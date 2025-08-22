Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 23 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 23 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ti attendono giorni movimentati ma potenzialmente proficui sia sul piano laborativo che amoroso, specialmente a partire da lunedì, con Venere che torna a sorriderti.

Oroscopo del Toro

In queste giornate, Toro, potrebbe balenare nella tua mente un lampo di genialità, una brillante intuizione che non avevi considerato. Questo potrebbe infine darti la spinta per pronunciare quel tangibile assenso che hai procrastinato per un periodo decisamente troppo lungo.

Oroscopo dei Gemelli

Bene, Gemelli! Questo fine settimana sembra piuttosto movimentato per te, con un pizzico di caos in aria. Ti consiglierei di stare alla larga da qualsiasi tipo di contrasto e caos, compresi problemi di traffico e altri eventi gravosi. È un ottimo momento per prenderti un momento per te e recuperare le energie.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, che splendide emozioni ci riserva il firmamento! Mi auguro che tu possa sfruttare al meglio queste opportunità, specie se riguardano importanti progetti che potrebbero decollare verso settembre. Non dimenticare che, con Giove e Venere favorevoli nel tuo segno, l’amore è un’opzione a cui non puoi rinunciare e potrebbe portare a decisioni di grande rilievo nella tua vita.

Oroscopo del Leone

Durante il fine settimana, il Leone potrebbe trarre vantaggio da un po’ di riposo, dal momento che l’agenda risulta piena e, già da lunedì, non ci sono dubbi sulla presenza di successo. Inoltre, con l’arrivo di Venere nel suo campo astrale, si prevede un’ondata di benessere anche a livello emotivo.

Oroscopo della Vergine

La Vergine ha un grande focus in questo momento. Chissà, forse nelle prossime 24 ore, grazie all’evento astrale che sta avvenendo nel suo cielo, potrebbe giungere una lieta notizia. Potrebbe esserci un elemento potente, intrigante e positivo che potrebbe ristabilire l’equilibrio che si è perso nel mese di luglio.

Oroscopo della Bilancia

Il segno zodiacale della Bilancia sta riscontrando una condizione migliorata e dopo il 25 sarà ancora più agevolata grazie all’influenza positiva di Venere. Il recupero dell’affettività è un aspetto che ho evidenziato in diverse occasioni nelle mie previsioni. Le connessioni affettive instauratesi in questo mese di agosto possono essere apparse come poco stabili, quasi come se fossero state vissute all’avventura. Tuttavia, da lunedì avverrà una svolta significativa. Proprio tu, Bilancia, avrai l’opportunità di esprimere più intensamente i tuoi sentimenti a chi ti sta accanto.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, dopo un paio di giorni intensi, sei ora in una fase di ristoro. Sarà possibile per te, sabato e domenica, alleggerirti da qualche fardello. Il consiglio delle stelle per te è di cercare di recuperare il tuo equilibrio e la tua saggezza: ne avrai bisogno perché il tuo ambito professionale ti richiama con vigore. Con il benestare di Giove, si profila all’orizzonte la creazione di nuovi progetti, l’apertura di inedite opportunità.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, abbiamo in arrivo due giorni durante i quali è importante liberarti dall’eenia e da tutti coloro che potrebbero recare turbamento nella tua vita. Allo stesso modo, sii prudente ad evitare congestione e traffico. Semplicemente prenditi tutto il tempo necessario per svolgere le tue attività.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, andiamo con il tuo oroscopo! Gli astri ti sono particolarmente favorevoli ora e nelle prossime 24 ore. Questo sarà d’aiuto, considerando che il mese di agosto si è rivelato un po’ più lento del previsto per te. Forse hai messo in stand-by alcune collaborazioni o sei stato indeciso su alcuni giudizi da emettere. Alcuni di voi potrebbero essersi trovati sul filo del rasoio, incerti se accettare o meno determinati progetti. Probabilmente adesso però stai avvertendo una sensazione di pace e sei pronto a tuffarti in una nuova era della tua esistenza. Vai Capricorno, è arrivato il tuo momento!

Oroscopo dell’Acquario

A seguito di due giorni particolarmente impegnativi, caro Acquario, un meritato weekend di recupero si fa strada. Anzi, potremo dire che sarà un periodo intriso di energia positiva che durerà fino al 26, un vero e proprio dono astrale. E’ di fondamentale importanza approfittarne per riprendere le redini del proprio operato lavorativo, più che affettivo. Infatti, in amore potrebbe esserci qualche incertezza o, addirittura, potrebbe finire a fare da contorno alla tua vita.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi sottolinea l’importanza di ponderare con cura ogni vostra parola, specialmente se avete in programma di capire meglio le intenzioni del vostro partner in questo fresco mese di Luglio. Sembrerebbe che il periodo sia un pizzico malizioso e potrebbe mettervi alla prova non solo fisicamente, ma potrebbe anche sollevare alcune perplessità. Tuttavia, ricordatevi che sono solo sfide momentanee, perché a partire da Lunedì vedrete un grande miglioramento. L’essenziale è evitare di agire impulsivamente.

