Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 4 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 4 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, stai sfilando da un contesto gravoso che hai sperimentato nelle giornate del 2 e del 3. C’è stato un diverbio con un individuo, ma potrebbe avvenire una riappacificazione. Tuttavia, è necessario che tu riveda le tue posizioni riguardanti economia e impiego.

Oroscopo del Toro

Toro, pare ci sia una certa agitazione durante le ore pomeridiane e le astre ti suggeriscono cautela nell’ambito lavorativo fino al 18. È necessario che tu prenda una decisione, specialmente se hai cambiate le tue responsabilità o se qualcuno ti ha rimpiazzato. In questo caso, avrai l’occasione di liberarti di qualche peso, tu che sai la sostituzione non è risultata efficace. Detto in altri termini, in breve tempo, ci sarà chi ricorderà con nostalgia il tuo modo di lavorare.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, l’amore può apparire un po’ caotico in questo momento. L’elemento predominante nella tua vita è la carriera: devi mettere in ordine le tue priorità. E’ vero, riscontri un po’ di disordine, ad esempio potrebbe esserci in vista un cambiamento di ufficio o di studio. Mercurio non è in una posizione favorevole, provocando un bisogno di revisione generale. Tuttavia, ci sarà un cambio di rotta verso soluzioni positive nella seconda metà del mese.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, avvertite un forte desiderio di prendere decisioni significative nella vostra vita, sia nel campo amoroso sia in quello lavorativo, non fa differenza. E, con l’influenza benefica di Giove nel vostro segno, è molto probabile che abbiate già avuto l’opportunità di una proposta, di un’occasione da cogliere pensando ai mesi autunnali. Facciamo attenzione: la mattinata potrebbe presentare qualche ostacolo, ma non temete, potrete recuperare nel corso del pomeriggio.

Oroscopo del Leone

Leone, ti attende un cielo di trionfi, con Venere, Marte e Urano tutti dalla tua parte. Potresti avvertire in questo periodo di tempo trionfi e conquiste senza alcuna resistenza da parte di potenziali avversari. Tuttavia, è plausibile che tu possa vivere un aumento dello stress a livello fisico.

Oroscopo della Vergine

Vergine, potrebbe darsi che proprio in questa giornata ricevi una lieta novella. La parte più promettente della giornata sarà la mattinata rispetto al pomeriggio, ma in ogni caso, avrai il favore del sole e Mercurio nel tuo segno, lavorando per il tuo successo. Si prospettano inoltre tempi felici anche per quanto riguarda l’aspetto sentimentale.

Oroscopo della Bilancia

Attenzione, Bilancia! Guardati dalle ondate di malinconia che ogni tanto rispuntano nel tuo percorso vitale, potrebbero rappresentare un ostacolo, rallentare la tua camminata. Gli astri indicano anche situazioni amorose passate che possono ritornare nella tua vita. Da questo pomeriggio e sino a sabato mattina, gli astri sembrano favorire nuovi incontri e riavvicinamenti.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno dello Scorpione è attualmente più concentrato e propenso al dialogo nel settore professionale, forse a causa di alcune deadline imminenti che necessitano rispetto e attenzione. D’altro canto, sembra meno incline a risolvere problemi amorosi ancora sfumati e indefiniti. Un consiglio: occhio alla gestione dei rapporti familiari, in particolar modo tra genitori e figli. Il pomeriggio e la serata potrebbero procedere in maniera più sommessa e tranquilla.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, dirò questo: I Sagittari si trovano in un periodo di profonda riscoperta, anche sul piano emotivo. Grazie alla presenza positiva di Venere e Marte, traggono grande forza e vigorosità. I legami con gli altri si rivelano, in particolare, molto positive. Per di più, un amico potrebbe avanzare un’offerta inaspettata. E’ in arrivo una splendida notizia, dunque rimanete sintonizzati.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, nel corso del pomeriggio ti aspettano delle risoluzioni importanti, ma mi sento di tranquillizzarti perché l’inizio di settembre si prospetta decisamente promettente per te. Sole e Mercurio, infatti, saranno dalla tua parte. Tra le giornate di particolare importanza segnalo quella dell’11 settembre, durante la quale ti troverai a dover prendere una decisione riguardante un possibile cambio di posizione o di mansione. Mi preme sottolineare che noterai un evidente calo della diffidenza rispetto all’agosto appena trascorso.

Oroscopo dell’Acquario

Come Paolo Fox, potrei dirvi:Per coloro che sono del segno dell’Acquario, è momento di pensare bene prima di fare acquisti importanti. Stiamo osservando un periodo in cui i sentimenti sono messi sotto esame, c’è un desiderio intenso di apportare cambiamenti radicali nella vostra vita. Tuttavia, é importante non cadere nell’eccesso. Noterete che l’atmosfera è particolarmente carica nelle relazioni in cui persistono da tempo situazioni di disagio o tensioni non risolte. Bilancia, fate attenzione!

Oroscopo dei Pesci

Pesci, il tuo transito in Molise presenta alcune sfide a causa dell’opposizione di Mercurio. Si prevede un po’ di stress, che inciderà principalmente sul campo professionale. Si tratta di gestire la pianificazione di un importante evento o di un progetto che avrà luogo nella prossima stagione autunnale.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.