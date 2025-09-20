Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 21 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 21 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sembra proprio che Mercurio si opponga a Marte in un aspetto tutto sommato difficile. Avverto una forte sensazione che ultimamente tu sia coinvolto in una novità professionale o in un processo di trasformazione. Tuttavia, sembri anche sopraffatto dalla fatica. Il tuo settore amoroso non riserva ulteriori problemi, ma ti consiglio di prestare attenzione per evitare di proferire frasi di cui potresti pentirti.

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro può attendersi una giornata fertile, dato che Venere ritorna ad essere dinamica. Se stai aspettando una risposta da qualcuno, non esitare a stimolarla oggi o domani. In effetti, stanno venendo alla luce risoluzioni efficaci per problemi passati.

Oroscopo dei Gemelli

Ci aspetta un nuovo capitolo nell’amore per i Gemelli, che vivranno situazioni affettive diverse da quelle passate. Prevedo l’inizio di una convivenza o la novità di una recente relazione. C’è un forte desiderio di progredire, ma anche un minimo di riserva. Al momento, quest’ultima è più avvertita dai nati a fine maggio. Discorso diverso per il lavoro: qui si aprono porte importanti, particolarmente per i creativi e per chi è alla ricerca di nuovi consigli.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, l’energia delle stelle vi porta in un vortice di emozioni autentiche e, nonostante i turbamenti recenti, avrete la forza di oltrepassare le vostre incertezze professionali. Vedrete, avrete la possibilità di realizzare i vostri sogni, perché la vostra determinazione è più forte di qualsiasi avversità.

Oroscopo del Leone

Leone, questo tuo oroscopo assume un significato profondo poiché non si limita solo al termine di settembre, bensì si estende fino alla fine dell’anno per poi sfociare nel 2026. Nel frattempo, Mercurio gioca un ruolo prezioso fornendoti una chiarezza mentale che risulta utile sia nel campo sentimentale che in quello professionale, favorendo così i contatti.

Oroscopo della Vergine

Per la Vergine, la volta celeste suggerisce opportunità promettenti di evoluzione sul fronte del lavoro, vedendo addirittura l’opportunità di forse considerare un cambio di ruolo o di squadra, non necessariamente ora. Sentiamo che stai tenendo duro da un po’, mantenendo l’autocontrollo di fronte agli sfide, o forse, la tua azienda sta sperimentando dei cambiamenti, e la direzione futura è ancora incerta. Come si suol dire, al tutto c’è bisogno di tempo. Per quanto riguarda l’amore, con Venere nel tuo segno, l’energia amorosa tornerà sicuramente a propendere a tuo favore.

Oroscopo della Bilancia

Amici della Bilancia, prestate attenzione perché questo è un cielo importante per voi. Il pianeta della comunicazione, Mercurio, è sul punto di entrare in disputa con il grande Giove, pertanto siate cauti. Se ci sono delle questioni in sospeso riguardanti contratti o finanze, è il momento di fare attenzione, evitare situazioni litigiose e essere estremamente trasparenti. Non preoccupatevi perché, come sempre, l’amore è ben presente nella vostra vita.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione, nonostante qualche ostacolo pratico, gode di un firmamento di gran valore. Giove si presenta in una posizione altamente positiva, è possibile, tuttavia, che siano necessarie alcune revisioni nei piani e l’elaborazione di nuove tattiche. L’atmosfera propizia all’amore sta recuperando terreno, di ciò parlerò nella settimana a venire.

Oroscopo del Sagittario

Per i nati sotto il segno del Sagittario, l’attuale posizionamento delle stelle è propizio, specialmente per quelli coinvolti nel campo artistico, perché questi giorni saranno pieni di ispirazione e creatività. Chi segue la propria strada senza farsi influenzare dagli altri troverà questo periodo particolarmente favorevole. Tuttavia, in ambito sentimentale, consiglierei di prestare attenzione alle possibili differenze – siano queste di natura fisica o psicologica.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, come Paolo Fox, ti dico che l’orbita astrale delle mele è di nuovo benefica. È tuo diritto innamorarti, perché spesso per la tua ambizione o per senso di responsabilità, risulti troppo impegnato nel tuo lavoro, trascurando le altre aree della tua vita. Ci sono novità in arrivo!

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, l’ultimo periodo del mese corrente porta con sé evoluzioni notevoli nel settore lavorativo, grazie all’influenza positiva di Mercurio. Inoltre, Venere non si contrappone più. Possiamo affermare che nei giorni a venire, rimedia a una questione che t’impedisce da un anno intero.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, l’importanza di mantenere un equilibrio è fondamentale ora perché il tuo settore professionale ti sollecita con interessanti innovazioni. Parallelamente, un individuo vicino a te potrebbe mostrare segni di inquietudine in questo periodo. Di conseguenza, offrigli stabilità e tranquillità per alleviare le sue preoccupazioni. Nel caso di tensioni o contrasti, il mio consiglio è di gestirli con prontezza e determinazione.

