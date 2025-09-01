Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 2 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 2 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, oggi una Luna contraria crea qualche turbamento, praticamente nella sfera lavorativa e nelle questioni economiche o legali. Tuttavia, non dimentichiamo che a partire dal 4, avremo un cielo più sereno. Riguardo ai sentimenti, con Venere dalla nostra parte, gli affetti fluiscono senza ostacoli.

Oroscopo del Toro

L’oroscopo per il Toro prevede una fase lavorativa favorevole, grazie al nuovo transito di Mercurio che rimarrà influente fino al 18. Pertanto, è lecito aspettarsi delle novità positive, sia oggi che nei prossimi giorni, sul fronte pratico della vita. Tuttavia, nel campo sentimentale, sarà importante mantenere la calma e cercare di evitare conflitti minori o inutili discussioni.

Oroscopo dei Gemelli

I Gemelli potrebbero riscontrare una leggera turbolenza nei prossimi giorni, forse legata all’organizzazione di un progetto o programma da avviare settimana prossima. La lista degli impegni è lunga e densa – non si avrà tempo per fiatare! Tuttavia, Vorrei rassicurarvi, poiché l’amore potrebbe rivelarsi un baluardo efficace contro queste difficoltà: Venere e Marte sembrano essere in una posizione propizia per te, offrendo supporto non solo alle coppie, ma anche a coloro che attualmente stanno cercando una compagnia.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, questo è il vostro mese, il periodo in cui le cose serie e le decisioni importanti vengono prese. Per coloro che si amano, convivenze e matrimoni sono nell’orizzonte. Nonostante qualche tensione vissuta nel passato, la possibilità di vivere relazioni part-time non manca. Oggigiorno, però, la presenza della luna in opposizione potrebbe causare qualche piccola malinconia o fastidio. Programmate con attenzione.

Oroscopo del Leone

Noto che il Leone si trova in un periodo di grande fortuna. Infatti, pianeti come Venere, Marte ed Urano stanno contribuendo significativamente a infondere una notevole energia. Prevedo che ci saranno delle sfide interessanti all’orizzonte per te, ma non temere, la tua intenzione di agire è protetta e non corre alcun rischio. Per quanto riguarda l’amore, grazie alla presenza di Venere nel tuo segno, ritroverai un’attività sentimentale molto intensa.

Oroscopo della Vergine

Vergine, ti aspettano due giorni intensi, in particolare per coloro che sono normalmente lasciati senza risposte. Non sorprenderti se nel prossimo futuro il tuo telefono dovesse squillare improvvisamente o dovesse arrivare un’e-mail pregnante di significato. È un momento ottimale anche per prendere tu l’iniziativa e presentare una proposta.

Oroscopo della Bilancia

Con la presenza di Marta nel suo segno, la Bilancia è un tantino agitata. Giove in opposizione suggerisce alcune questioni giuridiche e contrattuali che richiedono la tua attenzione. Certi dissidi possono sorgere involontariamente e nelle prossime 48 ore ti consiglio di lasciar scorrere le cose, senza lasciarti coinvolgere troppo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sfrutta le tue forti intuizioni e le soluzioni che potrebbero emergere nel campo lavorativo e pragmatico. Tuttavia, rimane qualche incertezza riguardo la sfera affettiva. Nel caso in cui ci siano stati ostacoli o malintesi nel mese di agosto, dovrai tentare di superarli.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, c’è un forte desiderio di esplorare e sperimentare qualcosa di nuovo. Tuttavia, è importante fare i conti con quello che rimane nel borsellino, in quanto il recente transito di Mercurio avvisa di fare attenzione alle spese eccessive. È fondamentale risparmiare un po’. In termini di relazioni, i nuovi amori sono sempre motivati da una favorevole posizione di…

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, potrai contare sull’energia propulsiva della luna nel tuo segno che favorisce l’azione e stimola la chiarezza mentale. Mercurio riprende vigore, anticipando risposte e novità entro metà mese, particolarmente per coloro che attendono una valida conferma nel settore lavorativo. L’amore, che nel mese di agosto ha affrontato prove ardue, è destinato a risplendere sotto le stelle propizie.

Oroscopo dell’Acquario

L’Acquario mostra uno spirito ribelle, desideroso di rompere le barriere. Tuttavia, un occhio attentivo dovrebbe essere rivolto ai legami più profondi con il proprio amore o nei rapporti affettivi in generale. E’ presente un elemento che necessita di essere esaminato nuovamente.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, l’ostacolo che dovrai affrontare è trovare il modo di coordinarti in maniera efficace. È evidente che c’è caos, ma stai attento perché i mesi di settembre e ottobre avranno un ruolo cruciale nella pianificazione di un riscatto. L’amore sta per riaccendere la sua fiamma e la domenica sarà un giorno significativo per te… Presto ti darò maggiori dettagli.

