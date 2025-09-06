Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 7 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 7 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, se c’è una persona che attrae i tuoi sensi, fissa un incontro questa sera. Con una Venere così brillante nelle tue carte astrali, il tuo spirito avventuroso è in piena esplosione e c’è una marea di emozioni che stai desiderando liberare.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Cari amici del Toro, le stelle sorridono su di voi, offrendovi la possibilità di trasformare favorevolmente la vostra esistenza. Mercurio, il messaggero degli dei, starà dalla vostra parte sino al 18, creando un clima perfetto per prendere importanti decisioni lavorative. Questo periodo sarà particolarmente benefico se in passato avete affrontato ritardi o avete dovuto adeguarvi a nuovi ruoli.

Oroscopo dei Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero esperire un’emozione inattesa. Tuttavia, dobbiamo tenere presente che la luna oggi non è in una posizione favorevole, portando momenti di ponderazione. Per ciò che riguarda gli affetti, sarà cruciale evitare conflitti e tensioni. Si raccomanda un’attenzione particolare con i nativi del Sagittario e della Vergine.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, non siate sorpresi se un nuovo amore sboccia all’improvviso, perché le stelle sono dalla vostra parte e promettono una durata rispettabile per questa relazione. Se invece avete già una relazione di lunga data, sentirete un forte desiderio di rafforzarla e confermare i vostri sentimenti. La Luna oggi è alleata, proponendo le migliori emozioni e incontri piacevoli.

Oroscopo del Leone

Leone, l’influenza positiva di Venere nel tuo segno marca un’occasione straordinaria per far risaltare te stesso. Il potere risiede nelle tue mani e, in particolare, nelle tue risorse, che, considerando anche la presenza favorevole di Marte, sono considerevoli.

Oroscopo della Vergine

Come Paolo Fox, prevedo che Vergine, la tua domenica potrebbe iniziare con un senso di insoddisfazione che sarai desideroso di scacciare. La luna in opposizione può creare un senso di incertezza, e sappiamo bene quanto tu, Vergine, ami dedicarti al lavoro o trovare modi per metterti alla prova. Se per caso ti trovi in un periodo di pausa o non lavori proprio nella giornata di domenica, potrebbe esserci qualche momento di tensione. Ricordalo, è solo una momentanea sensazione.

Oroscopo della Bilancia

Nel panorama sentimentale, non c’è nulla di cui lamentarsi per la Bilancia. Venere e Marte alimentano emozioni autentiche e chiunque abbia terminato una relazione potrebbe trovarne un’altra. Tuttavia, sembra che sul fronte lavorativo vi siano nuovi avvii un po’ impegnativi e una certa stanchezza fisica, specie se sono previsti turni stressanti o se è richiesto svegliarsi di buon mattino. Pertanto, consiglierei prudenza per non esagerare. Tuttavia, la serata promette bene grazie al favore della Luna, garantendo ottimi incontri.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, ti attende un giorno di respiro, risultato di 48 ore intense e faticose. Lascia dipartire i pensieri riguardanti il lavoro e concentra la tua attenzione sull’amore, che, in base alle indicazioni astrali, è stato trascurato e messo da parte recentemente, anche se non necessariamente per tuo errore.

Oroscopo del Sagittario

Oggi, caro Sagittario, sostenere con forza la tua opinione potrebbe portarti a dibattiti o ritorsioni. Sei pronto a riaprire il tuo cuore all’amore? Venere sta lavorando a tuo favore. Martedì avrai delle novità, questo è un piccolo spoiler per coloro che stanno aspettando una risposta professionale.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la tua mente è piena di idee brillanti ma sarà necessario gestire bene il tuo tempo per non sprecare la tua energia favolosa. Il cielo promuove oggi gli incontri romantici.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, è giunto il momento di mettere in ordine le questioni che hai lasciato in stand-by. La tua salute richiede una certa attenzione extra. Per quanto riguarda l’amore, sembra un po’ monotono, se esistono legami che sembrano stazionari, l’ideale sarebbe cercare di incorporare elementi di gioia ed entusiasmo. Per coloro che non hanno un partner, è un periodo di profonda riflessione e revaluazione.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, l’astro notturno nel vostro segno fa affiorare sentimenti autentici. Dico addirittura che sarebbe l’ideale approfittare di questo periodo per cercare la compagnia di chi vi interessa maggiormente, poiché si prevede un incontro pieno di energia e fascino. Passando all’ambito professionale, sarà fondamentale programmare ogni dettaglio, tuttavia potreste sperimentare una certa stanchezza. Sarà un argomento di cui approfondiremo a breve.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.