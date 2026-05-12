La puntata del 12 maggio di Uomini e Donne è stata incentrata sul ritorno in studio di Elisa Leonardi, dopo aver manifestato l’intenzione di lasciare la trasmissione. Successivamente si è tornati a parlare del Trono Over, con un blocco piuttosto movimentato che ha riguardato il cavaliere Stefano.

Il confronto tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi a Uomini e Donne, e la reazione di Martina Calabrò

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è tornata Elisa Leonardi, ma sul piede di guerra. Ciro Solimeno voleva andare a riprenderla, ma lei era in viaggio con le amiche. Quando ha appreso che Ciro volesse andare da lei, ha deciso di presentarsi in studio. Quando l’ha fatto, però, ha subito precisato di voler solo salutare Maria De Filippi e tutto lo staff per poi andare via. Tra i due ragazzi c’è stata una discussione molto accesa, che è stata sedata dalla conduttrice, la quale ha spronato Ciro a non attaccare più la corteggiatrice, ma a provare a convincerla a restare, se è questo il suo desiderio.

Dopo il discorso di Maria, Ciro si è aperto con Elisa dicendole di averla pensata in questa settimana e di essere rimasto male per come siano andate le cose tra di loro. Il discorso del tronista, e l’esortazione della conduttrice a farli ballare insieme, sono serviti a sancire tra i due un ricongiungimento, sta di fatto che è seguito un ballo durante il quale i due hanno continuato a confrontarsi. Al termine della musica, ha preso la parola Martina Calabrò, la quale si è detta molto dispiaciuta del comportamento di Solimeno, che si è concentrato solo su Elisa in questi giorni, ignorando completamente lei. La ragazza è scoppiata in lacrime dicendo di essere stanca e di non farcela più. La stessa presentatrice ha invitato la giovane a uscire dallo studio per riprendersi. Ciro ha detto che avrebbe voluto seguirla, ma ha preferito non farlo per lasciarla sbollire da sola.

Maria De Filippi scredita Stefano

Il blocco successivo è stato incentrato sul Trono Over con un confronto tra Stefano e Cristina. In tale occasione, il cavaliere è stato preso di mira a causa di alcuni atteggiamenti ambigui ed incoerenti avuti con diverse dame del parterre. Anche Maria De Filippi si è un po’ indispettita, sta di fatto che ha provato più volte ad aprire gli occhi a Cristina, dato che la sera prima si era lasciata andare a baci ed effusioni romantiche con l’uomo. La conduttrice le ha chiesto se si sia resa conto della persona che ha di fronte, che sembra avere il piede in troppe scarpe. A complicare ulteriormente la situazione ci ha pensato Marina Brachetta, la quale ha confessato di essersi scambiata dei messaggi con il cavaliere, ma solo in amicizia, cosa a cui nessuno ha creduto. La più adirata è stata Mariarosaria, la quale ha interrotto categoricamente la frequentazione con l’uomo. Alla fine, dopo diverse battute pungenti di Maria, anche Cristina ha preferito chiudere la storia con Stefano.