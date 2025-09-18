Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 19 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 19 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, attualmente sembri sempre in movimento. Proprio ieri, sta emergendo un quadro complesso di attenzione per il futuro, ottimismo ma anche ansietà. La dissonanza di Giove sulla tua strada può creare qualche ostacolo, puoi trasformare questo flusso di energia in qualcosa di problematico. Quindi, evita ogni sorta di distrazione, specialmente per la giornata di oggi.

Oroscopo del Toro

Toro, è il momento di risolvere o lasciar andare le tensioni. Ricorda, l’amore è in aumento da questo momento. Inoltre, sul fronte astrale ci sono transiti favorevoli. Per quanto riguarda il lavoro, le opportunità non mancano. Infatti, alcuni tra voi potrebbero addirittura intraprendere un interessante nuovo progetto.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’ingresso di Venere in un nuovo ciclo potrebbe portare sfide e contraddizioni. Chi si trova all’inizio di una relazione significativa, non dovrebbe vederla messa in discussione, tuttavia potrebbe sperimentare dei cambiamenti. Allo stesso tempo, le coppie che godono di una lunga unione devono prestare attenzione per prevenire l’insorgere di piccole incomprensioni.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, avvertite una grande esigenza di dare e ricevere amore, di dedicare molto del vostro tempo e dedizione a coloro che più vi stanno a cuore. Il Cancro rappresenta l’emblema della famiglia, intesa non soltanto come il nucleo familiare in cui siamo nati, ma anche come il legame che si sviluppa nel tempo, come ad esempio in ambito lavorativo. È frequente osservare come i nati di Cancro mantengano posizioni lavorative per periodi molto lunghi, creando così un rapporto di affezione e stima con i loro colleghi. Da ora in poi, sarebbe utile e gratificante concentrarsi maggiormente sulle relazioni personali.

Oroscopo del Leone

Leone, non c’è nulla che possa ostacolare la tua corsa, l’iniziativa è già stata presa. Le circostanze sperimentali sono sul punto di confermarsi nuovamente. Non dimentichiamo che l’autunno e l’inverno saranno periodi di particolare importanza, anche per quanto riguarda l’amore. La tua fiducia in te stesso conosce nessun limite.

Oroscopo della Vergine

Vergine, sul versante affettivo, c’è la presenza di Venere nel tuo segno, simbolo di opportunità per risolvere qualsiasi conflitto. Alcuni di voi potrebbero optare per la solitudine. Ricordate, a volte, è più sano rimanere soli piuttosto che in cattiva compagnia. Ma auspico che molti di voi, nati sotto questo segno astrale, siano pronti a mettersi in gioco, forse anche a rafforzare un legame preesistente.

Oroscopo della Bilancia

Come Paolo Fox, dico: la Bilancia, con Mercurio che risiede nel suo segno, ritorna verso un periodo di equilibrio. È certamente un obiettivo a cui puntare, in particolar modo quando ci si trova di fronte a uno scenario che sembra iniquo. Mantenere la serenità in situazioni simili può essere impegnativo, ma un po’ di endurance può fare la differenza, specialmente nel campo lavorativo, benché possa richiedere uno sforzo considerevole.

Oroscopo dello Scorpione

Ebbene sì, cari amici dello Scorpione, prevedo un autunno interessante! Le stelle indicano che ci sarà un intenso coinvolgimento nel settore lavorativo. Ancora meglio, il pianeta dell’amore, Venere, non è più in aspetto sfavorevole. Ovviamente, ci vorrà più di un giorno per risolvere le problematiche emerse fino ad oggi, ma vi assicuro che sentirete una sensazione di miglioramento. Per i cuori solitari dello Scorpione, segnalo la potenzialità di incontri molto stimolanti. Siate pronti!

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sembra che stai attraversando un periodo di maggior comprensione e definizione delle emozioni, ma a quale costo? Forse è necessario far luce su qualcosa che non sta procedendo come dovrebbe. Che tu sia in una relazione amorosa o professionale, se ti trovi di fronte a un conflitto, è il momento di affrontarlo. Fai tutto con tranquillità, ma non ritardare nel risolvere ciò che non è in linea.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, il momento è giunto per esprimere la profondità del tuo amore. Venere ha riacquistato la sua energia, facendo dei sentimenti il fulcro di tutto.

Oroscopo dell’Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, è fondamentale prestare attenzione alla propria comunicazione. Gli ultimi due giorni potrebbero essere stati carichi di tensioni, ma la situazione odierna si presenta decisamente più serena. Occorre trovare un equilibrio tra i propri desideri e i doveri, per evitare di cadere in uno stato di disagio.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, l’universo astrale sorride alle vostre ambizioni professionali. Possibilità di successo e riconoscimenti sono a portata di mano. Sul fronte affettivo, però, è necessario fare qualche chiarimento per capire meglio la situazione. Evitate di cadere nel tranello delle gelosie senza fondamento.

