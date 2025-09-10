Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 11 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 11 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sei in un vortice di molteplici incarichi e questioni che necessitano la tua risoluzione. In questo periodo, l’amore rifulge brillantemente con la presenza di Venere in posizioni favorevoli. Sia che si tratti di innamoramenti inediti o incontri casuali, sia che siano passioni del passato, tutto può essere rianimato sotto questo cielo propizio.

Oroscopo del Toro

Amico Toro, è tempo di concentrarti un po’ di più sul campo affettivo. Non intendo dire che tutti stanno attraversando momenti difficili, tuttavia, come ho illustrato recentemente, l’aspetto quadrato di Venere introduce una necessità aggiuntiva. Avverti un desiderio profondo di ottenere delle chiarificazioni, soprattutto se stai interagendo con qualcuno che sembra un po’ distante, un po’ lontano dai tuoi bisogni. Farai sentire la tua voce, richiedendo maggiore attenzione da parte del tuo partner. Anche nel settore lavorativo, occhio, ci sono nuovi progetti e obiettivi all’orizzonte.

Oroscopo dei Gemelli

Per il segno dei Gemelli, la presenza di una Luna piena di fascino potrebbe stimolare la riflessione e l’attuazione di progetti. È arrivato il momento di rimettere in ordine le idee, forse a causa di un nuovo percorso di studi o un nuovo ambiente lavorativo. In effetti, anche se le attività quotidiane rimangono le stesse, sembra necessario adottare nuove tattiche. Riguardo all’amore, il messaggio è piuttosto netto. In effetti, non mancheranno coloro che in questo periodo faranno sentire la loro voce.

Oroscopo del Cancro

Per tutti i nati sotto il segno del Cancro, questo è un momento ricco di emozioni intense e relazioni affascinanti. Stiamo assistendo alla definizione di alcune storie d’amore, ma non solo, anche delle collaborazioni lavorative stanno finalmente trovando la loro forma ufficiale. Inoltre, in ambito professionale ci saranno grandi novità, troverai forze ed energie che non sapevi di avere.

Oroscopo del Leone

Il Leone può guardare avanti alle giornate prolificate che lo attendono, però deve essere conscio del pericolo dello stress. Potrebbe essere incline a esigere troppo da sé, e il desiderio di distinguersi deve essere monitorato appositamente.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, oggi Mercurio si posiziona nel vostro segno, fungendo da lume che illumina le vostre intuizioni. Questa presenza planetaria sembra essere il detonatore per risolvere questioni che sono rimaste irrisolte da molto tempo. L’attuale e successiva posizione della Luna porta con sé ottime energie, specialmente per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo della Bilancia

Capisco, Bilancia, che sei una persona di grande determinazione e impegnato nel perseguire i tuoi obiettivi. Sviluppi un’immagine positiva di te stesso, ma ricorda che tutto ciò può comportare una certa dose di tensione. Questa affaticante condizione potrebbe emergere come un sentimento di insoddisfazione. Inoltre, potresti ritrovarti ad affrontare dei turni di lavoro particolarmente impegnativi. Alcuni di voi potrebbero trovarsi a risvegliarsi troppo presto o a ritirarsi per la notte troppo tardi.

Oroscopo dello Scorpione

Recentemente, lo Scorpione ha volto il suo sguardo verso le attività lavorative, grazie all’appoggio di Mercurio e Giove, mettendo da parte la sfera sentimentale. Tuttavia, attenzione, la Luna, in una posizione non favorevole, richiede una maggiore attenzione per le relazioni sentimentali e amicali.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il tuo spirito è sempre vivace e questa energia ti rende incantevole. Grazie a questo e all’influenza di Venere, sei estremamente potente nel campo amoroso. Sul fronte professionale, potrebbero essere necessari alcuni ritardi, ma a partire dal 20, molti aspetti si chiariranno.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei spesso concentrato ad analizzare ogni minimo dettaglio e possiedi un forte senso del dovere. Tuttavia, nel corso dei prossimi giorni ti invito ad aprire un varco al godimento. L’amore ti sta chiamando, dunque per non farti trovare impreparato, ravviva la tua predisposizione ai sentimenti e al piacere.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, si evidenzia un rinvio nell’approvazione di una convenzione contrattuale e, parallelamente, Venere in opposizione rivela la presenza di lievi incertezze amorose. Non sto suggerendo una totale insoddisfazione, tuttavia qualche situazioni tesa dovrà esser gestita con determinazione.

Oroscopo dei Pesci

Cari amici del segno del Pesce, il pianeta Mercurio si trova in chiaro contrasto con voi. Da subito, può sembrare frustrante riprendere le attività lavorative, e l’apatia potrebbe pervadervi. Tuttavia, non lasciate che questa sensazione vi abbatta. In breve tempo, ritroverete la vostra solita energia e ritmo lavorativo. Nel frattempo, avete l’opportunità di prendervi un momento per meditare e riflettere.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.