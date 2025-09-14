Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 15 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 15 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, oggi ti troverai ad affrontare un numero elevato di impegni con alcune piccole complicazioni. Potrebbe essere semplicemente uno dei quei giorni in cui ti senti un po’ meno in forma. Nonostante ciò, è previsto un incremento significativo degli incontri rilevanti dall’inizio di mercoledì in poi.

Oroscopo del Toro

Per l’individuo del segno zodiacale Toro, è fondamentale focalizzare la propria attenzione sul comparto lavorativo. Tuttavia, in questo preciso istante, l’armonia amorosa sembra vacillare, facendo nascere qualche interrogativo. Se provi sentimenti profondi per qualcuno che, tuttavia, non risponde alle tue sollecitazioni affettive, potresti trovarti a domandarti se è davvero utile insistere nel perseguire la relazione.

Oroscopo dei Gemelli

Spero che molti tra i Gemelli abbiano trascorso un finesettimana produttivo, valutando che la luna stazionava nel loro segno sia sabato che domenica. Questo può averli spinti a prendere decisioni significative per quello che riguarda la loro vita. E non solo, vi potrebbero essere anche alcune novità interessanti sul fronte lavorativo.

Oroscopo del Cancro

Cancro, gli astri oggi indicano che avrai delle intuizioni particolarmente significative. La Luna, in questo momento, sta agendo in tuo favore. Stai attraversando un periodo di profonde trasformazioni personali, molte delle quali si riveleranno essere positive.

Oroscopo del Leone

Leone, i prossimi giorni saranno positivi per rivedere i tuoi piani e i progetti che intendi proseguire. La tua reattività è pregevole, quindi vedrai un rapido miglioramento molto presto. Per chi possiede un’impresa autonoma, c’è la possibilità di avere un impatto più profondo rispetto al precedente.

Oroscopo della Vergine

Le influenze astrali di Mercurio favoriscono l’illuminazione intellettuale, pertanto prevedo che nel corso di queste due giornate potrebbe nascere in te un’interessante spunto di riflessione. La tua risolutezza, il tuo coraggio e la tua stabilità sono i fattori chiave che fanno la differenza, influenzando positivamente anche le tue relazioni affettive.

Oroscopo della Bilancia

In questo momento, il segno della Bilancia è pervaso da preoccupazioni minori o maggiori. Se la professione sta richiedendo molto impegno, tra oggi e domani potresti interrogarti sul perché ti sei messo in questa situazione. Non si escludono reimpasti professionali, suggerendo che anche coloro che stanno vivendo un periodo di successo potrebbero aver bisogno di rigenerarsi. Insomma, l’importante è non esagerare e dosare attentamente le proprie energie.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sembra che tu stia affrontando alcune questioni di cuore. Non sto parlando necessariamente di un immenso dilemma amoroso, ma piuttosto di pesanti pressioni esterne che limitano il tempo che puoi dedicare ai tuoi sentimenti. In questo frangente astrologico, c’è comunque spazio per avanzare nei tuoi obiettivi professionali.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, l’energia che emani è contagiosa e, senza più la luna in opposizione, il tuo fervore al principio di questa settimana accresce i rapporti e ti fa diventare irresistibile.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, con Mercurio e Sole in posizione favorevole, hai l’opportunità di risolvere quei problemi che da tempo ti affliggono. Non tralasciare i tuoi sentimenti, non sono secondari rispetto alle questioni pratiche, ma piuttosto consentono l’accesso a nuovi percorsi della tua vita.

Oroscopo dell’Acquario

Cari Acquario, il fine settimana potrebbe finalmente riaccendere quelle scintille di amore che sembrano essersi affievolite di recente con Venere in opposizione. Un occhio di riguardo dovrebbe essere dato alle relazioni che più ti stanno a cuore. Se dovessi sentirti costretto o manipolato in qualche modo, la tua reazione naturale potrebbe essere quella di prendere le distanze o di mostrarti più distante di quanto tu non sia di solito.

Oroscopo dei Pesci

Ad un segno delicato come quello dei Pesci, questo avvio di settimana riserva notevoli occasioni, stimolando altresì la creatività. Mi auspico che tu abbia già colto l’opportunità per distinguerti. Non dimenticare: le attività intraprese ora avranno riflessi positivi fino all’autunno e persino nel 2026. Hai di fronte un periodo di potente rinascita che presto toccherà anche gli affetti più profondi e le emozioni del cuore.

