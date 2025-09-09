Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 10 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 10 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è risaputo che tu sei un individuo impulsivo. Tuttavia, è fondamentale che queste raffiche di energia vengano finalizzate a un obiettivo concreto. Temerei che ci sia un certo grado di disordine nei pensieri e una dispersione delle tue forze in questo periodo. Concentrati sull’amore, potrebbe darti grandi soddisfazioni.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

A voi del Toro arriveranno positive novità: in breve, l’astro lunare farà la sua entrata nel vostro segno. Nonostante recenti dispiaceri e un febbraio particolarmente arduo, ora avete l’opportunità di ricominciare. Dal mio punto osservativo, noto che avete un’imponente energia nel campo lavorativo, con valide risorse a disposizione. Tuttavia, il cielo dell’amore richiede cautela.

Oroscopo dei Gemelli

Caro Gemelli, parliamo già di questo fine settimana. Avrai la magnifica Luna nel tuo segno zodiacale, portandoti una forte energia. Tuttavia, ultimamente sento che stai attraversando un periodo di frustrazione dovuto a delle risposte che sembrano tardare ad arrivare. Un’offerta lavorativa è stata avanzata, ma per il momento rimane ancora incerta.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, qualcuno sostiene che un pizzico di stress possa risultare benefico, se esso pone in luce emozioni positive. Sono convinto che voi abbiate una pletora di idee eccellenti e ciò, quindi, regali al vostro umore un fantastico ‘quid’ di gioia. Non vi mancheranno auspicate occasioni di incontri. Persino coloro tra voi che sono coinvolti in una relazione di lunga data potrebbero finalmente intravedere il momento per un salto qualitativo ufficiale.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone gode di una Luna positiva e una Venere affascinante. Tuttavia, potrebbe esistere l’incognita di una reazione fisica inaspettata. Questo significa che potrebbero sorgere situazioni in cui, nonostante i tuoi numerosi progetti, alla conclusione della giornata potresti non percepire di avere la vitalità necessaria. Pertanto, sarebbe opportuno pianificare le attività e non tentare di padroneggiare il destino con eccessiva forza.

Oroscopo della Vergine

Vergine, mi rallegra comunicarti che ti trovi in una posizione molto favorevole, grazie alla presenza di Mercurio nel tuo segno. Questo rappresenta una forte spinta propulsiva, in quanto la tua lucidità mentale e la tua innata capacità di anticipare gli eventi, specialmente su un piano pratico, sono veramente straordinarie. Dobbiamo tuttavia riconoscere un leggero contrattempo amoroso verificatosi a luglio, quando si è creata una distanza che ora necessita di essere ricucita.

Oroscopo della Bilancia

Il segno della Bilancia, noto per la sua naturale inclinazione verso l’ordine, sta attraversando un periodo di confusione mentale, lottando per dare un senso alle sue idee. Va aggiunto che si stanno verificando sporadiche tensioni con l’ambiente circostante. Ricordiamo che il Bilancia è un segno che tende a mantenere equilibrio e calma. Tuttavia, di fronte a una percezione di ingiustizia, può reagire in modo veemente, rendendosi difficile da affrontare.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno zodiacale dello Scorpione si trova in un arco temporale che impone un’energia rinnovata nel campo lavorativo, quindi non c’è tempo per rimanere inattivi. L’ambito affettivo, d’altro canto, potrebbe essere pervaso da lievi distrazioni o occasioni di stress. La saggezza in queste situazioni si evince nell’adottare una posizione più riflessiva, rallentando e monitorando l’evoluzione delle circostanze. Questo è il consiglio astrale più idoneo da offrire.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, per te l’autenticità è fondamentale e questo momento è di significativo rilievo, poiché può aiutare l’ignizione dell’amore e riaccendere le tue passioni. Questo favorevole ammasso astrale ti garantisce amicizie che ti propongono delle opportunità aggiuntive.

Oroscopo del Capricorno

Vedo un condizionamento forte per il Capricorno che caratterizza i tuoi giorni. Marte e Giove sembrano creare degli ostacoli, non compromettere totalmente i tuoi progetti, bensì suggerire una riconsiderazione del tuo posizionamento all’interno di un contesto sociale e del tuo lavoro in generale. Questo si applica anche agli studenti, che avranno delle sfide da affrontare. Per quanto riguarda l’amore, è necessario prestare una maggiore attenzione.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, se qualcuno cerca di dominarti con la sua forza di volontà, sicuramente la tua reazione sarà di forte irritazione. L’opposizione di Venere non ti consentirà di ripararti nel silenzio, avrai infatti l’impulso di esprimere liberamente i tuoi pensieri e le tue idee.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, è comprensibile che possa esserci una certa stanchezza, ma è importante che non vi ritiriate in solitudine. A generare qualche confusione contribuisce sicuramente Mercurio in opposizione. Tuttavia, c’è un’impresa importante che dovete condurre. Sarà faticosa, ma graduale e costante, e vi farà raggiungere il successo entro la fine dell’anno.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.