Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 22 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 22 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la tua giornata si presenta un tantino complicata. Questo a causa della moltitudine di impegni che ti attendono, insieme al fatto che le persone che ti circondano potrebbero non essere all’altezza dei tuoi standard. Ti consiglio di evitare alterchi o litigi superflui e di prestare attenzione ai contratti, accordi o questioni legali che potrebbero presentarsi.

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro è attualmente alla ricerca di chiarezza nel settore affettivo, come preannunciato in precedenza, dal 19 Venere ha inaugurato un ciclo molto significativo che non solo riguarda l’amore ma anche la sfera lavorativa. Ci avviciniamo ad un periodo in cui si andrà consolidando una forte fiducia verso ciò che il futuro riserva.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, Mercurio, il pianeta del pensiero veloce e della creatività, domina il segno, e al momento si trova in un aspetto favorevole. Dunque chi ha attraversato recentemente dei momenti difficili, sia in termini di popolarità che di problemi in generale, potrà trovare una via che lo porterà al successo. Per chi ha appena scelto di unirsi in matrimonio o ha iniziato una convivenza, potrebbe avvertire un leggero peso delle responsabilità.

Oroscopo del Cancro

Per gli amici del Cancro, sorge all’orizonte un novilunio un tantino inquieto e turbolento. Malgrado ciò, è necessario non sottovalutare il periodo in atto, poiché esso riveste un’importanza straordinaria. Avranno l’opportunità, nei giorni a venire, di riconsiderare un preciso progetto. In brevi parole, è il momento di effettuare qualche necessario ritocco.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone avrà una giornata ricca di positività, accompagnata da una forte sensibilità. Inoltre, le stelle sono allineate favorevolmente per favorire incontri interessanti. Non ci sarà carenza di riconoscimenti e approvazioni. L’affetto ed i sentimenti avranno un ruolo di grande importanza, regalando intense soddisfazioni.

Oroscopo della Vergine

Vergine, fai attenzione a non farti coinvolgere da eccessivi entusiasmi o da situazioni di alta tensione. Mi riferisco principalmente a coloro che hanno sperimentato un periodo turbolento sul fronte lavorativo, magari in una compagnia che sta attraversando una fase atipica. Alcuni di voi, Vergine, potrebbero persino considerare un cambiamento radicale. La mia raccomandazione, però, è di dare tempo al tempo. Ora, concentriamoci sull’amore, dato che Venere ha fatto il suo ingresso nel tuo segno, premiando particolarmente chi è nato a fine Agosto.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, la presenza di Mercurio nel tuo segno ti conferisce chiarezza mentale e la capacità di comprendere i tuoi sogni. Potrebbe anche accadere che vivrai un’esperienza onirica profetica in una delle tue notti. Ricorda comunque di prestare attenzione alla tua salute psicofisica, messa a dura prova dalle tensioni che hai affrontato nelle ultime settimane.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, fino a poco tempo fa la sfera amorosa era ardua da gestire, ma adesso Venere riprende a sprigionare la sua energia. Perciò, alcune inquietudini sembrano essersi dissolte. Inoltre, persiste un favorevole periodo dedicato al mondo del lavoro, con particolare rilievo per le tue iniziative creative.

Oroscopo del Sagittario

Il segno zodiacale del Sagittario sta attraversando un momento di incertezza nel settore affettivo. In questa fase, potrebbe sentirsi sopraffatto dai doveri familiari e con la sensazione di non ricevere il sostegno adeguato. Il suggerimento per voi, Sagittario, è concentrarsi sul raggiungimento di un equilibrio tra ciò che ricevi e ciò che desi.

Oroscopo del Capricorno

Benvenuti, Capricorno. Venere vi sorride magnificamente, ricordatevi che non c’è bisogno di nascondervi dietro un muro di logica e ragionamento, questo mi preme sottolinearlo in particolare se il vostro cuore è libero da un po’ di tempo. Non temete di emergere, poiché i sentimenti possono brillare splendidamente. Per coloro che sono in una relazione di lungo corso, è tempo di risvegliare l’amore.

Oroscopo dell’Acquario

Aquario, la tua sfera affettiva può subire una benefica rinascita in quanto Venere non è più in posizione sfavorevole. Questa condizione celeste positiva può risultare di beneficio anche per il tuo ambito lavorativo. Tuttavia, sarebbe prudente fare attenzione e gestire con cura le tue finanze, poiché c’è ancora qualche complessità sulla fronte economica.

Oroscopo dei Pesci

Per te, cari Pesci, l’influenza benefica di Giove arricchisce il tuo cammino lavorativo, mettendo in evidenza le tue abilità professionali. Nel campo amoroso, il tuo charme è indiscutibile. Tuttavia, evita di lasciare che la gelosia ti offuschi, specialmente se la tua dedizione al lavoro tende a distogliere i tuoi sentimenti e interessi personali. Questo potrebbe causare malcontento nelle persone intorno a te.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.