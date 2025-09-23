Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 24 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 24 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, Marte non si pone più nella posizione contraria, ed è già un inizio positivo. Ti attendono numerosi impegni e doveri da sbrigare, principalmente relative al lavoro. Tuttavia, avrai a disposizione maggiore energia per agire, molta più razionalità e tranquillità nell’approcciare le difficoltà.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del Toro è pienamente consapevole delle recenti complicazioni, incluse le perdite economiche e gli ostacoli. Tuttavia, adesso è il momento di procedere con calma e sicurezza. Come suggerisce l’adagio, “nulla può essere cambiato ormai”. Quindi, se persistono questioni che necessitano di essere risolte, portiamole alla luce e solviamole al più presto. Vedrete, in arrivo ci sono ottime notizie e nuovi progetti avvincenti.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, in questa particolare situazione consiglio di evitare disaccordi o tensioni minori. La tua tranquillità potrebbe essere compromessa ora che Venere non è favorevole, anche se questo non ha necessariamente l’impatto di minare l’armonia particolarmente delle unioni che sono consolidate da molto tempo. Tuttavia, talvolta la presenza di piccoli inconvenienti può essere considerata inevitabile.

Oroscopo del Cancro

Inizia la settimana su una nota amara per il segno del Cancro. Lunedì e martedì non sono state al top, però adesso è tempo di riprendersi. È possibile che non tutti i tuoi piani siano andati secondo i tuoi desideri, ma ricorda, è fondamentale non farsi oppressi da

Oroscopo del Leone

Il Leone si distingue tra le stelle grazie alla sua potente energia, non solo in questo momento, ma lo vedremo brillare con la stessa intensità anche all’apertura del 2026. Se si è appena avviata una storia di cuore, prevedo che sarà duratura. Vediamo, inoltre, come le prossime giornate possano apportare incontri significativi. Non solo nell’ambito professionale, ma anche in quello sentimentale.

Oroscopo della Vergine

Sento una più pervasiva tranquillità nella Vergine. Effettivamente, non osserviamo differenze sostanziali rispetto a febbraio e marzo, tuttavia, una luce diversa di conoscenza arde ora. Lo più importante è che non vi tormentate più per le problematiche usuali. Inoltre, gli influssi di Venere possono scatenare una tempesta di amori inaspettati o improvvisi colpi di fulmine.

Oroscopo della Bilancia

Il segno zodiacale della Bilancia sta vivendo un momento di pressione sul lavoro, specialmente per coloro che si sono recentemente spostati in un’area professionale o programma diverso e stanno ancora cercando di adattarsi alle nuove condizioni. C’è anche chi, nel passato, ha messo un punto fermo a una certa situazione e ora è indeciso se tornare indietro o no. Mentre ciò crea confusione, può esserci un punto luminoso, in quanto si manifestano forti emozioni positive legate ai rapporti affettivi.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, con il ritorno attivo di Venere, puoi lasciarti alle spalle quel periodo di sconforto e forse di distanza emotiva che hai potuto provare nelle prime due settimane di settembre. Ora, hai la possibilità di voltare pagina.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, è necessario un po’ di chiarezza nell’amore, mentre in ambito lavorativo, avanzare con decisione è l’approccio giusto da adottare. Gli aspetti pratici e professionali si trasformano in un’urgenza primaria. Fai attenzione nei tuoi rapporti con i nati sotto il segno dei Gemelli e della Vergine.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, attenzione! È un momento favorevole per cercare di rintuzzare i ritardi, come una toccante standing ovation.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, sei effettivamente tu che aspiri ad un cambiamento, evita di attribuire le responsabilità ad altri. A quanto pare, sei esausto delle tue consuete routine e adesso, sul fronte emotivo, predomina una maggiore lucidità.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, lo sforzo nel campo lavorativo si sviluppa positivamente grazie al favorevole influsso di Giove. Saranno accumulate numerose mansioni e responsabilità da portare a compimento. In mezzo a tale scenario di intenso impegno e forse notevole visibilità, l’amore sembra ritirarsi nel background – forse a causa della gelosia di qualcuno, o più probabilmente perché sei tu a non dedicare spazio ai sentimenti a causa dei tuoi impegni. Bisogna stare attenti a non compromettere tutto per via di questo.

