Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 6 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 6 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

L’autunno sembra promettente per l’Ariete, con progetti significativi che potrebbero essere sull’orizzonte. Anche se hai subito un cambiamento di ruolo o di gruppo, è il momento di fare affidamento sulle tue idee. Tuttavia, stai attento a non perderti in un mare di pensieri. La giornata si preannuncia dinamica, inclusa la sfera amorosa.

Oroscopo del Toro

Caro Toro, è imperativo decidere in relazione alle questioni lavorative entro il 18 e mi auguro che la vostra risposta porti con sé una ricompensa positiva in termini emotivi. Riguardo all’amore, sembra che la sintonia non sia quella giusta e alcuni si sono imbattuti in una leggera disputa ieri. Suggerisco cautela: anche oggi sarebbe meglio eludere dispute anche di minore importanza.

Oroscopo dei Gemelli

Gemellini, la vostra creatività è senza dubbio sconfinata e l’energia che avete per realizzare le vostre idee è ammirevole. Nonostante ciò, quello che volete proporre e sviluppare richiede ancora una buona dose di pianificazione. La dissonanza del Mercurio rappresenta una moltitudine di pensieri che affollano la vostra mente. Non fatevi sopraffare. Cercate conforto nell’affetto, il vero protagonista di questa serata.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, l’astro dell’amore non è in uno stato di riflessione, ma piuttosto di azione e positività grazie alla favorevole posizione di Giove. È altamente possibile che un sentimento romantico possa sbocciare all’improvviso, o che una relazione possa iniziare semplicemente sulla base dell’attrazione fisica. Per chi è già in una relazione da un po’ di tempo, c’è certo il desiderio di rendere ufficiale il legame.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone attraversa una giornata alquanto insolita, tu ti percepisci più combattivo del solito. Consiglio di non intraprendere troppe azioni, da domani la situazione migliorerà. Ricorda però, che il panorama generale del mese di settembre rispecchia l’essenza di Leonardo da Vinci.

Oroscopo della Vergine

Vergine, si profila un periodo di risoluzioni grazie al transito di Sole e Mercurio nel tuo segno. In questi ultimi mesi, potresti aver considerato l’opzione di lasciare tutto, ma grazie alla tua natura razionale, non hai permesso all’istinto di prevalere. Nel campo affettivo ti aspettano delle sorprese, settembre arriva portando con sé intense emozioni, specialmente per coloro che ancora stanno cercando l’amore.

Oroscopo della Bilancia

Sarebbe arduo, amico della Bilancia, mantenere diplomazia con Marte alla presenza di Giove. Prevedo che probabilmente hai già operato un distacco dagli individui indesiderabili tra il 2 e il 3 settembre. Nei tuoi programmi si profilano innovatività e il sorgere di nuovi progetti; hai optato per lasciare indietro un percorso, scontento per l’atteggiamento di certe persone. Tuttavia, un nuovo inizio ti attende, nonostante tu debba costruire dalle fondamenta. Sono certo, riuscirai a superarlo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sappi che l’amore non comporta sempre la perfezione, specialmente in una giornata come quella odierna. Potresti avvertire qualche tensione con i tuoi cari, quindi il mio consiglio è quello di evitare di affrontare subito gli argomenti spinosi. La Domenica del 7 si prospetta decisamente più serena da questo punto di vista. Quindi aspetta prima di mettere tutto in discussione, lascia che passi un altro giorno.

Oroscopo del Sagittario

Le energie astrali si stanno certamente allineando a tuo favore, Sagittario, per quanto riguarda la sfera affettiva. D’altra parte, sembrerebbe che vi sia una certa lentezza celeste nell’ambito lavorativo. Forse stai riflettendo su un’ipotetica iniziativa o non hai ancora ottenuto i riscontri che cercavi.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, se gestisci un’impresa autonoma, mantieni la calma. Effettivamente, si svolgerà una rotazione di posizioni tra le persone che ti circondano. Quante volte ho sottolineato che sono gli altri a causare dei problemi, e poi sei tu a dover sistemare tutto. Ogni situazione è ancora in bilico. Ripensare costantemente agli affetti passati non sarebbe il miglior consiglio.

Oroscopo dell’Acquario

Fai molta attenzione, Acquario, alle aree critiche della tua esistenza, principalmente alla tua situazione economica che sembra essere piuttosto in ribasso. Nel campo affettivo, dovrai fare preuve di pazienza, soprattutto se il tuo partner è del segno del Leone, Toro o Scorpione.

Oroscopo dei Pesci

In qualità di Paolo Fox, consiglierei al segno zodiacale del Pesce di sfruttare appieno l’energia positiva che domenica sembra offrire. Se infatti c’è un’attrazione speciale per qualcuno e desideri focalizzarti sui sentimenti, il giorno 7 è sicuramente l’ideale per fare un passo avanti.

