ancora di più. Cristiana, ad esempio, nel rispondere ad alcune domande dei corteggiatori, ha detto di essere una ragazza un po’ permalosa, uno dei suoi difetti principali. Inoltre, ha ammesso di essere anche gelosa e possessiva se si trova ad avere a che fare con una persona che le crea insicurezze. Questo, però, dura poco in quanto, se le incertezze si protraggono, lei tende a mollare la presa. Tra cinque anni, infine, si vede in fase di realizzazione.

Flavio, dal canto suo, ha approfittato di una domanda di una corteggiatrice per ribadire il suo desiderio di avere dei bambini, anche in tempi piuttosto brevi, in quanto gli piace l’idea di essere un padre giovane. Esteticamente, poi, non ha prototipi, piuttosto, preferisce prediligere la chimica, la sintonia e la complicità in un rapporto.