Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 24 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 24 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è indispensabile trovare equilibrio nelle tue vicende di natura pratica, legale o burocratica, in quanto la posizione avversa di Giove simboleggia proprio queste tipologie di problematiche. Potrebbe trattarsi anche di una fattura non pagata o di un debito pendente, presta la dovuta attenzione.

Oroscopo del Toro

L’individuo del segno Toro é desideroso di ritornare al centro dell’azione. Guardando all’orizzonte delle future settimane, posso dire che l’amore prenderà un leggero passo di lato, lasciando spazio all’ambito lavorativo per tornare in maggiore evidenza. Dal mese di febbraio, come ben sappiamo, vi sono stati diversi cambiamenti riguardanti incarichi e questioni economiche, pertanto, mi sento di consigliare prudenza e di evitare di spingersi oltre le proprie possibilità.

Oroscopo dei Gemelli

Amati Gemelli, l’attuale panorama astrale risulta alquanto intricato, proprio come quello di ieri. Invito a evitare le distese file di veicoli ed a sottrarsi a contatti che potrebbero generare smarrimento. L’apatia potrebbe far capolino, in particolare a causa di un eccesso di stress dovuto alla mancanza di impegni stimolanti. Non temete però, da domani sarà possibile recuperare.

Oroscopo del Cancro

Chi appartiene al segno del cancro, vivrà una domenica ricca di sentimenti profondi. La presenza di Giove favorisce una crescita professionale, un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Per coloro che desiderano consolidare un amore, il momento non potrebbe essere più propizio.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone si risveglia alla vita ed è pronto per una settimana ricca di impegno la prossima. A favorevoli movimenti astrali si aggiunge l’ingresso di Venere nel segno da domani, che non solo accrescerà il tuo carisma, ma aprirà anche opportunità di raccogliere approvazione ed apprezzamento. E’ un fatto positivo, per te Leone.

Oroscopo della Vergine

Vergine, tu che sei un individuo tanto pragmatico quanto determinato, ti aspetta una giornata all’insegna della costruzione. L’ora della tua ascesa è finalmente arrivata. Sarai al centro di importanti eventi, sia in campo amoroso che lavorativo, che ti presenteranno decisioni più semplici da prendere.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, l’astrologia ti sorride! Le stelle stanno convergendo a tuo favore e, degno di nota, domani – lunedì – l’atmosfera celestiale diventerà ancora più positiva con l’arrivo della Luna nel tuo segno zodiacale. Nel campo affettivo, s’invia un soffio di tranquillità, particolarmente utile per coloro che hanno avuto incertezze nelle passate tre settimane, o per chi ha intrapreso una relazione dubbiosa, pensando che fosse una scelta sbagliata. Sorprendentemente, ora si riscontrerà un maggiore coinvolgimento. Dal punto di vista lavorativo, ci sono progetti impegnativi davanti a te, tuttavia, nonostante la loro complessità, si prevedono risultati positivi e gratificanti.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, questa domenica sarà particolarmente rilassante e coinvolgente per te. Il mio consiglio? Prenditi una pausa, un momento di respiro, perché serve ricaricare le energie. Da lunedì, infatti, l’attività riprende con intensità. Nei prossimi giorni, il cielo astrale sarà molto favorevole, non da ultimo nel settore lavorativo. I liberi professionisti che avanzano delle proposte o che possiedono un solido percorso professionale sono quelli che riceveranno i benefici più significativi.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sembri essere sotto tono, cosa è successo ieri? Forse ci sono state semplici irritazioni oppure problemi di natura pragmatica di cui mi sono occupato in questi giorni. Potresti aver sentito un po’ di stress riguardo le vacanze, ritardi dovuti al traffico o forse ci sono delle tensioni interne alla tua famiglia. Oggi ti consiglierei di agire con prudenza in ogni settore.

Oroscopo del Capricorno

Il Capricorno è in una posizione astrale vantaggiosa grazie a questo novilunio, attivo fin da ieri, che gli offre un ambiente fertile per coltivare le proprie ambizioni. È il momento ideale per rivalutare alcune relazioni e anticipare successi che verranno. Ne parleremo meglio nei giorni a venire.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, è fondamentale prestare attenzione alla gestione del tuo portafoglio; negli ultimi tempi sembra che le spese abbiano preso il sopravvento. Ugualmente, vigila su ciò che dici, perchè in ambito sentimentale, a partire dal prossimo lunedì, si potrebbero creare disaccordi, per i quali potresti avere una responsabilità.

Oroscopo dei Pesci

Oggi, cari Pesci, si consiglia di lasciar trascorrere le situazioni, soprattutto quelle di natura provocatoria. Se si mette troppa pressione, si corre il pericolo di arrivare al punto di rottura. Ad ogni modo, giungerà un considerevole recupero domani. Sarà una giornata rilevante per la sfera lavorativa e per le vostre illuminazioni interiori.

