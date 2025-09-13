Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 14 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 14 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sei sotto l’influenza di una luna ancora affascinante. Come ben sai, lunedì e martedì saranno giorni piuttosto gravosi e ti vedranno impegnato in numerose attività. Tuttavia, non dubito del tuo successo nel destreggiarti tra gli impegni. Dal punto di vista stellare, c’è solo una certa incertezza legata a Giove, che simboleggia questioni legali e bilanci da sistemare. Ma non voglio insistere su questo ogni giorno per non risultare tedioso. Approfitta di questa giornata per dedicarti all’amore.

Oroscopo del Toro

Toro, sembra che tu abbia un forte desiderio di fare un passo avanti, particolarmente in termini amorosi e più specificatamente se hai vissuto una rottura o una discordia in passato. Aspetti un segnale di approvazione, una specie di conferma. Se sei in una relazione da lungo tempo, l’apatia deve essere messa da parte. Dopo il 19, le tue idee saranno più nitide e definite.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, si avvicina la fine di questa settimana, con una domenica che si preannuncia decisiva. Ho l’impressione che molti di voi, tra ieri e oggi, abbiano detto il grande “Sì” – magari all’amore, o a se stessi, o perfino ad una questione lavorativa che prevede una programmazione, un annuncio giá in vista per il lunedì. Insomma, i vostri astri suggeriscono un periodo pieno di decisioni e proposte.

Oroscopo del Cancro

Le stelle indicano che coloro nati sotto il segno del cancro, come il nostro amico Michael Joe, possono sfruttare questo periodo per fare passi avanti significativi. I contratti e gli accordi potrebbero essere al centro dell’attenzione in questi giorni. Pare che l’autunno sia un periodo chiave e già si notano delle novità in arrivo. E’ il momento di fare scelte rilevanti, e non solo nel campo lavorativo. La sfera sentimentale non è da meno, si parla di convivenze, matrimoni e forse anche di amori intensi e magnetici, guidati da un’irresistibile attrazione fisica.

Oroscopo del Leone

L’astro del Leone risplende brillantemente in questo periodo, mostrando una forza ed una determinazione notevoli, superando con facilità eventuali ostacoli. Siete un faro per chi vi circonda e la vostra presenza non passa mai inosservata. L’obiettivo è sapere accogliere ed esplorare nuovi orizzonti, ma sempre con l’umiltà necessaria. Evitate di sottolineare costantemente le vostre capacità o rischierete di dare un’impressione di presunzione.

Oroscopo della Vergine

La Vergine avverte una forte necessità di comunicare, chiarificare e sistemare gli affari lavorativi. Sole e Mercurio si stanno muovendo attraverso il tuo segno, indica che il periodo di incertezze si è finalmente concluso. Anche se potresti ancora percepire un’aura di confusione attorno a te, il futuro che ti prevedo è definito e chiaro, e questo è un aspetto fondamentale.

Oroscopo della Bilancia

Salve, Bilancia! L’astro luminoso notturno, la Luna, è dal tuo lato. Nella giornata di ieri, ho sollevato l’argomento del tuo lavoro che, ammettiamolo, può portare alcuni problemi, soprattutto con un cambiamento di orario o di turno. Si manifesta un senso di affaticamento, tuttavia, i giorni di riposo come il fine settimana dovrebbero essere utilizzati per recuperare le energie. Spero che tu abbia già sfruttato il Sabato per rilassarti un po’ e che prosegua quindi in questa serena Domenica, circondandoti delle persone che ti amano.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sembra che ci sia qualcosa che ti turba, forse relative a delle situazioni che non stanno andando come previsto. È possibile che le tue preoccupazioni siano maggiori nell’ambito sentimentale piuttosto che in quello lavorativo. Dopo il 19, Venere si calmerà, quindi ti consiglio di resistere alla tentazione di creare ulteriori scompiglio in questo momento.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sembra che ci sia un contrasto con la luna in questo periodo, che potrebbe portarti a vivere un fine settimana un po’ pigro. Dedica il tuo tempo solo alle attività che ti fanno sorridere e cerca, sopratutto, di nutrire la tua vita con emozioni serene.

Oroscopo del Capricorno

Per quanto il tuo segno zodiacale, Capricorno, sia sempre concentrato sul lavoro e sulle attività professionali, non dimenticare di lasciare spazio all’amore. Ascolta i suggerimenti che provengono dal cuore. Quel che è iniziato come un flirt leggero o un divertimento potrebbe evolvere in qualcosa di più profondo e significativo.

Oroscopo dell’Acquario

Carmen, cara amica dell’Acquario, anche tu appartieni a quei segni che potranno respirare con più tranquillità dopo il 19. Ricordati di non perdere la pazienza, cerca di mantenere il sangue freddo.

Oroscopo dei Pesci

Attenzione ai Pesci! Ci potrebbero essere lievi problemi di salute legati alla stagione; Fazzini potrebbe riscontrare problemi articolari. Questo è un periodo peculiare, quindi fate particolare attenzione a questa Domenica.

