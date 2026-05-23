The 50, il nuovo reality di Prime Video prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios, si sta rivelando un concentrato di tensioni e regolamenti di conti. Tra i cinquanta celebrity e influencer rinchiusi in un castello medievale, Paola Caruso si è ritrovata faccia a faccia con due nemici storici: Floriana Secondi e Federico Fashion Style. Ma la rivelazione più esplosiva riguarda proprio l’ex vincitrice del Grande Fratello 3: la Bonas di Avanti Un Altro ha confessato di averla querelata ben tre volte.

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Il format, composto da 10 episodi disponibili su Prime Video, vede i concorrenti sfidarsi in prove all’interno del castello sotto lo sguardo di un enigmatico padrone di casa chiamato il Leone, che commenta con sarcasmo ogni dinamica. I primi quattro episodi sono stati resi disponibili il 22 maggio, mentre gli altri seguiranno settimanalmente fino al 5 giugno. In palio c’è un montepremi fino a 50.000 euro in buoni acquisto, che andrà però a uno spettatore da casa, non ai concorrenti.

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Le tre denunce e una storia di scontri televisivi

In un momento di confidenza con l’attivista per i diritti LGBTQ Clizia De Rossi, la Caruso ha parlato senza filtri della sua situazione nel castello:

“Quando ho visto che c’era anche lei mi sono detta ‘oddio’. Ma io non mi abbasso più a determinate cose. Poi c’è Mila Suarez, ma tanto io la ignoro, può parlare con un muro. A Floriana invece ho fatto tre denunce. Dopo aver visto lei, ero sicura che sarebbe arrivata anche Mila.”

Le ragioni specifiche delle querele non sono state rese note, ma il contesto aiuta a capire da dove arrivi tanta tensione. Tutto inizia il 21 gennaio 2020, durante una puntata di Pomeriggio 5, quando si stava discutendo della situazione sentimentale della Caruso con il suo ex Moreno Merlo: Floriana intervenne per difendere quest’ultimo, provocando Paola e scatenando il primo scontro pubblico tra le due. Da lì la situazione non fece che degenerare, con Floriana che ammise persino di aver ricevuto minacce dai fan della Caruso dopo aver condiviso sui social un post che riprendeva quella lite in tv.

Le settimane successive portarono nuovi, più pesanti scontri a Domenica Live. In una di quelle puntate, Floriana non si limitò ad attaccare Paola: coinvolse anche il figlio e la madre adottiva della showgirl, scatenando una reazione furiosa.

“Tu sei una mamma e metti in mezzo mio figlio e mia madre, ti devi fare schifo”, rispose la Caruso visibilmente scossa. Floriana, dal canto suo, era andata anche oltre, portando in diretta presunte storie di infedeltà e tirando in ballo persino un ex calciatore di nome Christian: “Fai la santa e non sei una persona così seria quando stai con i fidanzatini, con gli uomini che dichiari di amare. Mentre si frequentava con una persona, ne vedeva un’altra in contemporanea.” Parole durissime, pronunciate in fascia protetta, con Floriana stessa costretta ad ammettere di non poter dire tutto quello che avrebbe voluto.

Le probabilità che siano stati proprio questi scontri televisivi a generare le tre querele sono molto alte, considerando la gravità delle accuse lanciate in diretta nazionale.

Nel castello di The 50, per ora, le due si sono evitate, limitandosi a qualche frecciata a distanza. Non è mancata nemmeno la tensione con Mila Suarez, altra vecchia rivale della Caruso dai tempi de La Pupa e il Secchione, e lo stesso vale per Federico Fashion Style, con cui i rancori risalgono al marzo 2022, sempre prima di quella stessa trasmissione.

Non solo Floriana: anche Antonella Elia nel mirino legale

Va detto che quella con Floriana Secondi non è l’unica battaglia legale annunciata da Paola Caruso. Al Grande Fratello Vip, nella notte in cui Antonella Elia fu eletta prima finalista, la Caruso non le mandò a dire: “Vinci, così poi me li dai in avvocati i soldi che vinci. Ti auguro di vincere, così poi pagherai il mio avvocato. Tanto vincerà e avrà i soldi. Vincerà 100.000 euro, 50.000 li darà in beneficenza.”

Il motivo dello scontro? Dopo che la Caruso aveva apostrofato l’Elia con l’epiteto “viscida schifosa”, quest’ultima aveva replicato minacciandola: “Finiscila perché ti do un ceffone.” Paola aveva interpretato quella frase come una minaccia vera e propria, annunciando che avrebbe lasciato decidere a un giudice se il caso sussistesse o meno.