Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 23 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 23 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, iniziamo la settimana con qualche perplessità; in effetti, la presenza recente di un novilunio potrebbe aver alimentato un po’ di tensione. Alcuni di voi potrebbero non essersi sentiti al top, o aver avuto la necessità di dibattere per trovare una soluzione a un problema. A partire da questa serata, le cose dovrebbero migliorare leggermente. Tuttavia, è consigliabile astenersi da discussioni troppo intense.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, direi così: Toro, è il momento di riconquistare la tua stabilità finanziaria. Ho notato che ci sono persone che, già dall’inizio del mese scorso, sentono come se qualcosa fosse stato loro sottratto ingiustamente. Allo stesso modo, ci sono liberi professionisti che hanno solo bisogno di ritrovare un po’ di tranquillità. Una caratteristica di questo periodo astrale che mi fa stare bene è la nuova luce che Venere emana, portando con sé un’influenza positiva per l’amore.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è arrivato il momento di dedicarsi ad un’idea che potrebbe necessitare di affinamento, Mercurio sostiene in modo positivo. Devo ammettere però che la sfera affettiva presenta un po’ di indecisione, ed è my speranza che non ci siano inconvenienze di poco conto in arrivo, quindi mantieni alta la guardia.

Oroscopo del Cancro

Cancro, con Giove a favore nel tuo segno, l’opportunità è lì, pronta a essere sfruttata. Molto sarà determinato dalla tua intraprendenza e, imporantemente, dal desiderio di immergerti nell’universo dell’amore.

Oroscopo del Leone

Leone, la tua forza è indomabile ed emergerà ancora con grande potenza all’avvio del 2026. Ogni singola connessione, ogni minimo movimento, avrà il suo notevole significato.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, apprezzo molto del tuo atteggiamento la capacità di navigare i cambiamenti con calma e saggezza. Non ti tormenti come in passato, ma attendi serenamente che la vita prenda la sua rotta. E interessante notare che tu non ti irriti, ma accogli volentieri le trasformazioni. Una notizia romantica potrebbe arrivare all’improvviso. Infatti dal 19 Venere ha iniziato a brillare nel tuo segno, indicando la possibile apparizione di un nuovo amore.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, si avverte una lieve fatica. Giunge un giovedì che esorta a mettere in discussione tutte le tue decisioni di natura lavorativa e pratica. Mi auguro che l’affetto ti accompagni, poiché in questo periodo necessiti di supporto e incoraggiamento.

Oroscopo dello Scorpione

Gli Scorpioni potrebbero aver percepito negli ultimi giorni una svolta più intima nel campo dell’amore, e una rinnovata passione sta risvegliandosi in loro. Rispetto ai primi giorni di settembre, si prospetta una revisione nel programma lavorativo.

Oroscopo del Sagittario

L’astro del Sagittario, Mercurio, è di nuovo in una posizione dinamica che incoraggia le collaborazioni e sollecita sviluppi. Un passo avanti legittimo, soprattutto dopo un avvio d’anno che sembrava andare a rilento. Ma attenzione, in campo amoroso, cercate di evitare discussioni inutili, potrebbero infatti turbare l’equilibrio emotivo.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, il riavvicinamento alle tue passioni è un passaggio fondamentale. Prepara un atterra perché nei prossimi mesi affronterai una decisione che potrebbe riguardare un cambio di posizione o di responsabilità. Se stai cercando un nuovo amore, è il momento di metterti in gioco.

Oroscopo dell’Acquario

È stato un periodo turbolento per l’Acquario a inizio settembre con Venere in opposizione, tuttavia, negli ultimi giorni, questa configurazione astrale non è più in atto. Perciò, si avverte un desiderio di riconciliazione. Potreste persino ritrovare intense emozioni celate all’interno di una semplice amicizia. Tuttavia, consiglio di mantenere un’attenzione costante alla gestione delle finanze.

Oroscopo dei Pesci

Nel tuo segno, Pesci, sembra che le preoccupazioni lavorative stiano prendendo il sopravvento su tutto il resto. La Venere contraria potrebbe non causare costantemente discordie o rotture, ma potrebbe creare un certo livello di tensione perché, forse, il tuo compagno prova una certa invidia per il tuo trionfo. Tuttavia, se sei accompagnato dalla persona adatta, questa Venere non avrà la forza di ostacolare l’affetto. Prova a mostrarti un po’ più tollerante a questo proposito nelle ore a venire.

