C’è chi sogna di sbarcare sull’isola e chi, invece, mette le mani avanti ancora prima che l’invito arrivi ufficialmente. Francesca Manzini appartiene decisamente alla seconda categoria, e lo ha fatto sapere con una risposta social diventata già cult tra i suoi fan.

Tutto è partito da un messaggio su Instagram in cui un follower le scriveva: “Io ti vorrei all’Isola dei Famosi, secondo me ci faresti morire dalle risate lì…” La risposta di Manzini non ha lasciato spazio a interpretazioni:

“Con tutto rispetto, manco se mi estinguono il mutuo ci vado. Già solo a salire sull’elicottero… avete presente il melodramma, ma quello vero? Ecco, lì diverrei la musa ispiratrice di Muccino! E non sto scherzando!”

Un rifiuto chiaro, condito con quella capacità di autoironia che l’ha resa uno dei personaggi più amati dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, dove pur eliminata a pochi passi dalla finale ha lasciato un’impressione duratura sul pubblico.

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Paure reali dietro una battuta comica

Al di là del tono divertente, il rifiuto di Manzini affonda le radici in timori concreti: la paura dell’elicottero, il disagio per le altezze e tutto ciò che ruota attorno alle prove fisiche estreme che caratterizzano il format. Chi conosce la storia del programma ricorderà bene il precedente di Francesca Cipriani, che nell’edizione 2018 impiegò un’eternità prima di tuffarsi dal velivolo, arrivando persino a intimare al pilota di abbassarsi una scena diventata iconica proprio perché la paura era autentica e visibile.

Manzini sa bene che una reazione simile, nel suo caso, si trasformerebbe inevitabilmente in materiale virale, ma questo non basta a convincerla: il problema non è lo spettacolo che ne deriverebbe, bensì dover affrontare situazioni che percepisce come genuinamente problematiche. A ciò si aggiunge il tema del cibo e della sopravvivenza un aspetto del format che la showgirl ha indicato come ulteriore elemento di disagio, avendo parlato apertamente in passato del proprio rapporto con il corpo e l’alimentazione.

C’è anche un dettaglio biografico interessante da tenere a mente: durante la sua permanenza nella casa del GF Vip, Francesca aveva raccontato di dover sostenere otto lavori per far fronte al mutuo di casa, una confidenza che rende ancora più ironica e pungente la sua risposta al fan. Nonostante questo, il richiamo economico non è evidentemente sufficiente a spingerla verso un’esperienza che non sente nelle sue corde.

Prima del reality di Canale 5, aveva già partecipato a The Unknown Fino All’Ultimo Bivio, l’adventure game di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca “Scintilla” Fubelli, con cui ha affrontato un viaggio attraverso la Calabria. Una prova che le ha permesso di mettersi alla prova senza doversi cimentare con lanci dall’elicottero o settimane di digiuno forzato.

Il casting per l’Isola 2026 va avanti lo stesso

Il no di Manzini non rallenta certo la macchina produttiva. L’edizione 2025 del programma si è già conclusa con la vittoria di Cristina Plevani, che si è aggiudicata il montepremi di 100.000 euro, sotto la conduzione di Veronica Gentili affiancata da Simona Ventura come opinionista e da Pierpaolo Pretelli come inviato in Honduras e gli autori sono già al lavoro sul casting per l’edizione 2026.

Tra i nomi che circolano con più insistenza troviamo Caroline Tronelli, Carmen Russo, Raffaella Fico, Walter Nudo e Aida Yespica, volti già noti al pubblico dei reality. La rosa si allarga poi a profili più giovani o legati al mondo della moda e dei format internazionali: Chiara Basso, Giò Urso, Michelle Veronesi nota per la partecipazione a Too Hot To Handle Italia Marco Morandi, Zeudi Di Palma, Niccolò Bettarini e Martina Maggiore. Una strategia di casting che punta a mescolare generazioni ed esperienze diverse, cercando quella combinazione di personalità capace di generare tensione, dinamiche inaspettate e momenti di intrattenimento autentico.