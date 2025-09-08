Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 9 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 9 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, oggi hai la luna nel tuo segno, che ti conferisce una vitalità straordinaria, in particolare nel campo amoroso. D’altrocanto, Marte e Giove suggeriscono che potresti incontrare delle tensioni sul fronte professionale. Questo segnala chiaramente che è necessario apportare qualche modifica in quell’ambiente.

Oroscopo del Toro

Caro Toro, non ignoriamo che l’attuale dissonanza di Venere potrebbe dar vita ad alcuni disaccordi sul fronte amoroso. Ciononostante, la giornata odierna è favorevole. Infatti, tra mercoledì e giovedì, ti si presenterà un’opportunità da non perdere. I tuoi impegni lavorativi chiedono attenzione, con progetti e schede da prendere in considerazione.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, mi duole comunicarvi che queste posizioni astrali possono generare un certo grado di confusione, con il sole e mercurio in aspetti non propriamente armoniosi. Questa situazione si presenta principalmente perché vi trovate a gestire eventi significativi. Potrebbe esserci una certa impazienza dovuta all’attesa di una risposta che tarda ad arrivare. Tuttavia, tranquilli, dopo il 20 avrete l’opportunità di ottenere ciò che state cercando.

Oroscopo del Cancro

Amici del Cancro, vi attendono giornate ricche di vivacità e, oserei dire, affascinanti. Mi vengono in mente coloro che stanno pianificando qualche evento – probabilmente, stanno sperimentando un leggero impulso di adrenalina in questo momento. La luna attuale può dar luogo a qualche divergenza d’opinioni o puro nervosismo, dato l’impellente bisogno di realizzare molte attività in un arco di tempo ristretto.

Oroscopo del Leone

L’Ariete si trova in una giornata di straordinaria potenza, addirittura sto già osservando le configurazioni astrali del 2026, è stimolante considerarle in vista dell’anno a venire. E inaspettatamente, l’amore si rivela benedetto. Chi ha sopportato un fermo nello scenario lavorativo può raggiungere un trionfo. Insomma, hai tutte le ragioni per esserti fiero di te stesso.

Oroscopo della Vergine

La Vergine, con la sua innata razionalità, organizzazione e pragmatismo, non teme alcuna competizione. Ciò nonostante, attualmente l’aspetto affettivo del segno richiede più quiete. Persone che una volta erano considerate ostacoli, ora non appaiono più così terrificanti.

Oroscopo della Bilancia

Alcuni, forse a causa del secondo un progetto fresco o di un piano differente, potrebbero trovarsi un po’ affaticati. Ce ne sono che si alzano all’alba già affaticati. Ma non preoccupatevi, Venere è dalla vostra parte, rafforzando l’amore e l’affetto. Quindi, prendete un attimo per prendervi cura di voi stessi, anche fisicamente.

Oroscopo dello Scorpione

All’orizzonte dello Scorpione si profilano giorni di calma, ma non di stasi. Il tuo sesto senso potrebbe risultare particolarmente acuto, soprattutto se stai lavorando su un progetto importante – vedrai, in breve tempo, i risultati di tale sforzo. Per quanto riguarda il settore affettivo, potrebbe esserci qualche piccola ombra: dubbi, incertezze o semplicemente una sensazione di distanza.

Oroscopo del Sagittario

Cara Sagittario, proprio la tua grande generosità è ciò che ti rende unica e forte; si sa, tu non sei tipo da vivere e operare in quadri limitati. Pertanto, è il momento di aprire le tue orecchie a ciò che le opportunità ti stanno suggerendo. Ti assicuro che, se hai posto una domanda, ne riceverai la risposta entro fine mese. Le sorprese non si faranno attendere!

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, Marte è in dissonanza e Giove si trova in opposizione. In relazione al lavoro, ci troviamo di fronte a momenti in cui sei tentato di chiederti: perché continuo a farlo? Nonostante tu abbia assunto impegni che possono apparire gravosi, c’è una parte di te che pensa di voler abbandonare tutto. Tuttavia, il tuo forte senso del dovere prevale sempre, impedendoti di agire secondo questi pensieri impulsivi. In cuor tuo, comprendi che la responsabilità è un attributo che ti caratterizza. Per quanto riguarda l’amore, è il momento di intraprendere un percorso di recupero.

Oroscopo dell’Acquario

In termini lavorativi, l’Acquario è in uno stato d’apertura ed è disposto a portare avanti nuove iniziative. Non ha più intenzione di ripetere le medesime attività di sempre. Perciò è possibile aspettarsi una trasformazione importante, persino all’interno della stessa organizzazione o del medesimo team a cui appartiene.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, la vostra motivazione lavorativa può oscillare, non per mancanza di impegno, ma perché avete la piena consapevolezza dei numerosi incarichi che vi attendono. Il mero Mercurio in opposizione può causare un certo stress, ma guardate il lato positivo: l’amore sta arrivando! Se avete qualcosa da esprimere, non esitate a farlo, ma evitate il fine settimana – vi spiegherò il motivo successivamente.

