Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 12 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 12 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’astro lunare è disposto in un’ottica favorevole per te, soprattutto se godi della presenza a fianco di un individuo che nutre affetto per te. L’istante è propizio per assumerti impegni o, perché no, per sperimentare un sentimento in più, pur gestendo ancora qualche problema finanziario.

Oroscopo del Toro

La Luna in Toro ti rende estremamente razionale in questi tempi, il cielo sembra quindi favorire i tuoi progetti. Tu, però, mostrerai una determinazione ancora maggiore, chiedendo incessantemente delle spiegazioni a coloro che ti stanno costantemente al fianco.

Oroscopo dei Gemelli

In arrivo un week-end importante per i gemelli, grazie alla presenza fortunata della luna nel proprio segno. Non mancano gli auspici per celebrazioni e importanti decisioni, forse anche per quel tanto atteso “sì”. A livello professionale, la creatività non manca ed è possibile che emergano ingegnose soluzioni da mettere in pratica entro il termine del mese.

Oroscopo del Cancro

Come Paolo Fox, parlo con passione: Non c’è niente di più gratificante, caro Cancro, che feeling pienamente appagato dal proprio lavoro. Ora, con l’influenza di Giove nel tuo segno, hai la possibilità di raggiungere risultati imprescindibili – o, perché no, di trasformare in realtà un bel sogno che ti sta a cuore. La tua innata sensibilità ti dirigerà verso una atmosfera di equilibrio e saprai come garantire il benessere delle persone che ami.

Oroscopo del Leone

Per il Leone che ambisce a trionfare nelle sfide, stiamo attraversando un momento che richiede spirito battagliero. Naturalmente, rientrare tra le braccia di qualcuno che ti ama intensamente sarebbe l’ideale. Le costellazioni stanno favorendo sia l’aspetto lavorativo che quello affettivo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, questo è un periodo astrale particolarmente favorevole per il tuo segno, grazie alla presenza del Sole e Mercurio in transito nel tuo spazio zodiacale. Questo transito celeste ti dona una forza che ti permetterà non solo di rinnovare i tuoi sentimenti amorosi, ma anche di raggiungere un’armonia in ambito lavorativo, facendo emergere la tua saggezza e il tuo equilibrio.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, piccole e grandi preoccupazioni stanno caratterizzando il tuo periodo attuale. Le sfide professionali si fanno più intense, tuttavia mi sento di lodarti per la notevole tenacia con la quale affronti ogni asperità. Ogni tuo sentimento è significativo e sappi che nell’imminente weekend l’amore prenderà di nuovo il centro della scena.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione sta vivendo alcuni disturbi minori. L’influenza di questa Luna in opposizione rende difficile l’ottimismo di pensare che “domani sarà un giorno migliore”, viste le tue richieste di sicurezze. Riguardo alle questioni future, è necessario gestire una lieve discordanza.

Oroscopo del Sagittario

Paolo Fox dice: Sagittario, le decisioni che prendi sono di frequente mossi dalla tua intuizione, tuttavia, in questo periodo richiede un po’ più di logica. Sii consapevole che durante il fine settimana potrebbero sorgere delle perplessità nei tuoi rapporti amorosi.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, hai sempre un atteggiamento incline al soccorso altrui, però ti sei mai chiesto chi ti sostiene quando i problemi si presentano nella tua vita? Oggi, con la favorevole presenza della Luna, si prefigura un’opportuna occasione per affrontare argomenti che riguardano sia la sfera professionale che quella affettiva.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, consiglio di riservare il tuo sabato e la domenica per fare delle precisazioni e dei chiarimenti, poiché questa giornata di venerdì appare un po’ in ribasso. Potrebbe sembrare come se vi fossero delle piccole difficoltà, o forse sei solo tu un po’ più critico del solito.

Oroscopo dei Pesci

I Pesci possono guardare avanti ad una giornata fruttuosa, tuttavia, nel fine settimana si potrebbe sentire un calo di energia. Alcuni potrebbero dover affrontare problematiche relative alle articolazioni o altri infortuni minori. È importante ricordare che l’affetto richiede conferme costanti, e la professione richiede un’organizzazione accurata. Mercurio in opposizione suggerisce che potrebbe essere necessario più tempo per risolvere certe questioni. Ma non ti preoccupare, perché alla conclusione di questo periodo, le tue questioni saranno certamente risolte.

