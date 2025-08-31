Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 1 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 1 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, in questa giornata avrai il sostegno di Luna, Mercurio e Venere, anche se Marte e Giove potrebbero creare qualche ostacolo. Questo significa che dovrai affrontare alcune tematiche lavorative che hai lasciato in attesa e, fondamentalmente, mettere a posto certe situazioni. Cerca di moderare l’atteggiamento da bastian contrario, soprattutto pensando alla prossima giornata.

Oroscopo del Toro

Le previsioni per il segno del Toro sono molto promettenti. Infatti, a partire da domani Mercurio restaurerà la sua influenza positiva. Questo suggerisce che molti Toro potrebbero essere messi di fronte a una decisione significativa riguardante la loro carriera dal 18 Dual. Se in passato hanno trascurato un contratto o un’accordo, avranno l’opportunità di riflettere e magari di rimediare. Per quanto riguarda l’amore, c’è un forte desiderio di chiarezza – un punto che ho menzionato ripetutamente nelle mie trasmissioni.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, armatevi di tenacia e audacia, con la luna che si contrappone potrebbe esserci qualche rallentamento. Tuttavia, osservando l’orizzonte generale di settembre, non vi prevedo in stasi. Al contrario, potrebbe essere l’occasione per affrontare nuovamente alcune questioni economiche. Dal 18, occhio alla stanchezza che potrebbe crescere, soprattutto se state mettendo a punto un piano, un ritorno alla ribalta o un nuovo progetto.

Oroscopo del Cancro

Per coloro del segno del Cancro, la serenità e stabilità rappresentano un pilastro fondamentale nella loro vita. Tuttavia, ci sono delle fasi in cui è necessario fare delle decisioni impattanti. Le persone più giovani nate sotto questo segno avvertono particolarmente questa urgenza di trasformazione. La congiuntura astrale attuale favorisce quindi unions conviviali, legami matrimoniali, ma anche relazioni più leggere e temporanee strettamente basate sull’attrazione fisica.

Oroscopo del Leone

Il segno zodiacale del Leone dovrebbe concentrarsi sulle questioni lavorative e sul conseguente successo, che non è assente. Oggi vediamo la Luna, Mercurio e Venere allinearsi positivamente, sottolineando l’ambizione del Leone. Tra i corpi celesti, Venere risplende di più, e promette sentimenti veri e profondi.

Oroscopo della Vergine

Vergine, c’è un po’ di incertezza che alimenta la giornata della domenica. Quindi, se ieri hai riscontrato un leggero cedimento dell’umore o della tua energia psicofisica, cerca di mantenere la calma e non esagerare. A partire da domani, vedrai un miglioramento.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, devo ribadire nuovamente: è il momento di risolvere eventuali controversie in corso sul fronte lavorativo. Nonostante tu porti avanti le tue attività in maniera diligente, sembra che ci sia sempre qualcuno pronto a criticare. Venere stuzzica nuovamente il tuo anelo d’amore.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’opposizione di Venere non significa necessariamente un periodo di crisi, ma può causare una sensazione di distanza. Questo può accadere anche se vivete sotto lo stesso tetto. È fondamentale prendersi un momento per riflettere se forse le pressioni lavorative o le tensioni esterne stanno assorbendo troppo del vostro tempo prezioso in coppia.

Oroscopo del Sagittario

La Luna nel Sagittario, Mercurio in azione, Venere splendida ci doveva essere; l’abbondanza deriva sempre dalle relazioni personali. Come spesso sottolineo, il Sagittario si arricchisce di esperienze ed eleva la sua cultura non solo attraverso la lettura ma anche grazie all’interazione con nuove persone, ogni nuovo incontro costituisce una fonte autentica di sentimenti e un’esperienza straordinaria che estende il circolo delle amicizie. Un’osservazione cruciale guarda la gestione dei fondi: da domani sarà fondamentale pianificare accuratamente le finanze. Successivamente, ti fornirò consigli più dettagliati.

Oroscopo del Capricorno

Siamo sotto il segno del Capricorno ed è giunto il momento di fare una riflessione sul tuo ambito lavorativo. Potrebbero esserci alcune associazioni che sono destinate a terminare, forse è opportuna una rivalutazione. Non lasciarti sopraffare dalle difficoltà; al contrario, dare un po’ più di spazio ai tuoi sentimenti potrebbe essere salutare.

Oroscopo dell’Acquario

Per i nativi dell’Acquario si profilano delle lievi tensioni nel campo sentimentale. È importante mostrare cautela se stai interagendo con un individuo che ha tendenza a dissentire continuamente. Queste persone non amano essere influenzate o, ancora peggio, assimilate alla massa. Hanno un forte rifiuto per la standardizzazione e ciò può generare occasionali complicazioni nelle relazioni interpersonali.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, l’astro benefico Giove suggerisce un prossimo periodo di notevole rilevanza in ambito lavorativo. Tuttavia, simile a ieri, ti percepisco leggermente disallineato. Percepisco un sottotono di pressione. Evita le nottate tardive e prova a regolare l’agitazione che avverti in profondità.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.