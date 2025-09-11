Nuovo gossip su una delle coppie nate a Uomini e Donne più chiacchierate del momento, ovvero, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. I due ragazzi sono finiti al centro dell’attenzione per i rumor che sono trapelati in questi giorni circa la loro rottura. A quanto pare, la storia d’amore nata all’interno del talk show di Maria De Filippi è giunta irrimediabilmente al termine. A scatenare i gossip in queste ore, però, è un’altra notizia, secondo la quale sembrerebbe che i due siano pronti a tornare a Uomini e Donne.

Perché Gianmarco Steri e Cristina Ferrara tornano a Uomini e Donne: cosa si sa

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati. Malgrado manchi la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, la notizia è ormai di dominio pubblico. L’influencer Amedeo Venza ha aggiunto alcuni dettagli degni di nota sulla faccenda. Stando a quanto emerso pare che i due stiano valutando il modo migliore per rendere pubblica la notizia.

I ragazzi sono pienamente consapevoli del dispiacere che daranno ai numerosi fan che li seguono con affetto e attenzione. In tanti avevano sperato che le cose tra di loro sarebbero decollare, ma purtroppo non è stato così. Pare che a breve uscirà un comunicato in cui i due renderanno pubblico ciò che ormai già tutti sanno. Ma non è tutto. Sempre sulla base delle indiscrezioni trapelate, pare proprio che Gianmarco e Cristina siano stati contattati dallo staff di Uomini e Donne per raccontare pubblicamente quanto accaduto e cosa non ha funzionato tra di loro.

Gianmarco pupillo di Maria De Filippi e nessun approdo sul Trono di Nadia Di Donato

Alla luce di questo, dunque, appare chiaro che Gianmarco Steri e Cristina Ferrara torneranno a Uomini e Donne in qualità di ospiti per raccontare cosa sia accaduto davvero tra di loro. L’ex tronista è stato tra i volti più amati e apprezzati dallo staff del programma, soprattutto da Maria De Filippi, proprio per tale motivo non è così difficile credere ad un suo ritorno in studio per avere la possibilità di spiegarsi e di raccontare cosa sia successo. Al momento non si conosce la data precisa in cui tutto questo avverrà, ma non dovrebbe accadere tra molto tempo.

Nel frattempo è circolata in rete anche un’altra notizia inerente l’ex rivale di Cristina Ferrara, ovvero, Nadia Di Donato. Stando a quanto emerso da alcune segnalazioni sembrerebbe che la ragazza si sia fidanzata. Lei e il nuovo compagno sono stati avvistati insieme a Roma da alcuni fan della trasmissione. Alla luce di questo, quindi, le ipotesi di vederla sul Trono di Uomini e Donne, di cui tanto si è parlato nelle scorse settimane, dunque, sono da archiviare.