Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 20 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 20 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, abbiamo sul tavolo un argomento importante da discutere, l’amore. Ora più che mai risiede in te una forte voglia di manifestare tutta la tua resilienza. C’è un piano, un disegno professionale che da un lato ti intimorisce, ma dall’altro ti accende di ispirazione.

Oroscopo del Toro

Il pianeta della luna sembra sorridere al segno del Toro, mettendolo in una posizione di vantaggio. Certamente c’è spazio per migliorare ancora di più. In effetti, abbiamo osservato una certa turbolenza negli ultimi mesi. Ora vedo una possibilità di riconsiderare e rinnovare l’amore.

Oroscopo dei Gemelli

Un cielo favorevole s’apre per i Gemelli. La vostra prontezza pratica e l’abilità creativa sembrano raddoppiarsi, facendo brillare anche ciò che a prima vista potrebbe apparire meno affascinante o coinvolgente, come l’amore. Perciò, nei rapporti con gli altri, è cruciale mantenere cautela.

Oroscopo del Cancro

In questo momento, cari amici del Cancro, vi trovate sotto i riflettori, in una fase di grande visibilità. È il momento giusto per dimostrare tutte le vostre capacità. L’oroscopo vi indica che di fronte a voi si aprono numerose opportunità. Sia che siate uomini o donne, questa è l’occasione perfetta per mostrare quanto valiate.

Oroscopo del Leone

Il nobile segno del Leone dovrebbe sfruttare il proprio intuito innato e strategico: è cruciale sviluppare i propri progetti con la necessaria anticipazione. Come ho sottolineato in diverse occasioni, l’autunno e l’inverno promettono di essere periodi forieri di molteplici successi, che riguarderanno sia la sfera sentimentale sia quella professionale.

Oroscopo della Vergine

Come Paolo Fox potrei dire: Carissimi Vergine, trascurate il retroscena e guardate avanti. Da poco la stella Venere ha iniziato il suo transito nel vostro segno zodiacale. Questo non implica che le situazioni complicate si sistemeranno in un batter d’occhio o in brevissimo tempo, ma certamente porta un cambiamento positivo nell’approccio al vostro mondo emotivo. Questo potrebbe portare a scoperte speciali. Mantenetevi aperti.

Oroscopo della Bilancia

Bene, Bilancia, con Mercurio nel tuo segno, avrai grande apertura mentale ma, come spesso accade, troverai qualche dissidio dato da Giove dissonante. Ricorda, Giove può anche simboleggiare le questioni legali, quindi presta particolare attenzione al modo in cui comunichi o alle parole che usi. Si intravede la necessità di risolvere qualche disputa in sospeso. Tutto sommato, notizie positive per quanto riguarda l’amore, che torna ad essere il protagonista.

Oroscopo dello Scorpione

Amici del segno dello Scorpione, occorre prestare attenzione al passaggio di Venere perché non agisce più in opposizione. Se sino a ieri speravate una nuova faccia, ora potrebbe essere il momento giusto per farsi avanti, per cercare di variare le carte in tavola. Ricordatevi che l’inizio di settembre potrebbe non essere stato dei migliori, tuttavia, l’ultima parte del mese promette novità anche a livello economico.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, osservo che il Sagittario ha un marcato interesse nell’imbarcarsi in situazioni intriganti ed inedite, alimentato dalla gioia della scoperta e della conquista. Tuttavia, vi esorto a fare attenzione in campo sentimentale per evitare confusione. L’impulso di liberarsi del passato è più forte che mai.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, benché spesso abbiate un comportamento che può sembrare indifferente, accordate un’importanza capitale ai giudizi altrui. In questa particolare fase temporale, anelate ad ottenere approvazione. Il Capricorno si sta preparando a sperimentare i sentieri dell’amore. Con il mutare di segno di Venere, anche il Capricorno si predispone ad un cambiamento nel suo modo di approcciare l’amore.

Oroscopo dell’Acquario

Carissimi Acquario, avete Mercurio dalla vostra parte che vi dona un favore particolare! Vorrei che ognuno di voi, nati sotto questo brillante segno, potesse superare gli ostacoli e accogliere le nuove sfide che vi attendono. E l’amore, ah, l’amore! Si farà sentire nuovamente dopo un periodo di tre settimane di incertezze. Ricorda, l’amore non si è mai realmente allontanato dalla tua vita.

Oroscopo dei Pesci

Signori dei Pesci, ho l’impressione che in questo periodo le questioni amorose necessitino di un po’ di manutenzione. Se per caso vi trovate al fianco di un partner che mostra gelosia per i vostri traguardi professionali, allora è il caso di procedere con cautela. La serenità regna nei rapporti in cui si respira un clima di fiducia reciproca assoluta. Sul fronte del lavoro, ci sono ottime prospettive per le personalità creative e per coloro che sono portatori di idee brillanti. Tali individui potranno avere la possibilità di emergere sfruttando le giuste opportunità che si presenteranno.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.