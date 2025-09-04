Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 5 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 5 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è arrivato il momento per prendere una decisione, specialmente considerando la luna che oggi ci assiste con la sua influenza positiva. Suggerisco di dedicare il prossimo fine settimana principalmente all’affetto e alla passione.

Oroscopo del Toro

Toro, è presente un senso di inquietudine, un frizzio nervoso, specialmente ora che ti trovi di fronte a una decisione cruciale. Tuttavia, Mercurio e il sole intervengono in tuo aiuto e ritengo che coloro che hanno un contratto in bilico compiranno un passo significativo. Non indugieranno a lungo prima di agire. Fai molta attenzione alla tua condizione fisica, con la luna che non è dalla tua parte oggi. In ambito affettivo, mantieni la calma e la razionalità. Non acutizzare i conflitti, soprattutto se c’è qualcuno che non ti comunica quello che desidereresti udire.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, ti trovi in un periodo particolare: hai molte responsabilità e compiti da affrontare e sarà fondamentale orchestrare con saggezza ogni aspetto. Sta in guardia per evitare che la confusione possa avere la meglio. Sul fronte sentimentale, tra oggi e domani si prospettano chiarimenti e novità importanti. Si intravede persino la possibilità di riappacificazioni.

Oroscopo del Cancro

Amico del Cancro, nel campo amoroso non farti alcun passo indietro se aneli un amore intenso. Non escludere il piacere di vivere occasionali brividi di infatuazione. Sul fronte lavorativo, chi è da tempo immerso in un progetto sperimenta novità e soddisfazioni. Giove nel tuo segno apporta risoluzioni e offre l’occasione di brillare ed emergere.

Oroscopo del Leone

Caro Leone, sarebbe consigliabile che tu eviti discorsi accesi o controversie. In effetti, tu sei già in posizione di vantaggio, ti basta semplicemente affermare il tuo coraggio e la tua determinazione. L’attuale tensione che percepisci è dovuta alla Luna in opposizione, ma ti rassicuro che questa condizione lunare sarà già cosa passata entro domenica. Quindi, sarebbe meglio se riuscissi a eludere eventuali conflitti.

Oroscopo della Vergine

Vergine, i pianeti mettono in risalto i tuoi migliori attributi, con Sole e Mercurio che transitano proprio nel tuo segno. Ora non è più il tempo di riflettere, ma di farti avanti e agire.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è fondamentale per te pianificare accuratamente. Si preannunciano infatti due giornate di incertezze, ma l’ultima fase della settimana si rivelerà estremamente promettente. Questo periodo sarà particolarmente favorevole per le discussioni, gli spostamenti e persino per le questioni sentimentali.

Oroscopo dello Scorpione

Lo segno dello Scorpione rivela un’eccezionale dedizione per il proprio impiego, però sul versante delle emozioni sembra affetto da una certa inquietudine e diffidenza. Prestate particolare attenzione, specialmente se interagite con chi è del segno dell’Acquario, del Toro o del Leone.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, l’universo stellare sta facendo rinascere i sentimenti con il favore di Venere e Marte. C’è anche la possibilità di un incontro casuale che potrebbe stuzzicare la tua curiosità. Per quanto riguarda il campo professionale, è necessario risolvere una disputa o una questione finanziaria che si presenta. Questa fase un po’ turbolenta causata dal transito di Mercurio richiede pazienza, soprattutto se hai avanzato una proposta e stai aspettando una risposta.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, resta fedele alla tua aspirazione. Non esitare quando sei sull’orlo di qualcosa di grande, potrebbero esserci giorni cruciali con inaspettati squilli di telefono. Come ho già sottolineato precedentemente, l’amore ora è meno schivo rispetto al mese passato. Quindi, chi ha avviato una relazione un po’ per scherzo, potrebbe trovarsi a riflettere nuovamente su di essa, vivendola con maggiore intensità.

Oroscopo dell’Acquario

Come Paolo Fox, avrei detto: “Acquario, se desideri espandere la tua cerchia sociale, le stelle ti sorridono oggi. Con la Luna nel tuo segno, potresti percepire un’insolita tendenza a sfidare le convenzioni e le regole. Tuttavia, in materia sentimentale, la prudenza è necessaria. Guardati dai tradimenti, sia che tu ne sia la vittima sia che tu ne sia l’autore.”

Oroscopo dei Pesci

Per il segno dei Pesci, l’atmosfera sembra un po’ frenetica con molte attività da coordinare, e potrebbe esserci quindi una sensazione di smarrimento, o addirittura di sovraccarico. Ma non temere, la realtà non è così drasticamente negativa. Ricorda, infatti, che la posizione favorevole di Giove ti sosterrà per un bel po’ di tempo ancora. Consiglio inoltre di programmare un romantico appuntamento per la giornata di domenica.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.