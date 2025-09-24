Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 25 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 25 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è evidente che esiste una ulteriore premura che potrebbe sfuggire al tuo controllo. Infatti, come sottolineavo ieri, Marte non è completamente allineato e questo potrebbe aver lasciato qualche questione irrisolta. Se hai sperimentato una delusione sentimentale, ora troverai in te la tranquillità necessaria per affrontarla con una maggiore chiarezza.

Oroscopo del Toro

Cari amici del Toro, nei prossimi giorni si determinerà il vostro destino. Venere ha deciso di guardare di nuovo a voi con favore e Giove si dimostra generoso. Quindi, per chi è immerso in questioni legali o ha una situazione ancora non risolta, aspettatevi delle gratificazioni. Sento fortemente che in breve tempo potrete fare i conti con il passato e trovare serenità. E lo dico ora, la domenica si profila come il momento perfetto, specialmente per quanto riguarda le questioni emotive.

Oroscopo dei Gemelli

Il segno dei Gemelli si appresta a vivere intensi momenti, grazie alla posizione benefica di Mercurio. Tuttavia, dovranno prestare particolare attenzione alle questioni legate all’aspetto economico, soprattutto in seguito a recenti uscite finanziarie relative a un evento o un progetto. Con Venere in posizione dissonante, si presenteranno delle opportunità per migliorare l’equilibrio all’interno dei rapporti di coppia e affettivi in generale.

Oroscopo del Cancro

Cancro, comprendo che l’avvio di questa settimana possa essere stato contrassegnato da un lieve contrattempo tra lunedì e martedì. Alcuni di voi potrebbero aver attraversato un momento di delusione, avvertendo la necessità di perfezionare un certo progetto o programma. Eppure, va sottolineato che le fondamenta per il 2025 restano stabili grazie alla presenza di Giove nel vostro segno. Ricordate, occasionali momenti di dubbio possono certamente far parte del cammino.

Oroscopo del Leone

Leone, persiste la tua fase di riscatto grazie alla notevole tenacia. Adesso è opportuno anche fare un bilancio della stabilità affettiva. Ti attendono riconoscimenti personali, sei il primato dello zodiaco.

Oroscopo della Vergine

Vergine, questo orizzonte celeste sembra avere un significato unico per te. Potrebbe aprirti le porte verso collaborazioni con individui differenti da quelli con cui hai lavorato in passato. Un tuo passatempo potrebbe ad esempio evolvere e trasformarsi in un’effettiva professione. Insomma, sembra che la tua sfera delle percezioni positive stia estendendosi e ciò potrebbe rivelarsi benefico anche per schivare le dispute vissute in precedenza.

Oroscopo della Bilancia

Il segno zodiacale della Bilancia deve mettere un po’ più di impegno nella cura del proprio benessere fisico. È certamente lodevole essere produttivi sul posto di lavoro e rispondere prontamente quando richiesti, ma è altrettanto importante concedersi un meritato momento di relax. Le persone nate sotto questo segno sono generalmente concilianti, ma quando sono spinte al limite, non esitano a voltare le spalle e allontanarsi. Ultimamente, potrebbero essere sorti qualche incomprensione o divergenza.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, emerge l’opportunità di un evento positivo in quest’istante. Per quanto concerne l’ambito sentimentale, l’ostilità di Venere che abbiamo riscontrato all’inizio di settembre e che potrebbe aver generato alcuni contrattempi, non è più presente. Si prospettano, quindi, momenti di pacificazione.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il tuo spirito intraprendente è sempre alla ricerca di nuove sfide e di crescita personale, non ti sei mai accontentato della tua zona di comfort. Preferisci agire con una modalità di pensiero aperta e flessibile. Ora le circostanze sono più propizie per avanzare delle proposte, visto che Giove non è più in opposizione, soprattutto dal mese di luglio avverti un incremento di energia. Tuttavia, fai attenzione a non lasciare che le complessità affettive abbiano il controllo della situazione.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, l’orizzonte amoroso sembra finalmente schiarirsi. Comprendo che la natura del Capricorno tende a preferire la solitudine a seguito di un dispiacere sentimentale. Tuttavia, auspico che coloro non legati affettivamente possano emergere e farsi riconoscere, mentre chi è già impegnato in una relazione la possa rendere ancora più solida e speciale.

Oroscopo dell’Acquario

Dal punto di vista professionale, l’Acquario sta attraversando un periodo di rallentamenti. Tuttavia, grazie all’aspetto positivo di Mercurio, c’è la conferma che tutto quanto è pianificato riuscirà a raggiungere la sua conclusione. È fondamentale prestare attenzione alla propria salute fisica poiché la dissonanza della Luna potrebbe incidere negativamente sulla vitalità.

Oroscopo dei Pesci

Amici del segno del pesce, specialmente quelli che operano in una professione autonoma o in un settore artistico in cui il giudizio del pubblico è di vitale importanza, vi assegno delle stelle fortunatissime. C’è un’ottima prospettiva di successo in arrivo per voi! Tuttavia, richiamo l’attenzione sulla vostra vita affettiva. C’è il rischio che, a causa del vostro impegno nel lavoro e nelle questioni più materiali, possiate trascurare le persone care. Ricordatevi di dedicare del tempo anche ai vostri sentimenti e rapporti personali.

