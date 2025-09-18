L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Nadia Di Diodato ha rilasciato un’intervista in cui non ha risparmiato parole al veleno nei riguardi di alcuni volti noti della trasmissione, tra cui Gianni Sperti e Tina Cipollari. La giovane, inoltre, non ha risparmiato commenti al vetriolo anche per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara e le voci inerenti la loro rottura. Le sue dichiarazioni hanno generato molto sgomento e potrebbero dare luogo a repliche e nuove dinamiche.

Le critiche di Nadia Di Diodato contro Gianni Sperti e Tina Cipollari di Uomini e Donne

Tra i volti iconici di Uomini e Donne ci sono, ovviamente, gli opinionisti principali Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due sono amati e odiati allo stesso tempo a causa della schiettezza che il loro ruolo gli impone. Tuttavia, ci sono dei casi in cui i loro attacchi diventano decisamente forti e talvolta insostenibili, al punto da dare luogo a scontri infuocati. Tra le “vittime” degli attacchi dei due, specie quelli di Gianni, c’è stata anche l’ex corteggiatrice di UeD Nadia Di Diodato. La giovane ha rilasciato un’intervista su CheDonna in cui ha svelato liberamente cosa pensa dei due opinionisti, adesso che non fa più parte del programma.

In merito a Gianni Sperti, Nadia ha detto che, inizialmente, ha preso molto male i suoi attacchi, al punto da detestarlo. Con il senno di poi, però, si è resa conto che molto spesso i suoi interventi, seppur privi di tatto, non erano del tutto errati e inopportuni. Anche su Tina Cipollari ha avuto da ridire in merito ai suoi modi. Secondo il punto di vista della Di Diodato, infatti, anche se l’opinionista spesso a ragione sulle cose che dice, i suoi modi eccessivi e petulanti la fanno finire dalla parte del torto.

Le stoccate di Nadia a Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Al di là degli opinionisti, però, Nadia ha parlato anche delle voci di rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, argomento di cui si dovrebbe parlare anche in una prossima registrazione di UeD. Nel momento in cui i due sono stati nominati, la Di Diodato è scoppiata a ridere, quasi come se si aspettasse un tale epilogo per la loro storia. La giovane, infatti, ha specificato di non aver mai creduto al loro rapporto poiché, a suo avviso, erano uniti solo da una grande attrazione fisica e null’altro. I due le sembravano due quindicenni in calore che, una volta fatto quello che dovevano fare, si sono resi conto di non avere più nulla in comune.

Parole ancora più dure, poi, Nadia le ha riservate alla sua ex rivale in amore Cristina. L’ex corteggiatrice, infatti, ha definito la Ferrara una grande “parac**a”. Lei è una bellissima ragazza, ma del tutto artefatta e costruita. Inoltre, Cristina è la classica ragazza che crede di essere la migliore di tutte, ragion per cui l’ha spesso spinta ad attaccarla e a dare luogo a discussioni particolarmente accese. Insomma, parole decisamente pungenti da parte di Nadia, la quale pare abbia trovato l’amore lontano dai riflettori di Uomini e Donne. Adesso non resta che attendere per vedere se ci sarà una replica da parte delle persone citate durante questa intervista.