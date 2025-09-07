Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 8 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 8 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la sfera sentimentale sarà particolarmente effervescente e le dispute di lieve entità potranno essere risolte facilmente. Se desideri organizzare un appuntamento o formulare una proposta, i giorni più propizi saranno martedì e mercoledì, durante i quali la Luna sarà nel tuo segno. Per quanto riguarda il lavoro, come ben sai, ci sono alcune questioni da sistemare, incluse quelle di natura legale e finanziaria.

Oroscopo del Toro

Amico Toro, ho avvertito una certa freddezza da parte tua nei confronti della tua metà nel corso di venerdì, sembrava ci fosse una certa distanza tra voi. Tuttavia, vedo che questa giornata si presenta favorevole per ricucire il rapporto. A livello lavorativo vedo delle risposte in arrivo entro il 18 e delle decisioni che non potrai rimandare oltre.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nativi del segno dei Gemelli, le tensioni accennano a continuare, le quali sembrano essersi accese mentre cercavate di bilanciare i vostri impegni durante la giornata di domenica. Ricordate, l’amore svolge un ruolo fondamentale nella nostra vita. Oggi, potrebbero sorgere dei piccoli ritardi, quindi il mio consiglio è di rimanere sereni e trascurare qualsiasi polemica o provocazione che dovesse sorgere.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, approfittate di questa meravigliosa giornata! È il momento perfetto per realizzare quel desiderio che da tempo giace nel profondo del vostro cuore. Se siete alla ricerca dell’amore, il fato vi sorride: questo è il periodo ideale per fare la vostra mossa. E come sottolineavo poco tempo fa, anche le storie d’amore più consolidate potrebbero approdare a una solenne conferma. Giove infonde fertilità nei vostri percorsi.

Oroscopo del Leone

Amico Leone, sento che oggi sarai pieno di energia e produttività, e prevedo che il successo non sarà estraneo anche nei prossimi giorni, martedì e mercoledì inclusi. Sembra che in questo periodo tu possieda la potenza per, metaforicamente, neutralizzare i tuoi rivali. Inoltre, anticipa incontri che potrebbero essere molto interessanti. Mi pare di vedere scintille d’amore che si riaccendono.

Oroscopo della Vergine

Vergine, con il Sole e Mercurio nel tuo segno, sembra che tu abbia finalmente preso una decisione importante. Se confrontiamo questo settembre con luglio, sembra che tu stia avanzando e compiendo molti progressi. Anche l’amore sta richiedendo la sua attenzione.

Oroscopo della Bilancia

Il segno zodiacale della Bilancia risplende nell’ambito affettivo, ma allo stesso tempo risente di stanchezza nell’ambito lavorativo. È evidente l’energia utilizzata per affrontare gli impegnativi turni di lavoro e gli inaspettati cambiamenti avvenuti a partire dalla stagione primaverile; questo potrebbe causare momenti di sofferenza fisica evidente, a causa del considerevole stress a cui stai sottoponendo il tuo corpo.

Oroscopo dello Scorpione

Nel momento attuale, per lo Scorpione è fondamentale risolvere temi legati alla sfera professionale e oggi gli astri sono favorevoli, in particolare la Luna si presenta in una posizione molto propizia. Diversamente, può esserci una certa freddezza o delle difficoltà da affrontare in ambito sentimentale.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, questa giornata è attraversata da una Luna dissonante che può causare tensione e irritabilità. Tuttavia, domani vedrai con maggiore chiarezza. Attraverserai un periodo di agitazione, prevalentemente a livello professionale, soprattutto se stai ancora aspettando notizie in relazione a un piano o a un progetto imminente.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la giornata è perfetta per mettere ordine alle tue idee e programmare al meglio. Direi che la fortuna è dalla tua parte specialmente per quanto riguarda le relazioni. Si presentano opportunità favorevoli per una possibile variazione di ruolo e sicuramente non mancherà la disponibilità. Venere irradia la sua energia positiva sull’amore, che nel mese di agosto era sembrato incagliarsi un po’.

Oroscopo dell’Acquario

Cari Acquario, i nuovi rapporti che si stanno formando in questo periodo possono rivelarsi un po’ complicati all’inizio, somigliando piuttosto a sfide piuttosto che preziose sorprese. Siate ben attenti e difendete con vigore anche il vostro portafoglio!

Oroscopo dei Pesci

Amici dei Pesci, il nervosismo legato all’essere all’altezza delle aspettative sarà piuttosto intenso, come non si è mai notato prima. Sole e Mercurio situati in opposizione vi metteranno sul piatto una miriade di impegni e progetti da mettere in atto. Ma non dimenticate la buona notizia: siete sotto l’ala protettiva di Giove, il che significa che le iniziative iniziate in questo momento avranno ampie opportunità di espansione, specialmente durante la prossima stagione autunnale. La luna ancorata nel vostro segno indica che le relazioni che si formano ora saranno piacevoli e cerebrali, libere da vincoli e etichette. Decidete di favorire le emozioni.

