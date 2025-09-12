Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 13 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 13 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Son dell’avviso che nell’imminente weekend speciale, l’Ariete senta un forte anelo d’amore, un profondo bisogno di trascorrere tempo con gli individui a cui tiene di più. La Luna, con il suo propizio aspetto, facilita inoltre i movimenti e i viaggi.

Oroscopo del Toro

Per coloro nati sotto il segno zodiacale del Toro, no dobbiamo trascurare che le problematiche legate allo scenario economico possono avere un impatto significativo sulle relazioni personali. Pertanto, sia oggi che domani sembrano essere momenti favorevoli soprattutto per quei partner che necessitano di chiarire alcuni aspetti riguardo il loro futuro. Al momento, è consigliabile mantenere un atteggiamento riflessivo e cauto, senza esercitare una pressione eccessiva sulle circostanze – questa sembra essere la soluzione più efficace.

Oroscopo dei Gemelli

A segnalare l’importanza di questo sabato per i Gemelli. Vorrei puntualizzare che questa configurazione astrale supporta le decisioni significanti della vita, che si tratti di convivenze, matrimoni o semplicemente incontri che stimolano il battito del cuore. Indipendentemente da tutto, la luna fa da guida in un viaggio arricchito da parole e non solo.

Oroscopo del Cancro

Probabilmente il Cancro è già al corrente che, grazie al transito di Giove nel suo segno, le soddisfazioni arriveranno in autunno, o forse ha già ottenuto un compito di grande rilievo. La sua sensibilità lo spingerà verso l’equilibrio perfetto.

Oroscopo del Leone

Come ho solitamente sottolineato, anche nel dialogo di ieri, il Leone aspira a trionfare nelle battaglie. Questo week-end sembra straordinariamente favorevole a tale scopo. Fai affidamento sulla forza interiore che possiedi. Il trionfo si preannuncia non solo nei compiti, ma anche nel campo affettivo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, le posizioni solari e mercuriane nel tuo segno sono propizie in questo giorno, è il momento giusto per riappropriarti delle emozioni che hai lasciato indietro. Spero sinceramente che coloro che in luglio hanno affrontato difficoltà, incluso quelli che hanno affrontato la solitudine, possano riscoprirsi oggi.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, ti suggerisco di dedicarti unicamente a ciò che ti appassiona in queste prossime 48 ore, comprendenti sabato e domenica. Sembri esaurito e la dissonanza tra Giove e Marte indica l’avvio di una nuova impresa o di un nuovo piano che potrebbe tuttavia riscontrare dei rallentamenti. Oppure potrebbe indicare la presenza di avversari ostinati. Questo è il motivo per cui sarebbe opportuno prenderti una pausa e rigenerarti.

Oroscopo dello Scorpione

Gli amici del segno dello Scorpione, che ieri hanno affrontato una fase di turbolenza, oggi si sentono molto meglio. Aggiungo pure che durante il fine settimana, sabato e domenica in particolare, hanno l’opportunità di liberarsi da alcune ansie ingiustificate che hanno avuto.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, direi che per i nati sotto il segno del Sagittario, le decisioni sono frequentemente prese con energia e precipitazione. Osservando il weekend che si profila, con la Luna in opposizione, inviterei a fare attenzione: potrebbero insorgere fraintendimenti o momenti di incomprensione.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, mostra apertura e comprensione a coloro che nutrono sentimenti affettuosi nei tuoi confronti. Ma non dimenticare di preservare un momento solo per te. Ogni collegamento personale che stabilisci è un’opportunità per esprimere il tuo modo unico e specifico di amare. Il tuo scambio di esperienze con coloro che ti circondano assume un grande valore.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, inizia il weekend con l’armonioso trigono lunare. Perfetto momento per discutere dei tuoi intimi sentimenti e, perché no, per trascorrere del tempo con quel qualcuno che nelle ultime 48 ore potrebbe aver scosso la tua tranquillità. C’è aria di possibile riconciliazione.

Oroscopo dei Pesci

Il Segno zodiacale dei Pesci oggi sembra essere un po’ eccentrico ma non preoccupatevi, si tratta solo di una leggera indisposizione stagionale abbinata a dei lievi disturbi articolari. In ogni caso, con l’attuale configurazione celeste abbiamo Giove in trigono, favorevole a portare prolifiche opportunità nel campo lavorativo. Questo vale per i più giovani che, trovando le condizioni adatte, sentiranno un crescente entusiasmo verso il futuro. Ma anche per coloro che hanno un’età più avanzata e stanno pianificando un evento importante: lo scenario astrale è positivo. Ci si può aspettare un oroscopo altrettanto promettente anche per il 2026, argomento che sarà approfondito in seguito.

