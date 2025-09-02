Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 3 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 3 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Oggi, caro Ariete, ti consiglierei di prenderla con calma. L’astro luna, che non è in posizione favorevole, potrebbe causarti momenti di affaticamento. Non temere, domani avrai una visione di amore più limpida e chiara, il successo sarà dalla tua parte. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, è opportuno fare una ricontrollarrà delle decisioni prese.

Oroscopo del Toro

Caro Toro, sono certo che al più tardi entro il 18 di questo mese sarai chiamato a prendere una decisione importante. Si avverte una tensione nel tuo ambiente di lavoro, sembra ci sia stato un tentativo di rimpiazzarti che però non ha ottenuto l’effetto voluto. A livello amoroso, vedo all’orizzonte brevi momenti di gioia, tuttavia sembri essere un tantino disperso. C’è qualcosa che…

Oroscopo dei Gemelli

Fratelli Gemelli, le vostre giornate saranno ricche di attività, non c’è dubbio. Nonostante la dissonanza tra Sole e Mercurio, non vi troverete in un vicolo cieco. Si avverte però una certa confusione nell’atmosfera e avete bisogno di sistemare tutti quei pensieri che sono rimasti appesi.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, l’attuale posizione lunare può causare un senso di esaurimento, tuttavia, quando si tratta di affari amorosi e aspetti lavorativi, vi ritrovate al centro dell’attenzione nel firmamento di settembre. L’importante è sapersi gestire in maniera adeguata. Un consiglio per stasera: evitate di trasgredire l’orario tardivo.

Oroscopo del Leone

Leone, ci si prospetta all’orizzonte un periodo di vittorie significative, con Venere e Marte che ti fanno da supporter in un aspetto astrale favorevole. Se già possiedi un’ottima propensione all’azione e se in passato hai vissuto esperienze gratificanti, avrai l’opportunità di sfruttare le tue abilità e ricevere un meritato riconoscimento, come un applauso acceso sul palcoscenico della vita.

Oroscopo della Vergine

Il firmamento riserva per la Vergine un periodo di calma superiore rispetto alle settimane precedenti. Ci potrebbe aspettare una giornata di risoluzioni o conferme. Gli astri Mercurio e Sole sono favorevoli e potrebbero portare delle novità.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è evidente che la stanchezza sta iniziando ad affiorare. Suggerisco di posticipare un impegno o una riunione prevista per il pomeriggio di domani. Marte nel tuo segno può effettivamente scatenare un’ondata di irritabilità sul fronte lavorativo. Capisco che sia difficile reinventarsi partendo da capo, e molti di voi hanno preso decisioni radicali nell’ultimo trimestre.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la giornata odierna porta con sé pensieri luminosi e creativi. Beneficerai di una Luna particolarmente ben disposta che facilita le questioni pratiche, non ci sono ostacoli in vista. Per quanto riguarda il campo affettivo, occasionalmente, ci possono essere delle incomprensioni. Cerca di evitare le discussioni, ti consiglio calore per la giornata successiva.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, noto un certo grado di irritazione in te, specialmente se hai avanzato delle iniziative e non hanno ricevuto il dovuto riscontro. Tuttavia, ti segnalo che l’inizio di settembre potrebbe essere un periodo di lieve rallentamento. Non preoccuparti, perché in seguito percepirai un incremento nella sfera lavorativa. Riguardo all’aspetto sentimentale, sei in condizioni di muoverti senza indugi, anzi, ti svelo un piccolo spoiler: il 4 e il 5 del mese saranno giornate propizie per fare nuovi incontri.

Oroscopo del Capricorno

È evidente che il Capricorno ha una visione lucida e mi aspetto che manifesti le sue esigenze entro la metà di settembre. Si profila il momento opportuno per modificare un ruolo, avanzare ulteriori richieste o ricercare nuovi colleghi. Per quanto riguarda l’amore, confronto a settembre, l’ambiente risulterà meno antagonista.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquario mostrano un crescente spirito di ribellione e sembrano pronti a lasciare alle spalle le strade della monotonia e dell’insoddisfazione amorosa. È necessario fare attenzione a non oltrepassare il limite con le parole. Vi è un messaggio che necessita di chiarimenti.

Oroscopo dei Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci, la domenica si prospetta come la giornata culmine di questa settimana. È il momento di fare chiarezza nell’aria di confusione che aleggia, dovuta ai numerosi progetti in cantiere. Non esitare a cercare aiuto, se necessario. Le stelle sono favorevoli ai Pesci in questo periodo. Grazie ad un benefico influsso di Giove, si intravede un Autunno all’insegna della crescita personale. Ne parleremo passo dopo passo, giorno dopo giorno.

