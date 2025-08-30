Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 31 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 31 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

L’Ariete potrà sperimentare una potente energia, particolarmente nel campo dell’amore, quindi dimentica le preoccupazioni lavorative. Recentemente, la presenza di Giove contrario ha portato un pizzico di caos, ma quest’onda potrebbe essere ormeggiata se ti lasci guidare dalle emozioni. Serata promettente per incontri che rallegreranno il tuo cuore.

Oroscopo del Toro

Settembre si presenta favorevole per il segno del Toro, dopo le tensioni recenti connesse alla sfera lavorativa, e le sensazioni negative provate in particolare nelle prime settimane di agosto. Tuttavia, posso assicurarti che sarai indennizzato dal punto di vista finanziario. Ora devi mettere in campo tutta la tua forza interiore. Un piccolo consiglio, però, riguarda il tuo atteggiamento in amore. Sembreresti avere un approccio un po’ acido, come se stessi attraversando un periodo di stanca o nervosismo. Potresti sentire la mancanza di una risposta certa e decisa. Presta attenzione a quello che dici: le parole sono importanti!

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la mente è fervida di idee e l’indirizzo giusto da prendere è quello della creazione e dell’innovazione. In relazione al rientro al lavoro, credo che per voi Gemelli, il mantra da seguire sia “men è meglio”. Sul fronte sentimentale, possedete un’energia aggiuntiva.

Oroscopo del Cancro

Cancerino, mi rivolgo a te con questo consiglio: fai chiarezza su ciò che davvero vuoi perchè l’aspetto astrale attuale è molto favorevole per te e può fornirti un considerevole beneficio. Sii cauto però, poiché c’è un elemento di stress da non sottovalutare. Questo perché l’imminente passaggio al quale stai andando incontro, che implichi la firma di un documento o l’accettazione di un cambiamento, segnerà un’importante svolta nella tua vita.

Oroscopo del Leone

Leone, l’atmosfera è permeata di energia positiva. Direi persino che questa Domenica è caratterizzata dalla Luna, Venere e Mercurio che ti incoraggiano all’attività. Inoltre, sei riuscito a superare quella condizione fisica un po’ sotto tono che aveva segnato le giornate di giovedì e venerdì.

Oroscopo della Vergine

Vergine, la Luna ti sprona a riflettere sugli aspetti problematici della tua vita. Sebbene la tua mente sia costantemente impegnata, sarebbe vantaggioso prendersi il tempo per esaminare ogni minimo particolare, per spingersi oltre nella ricerca di risposte che sembrano sfuggenti. Fidati del tuo istinto, e ricorda oggi di non preoccuparti in anticipo.

Oroscopo della Bilancia

Dal lunedì, Bilancia, non avrai più Venere in posizione contraria, ciò implica che gli affetti nati in maniera discreta o forse un po’ problematici nelle prime tre settimane di agosto potrebbero acquistare rilevanza. Perciò, se non hai un partner, metti da parte le tue perplessità e prosegui: incontri interessanti e momenti serendipitici ti aspettano, anche in questa domenica.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione è chiamato in questo momento ad un nuovo inizio lavorativo, dando la priorità assoluta a quest’ultimo sopra tutto. Remiamo sempre nel ricordare che ci troviamo nell’ombra di un Mercurio retrogrado, quindi dal punto di vista finanziario, c’è molto da rimborsare a causa delle spese che sono state superiori alla norma. Per quanto riguarda la sfera affettiva, è importante mantenere un clima di serenità evitando dispute inutili.

Oroscopo del Sagittario

Oggi, Sagittario, Luna e Venere brillano favorevoli nel tuo cielo, potenziando le tue già forti capacità di agire. Questa potrebbe essere dunque la domenica adatta per incrociare il cammino della persona a cui hai pensato di fare una proposta. Oppure, potrebbe essere la perfetta occasione per goderti momenti di spensieratezza e felicità.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, come sottolineavo nei giorni scorsi, l’elemento cruciale è che Venere non risulta più avversa. Questo allineamento astrale favorisce la possibilità di avviare iniziative inedite. Ti stai interrogando su un cambio di posizione all’interno dello stesso contesto lavorativo, dei progetti nuovi stanno prendendo forma nella tua mente. Sicuramente c’è un’intensa attività ma non manca un pizzico di ansia.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario, l’influenza avversa della Luna è passata: le incertezze che si sono insinuate tra giovedì e venerdì sono ormai dietro di noi. Quanto al cuore, è fondamentale ponderare con attenzione prima di innescare controversie o distanziarsi da qualcuno. È opportuno ricordare che, in questa fase, entusiasmare l’esistenza con un qualche elemento inedito rappresenterà la migliore strategia per neutralizzare la monotonia.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, la giornata non vibra di energie vibranti. Grazie a questa luna avversa potrebbero insorgere sensazioni di affaticamento o, peggio, piccoli scontri verbali. Prenditi il tuo tempo per recuperare energie, ma sii cauto nel non alimentare disaccordi inutili. Non preoccuparti, già dalla giornata di domani le tue pensieri si faranno più limpidi.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.