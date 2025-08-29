Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 30 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 30 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Amati nati sotto il segno dell’Ariete, il periodo di tempo meglio vissuto sarà quest’oggi nel corso del pomeriggio, a dispetto della mattinata. Proprio come un ritratto dai tramonti recenti, posso vedere come negli ultimi trimestri abbiate attraversato un assortimento di circostanze che hanno toccato ogni sfumatura. Che siate imprenditori individuali o stiate cercando di bilanciare il vostro budget, posso percepire un certo grado di preoccupazione. Ricordate, però, l’importanza di mantenere un equilibrio: attenti a non eccedere, a non spingervi oltre i limiti consentibili.

Oroscopo del Toro

Toro, ignora le difficoltà della mattina, dove la luna non è proprio dalla tua parte. Mi auguro che nell’ultimo bi-giorno non hai seminato zizzania nel campo dei sentimenti. Ricorda, alcuni silenzi possono essere pesanti.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, ogni giorno è un impegno creativo, variabile in base alle proprie aspirazioni personali. Confido molto in questo segno zodiacale, per la sua innata vivacità. Infatti, l’elevato dinamismo che caratterizza i Gemelli in questo periodo può trasformarsi in una significativa spinta. Questo potrebbe condurli a raggiungere un notevole successo in breve tempo.

Oroscopo del Cancro

Amici del Cancro, è prevedibile che nei prossimi giorni, e molto probabilmente anche a Settembre, arriverà l’opportunità di concludere degli affari significativi. Potrebbero esserci vantaggiosi appuntamenti in vista. La Luna che ti domina potenzia la tua sensibilità, amplificando non soltanto le tue capacità in ambito affaristico, ma rendendo vivida e intensa anche la sfera sentimentale e romantica.

Oroscopo del Leone

Il segno zodiacale del Leone vivrà un pomeriggio più favorevole rispetto alla mattina. In aggiunta, tra questa serata e la prossima giornata, ci sarà un netto recupero di energia e vigore fisico. Ho l’impressione che le giornate del 28 e 29 potrebbero essere state un po’ fiacche.

Oroscopo della Vergine

Fortunatamente, Vergine, sei dotata di una naturale resistenza; fronteggiando tutte le vicissitudini emerse da luglio, molti altri segni zodiacali avrebbero ceduto. Invece, nonostante le tensioni sperimentate in ambito affettivo, riscontri in te il desiderio e la forza di ritornare in campo.

Oroscopo della Bilancia

Nel periodo pomeridiano, la Bilancia risplende con maggiore forza, soprattutto per coloro che si sono recentemente avventurati in nuovi ambiti professionali, anche se potrebbero sperimentare un lieve senso di incertezza. Un consiglio: mantenete un occhio attento sui vostri soci e collaboratori. Non dimentichiamo coloro che hanno recentemente rivoluzionato la propria posizione professionale o il proprio circolo di collaborazione.

Oroscopo dello Scorpione

L’oroscopo prevede una stagione favorevole per lo Scorpione in campo lavorativo, dal momento che si prospettano interessanti opportunità e novità al cambiare delle foglie. Senza allarmismi, mi sento comunque di dire che la vita affettiva richiede un attento esame. Non sto suggerendo che vi siano crisi imminenti, ma qualcosa non sembra del tutto in armonia.

Oroscopo del Sagittario

Iniziamo parlando del Sagittario, che avrà la Luna nel proprio segno a partire dal pomeriggio e beneficerà dell’appoggio di Venere. Ciò suggerisce che potrebbe essere un momento utile per lasciare che i sentimenti prendano il sopravvento. Inoltre, come vi avevo profetizzato ad inizio settimana, questo fine settimana avrà un importante ruolo nel ricuperare una vecchia passione o scoprire e perseguire nuovi interessi.

Oroscopo del Capricorno

Il fine settimana sarà davvero favorevole per i Capricorno, nonostante le difficoltà riscontrate all’inizio della settimana. Lunedì e martedì sono state giornate complicate, con un eccessivo carico di lavoro che ha tenuto l’amore fuori dai riflettori. Tuttavia, ora che Venere non è più in posizione opposta, potrebbe essere il momento di lasciare un po’ di spazio al piacere. Ricordate, cari Capricorno, bisogna anche sapersi godere la vita.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, il periodo di tensione causato da questa luna, che ha creato qualche attrito tra il 28 e il 29, sta per terminare nel pomeriggio. Ti consiglio di prevenire qualsiasi discussione d’amore prima che inizino. È fondamentale evitare dispute, sia con la famiglia che tra i parenti.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, potresti provare qualche turbamento durante questo fine settimana. Probabilmente stai affrontando un periodo un po’ meno brillante del solito. Il mio suggerimento è di ignorare i commenti negativi o le critiche da coloro che ti circondano. Potrebbero esserci coloro che provano invidia nei tuoi confronti. Ma non temere, vedrai un’ampia ripresa a partire da lunedì. Potresti essere semplicemente preoccupato per i vari impegni in arrivo.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.