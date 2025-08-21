Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 22 agosto 2025.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 22 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e "I Fatti Vostri", vi accompagna nell'affascinante universo delle previsioni astrali

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, possiedi una grinta notevole. La tua energia è incommensurabile, e lo è anche il tuo impeto, considerando che Marte, il tuo pianeta guida, è in una posizione contrastante. Ci sarà certamente l’opportunità di esprimere a voce alta i tuoi pensieri. Se c’è un progetto che non ti ispira più come prima, potrebbe essere il momento di prendere in considerazione l’idea di ritirarti.

Oroscopo del Toro

Il periodo attuale per il segno del Toro è un po’ movimentato, indecisione tra prendere o rifiutare un’opportunità, oscillazioni tra un’affermazione o una negazione. Questo venerdì non si prospetta diversamente, con un’aria di smarrimento. Tuttavia, il weekend, Sabato e Domenica, sarà caratterizzato da un ritorno alla lucidità e da ottime intuizioni. Consiglio di prendere le decisioni con calma, attendendo un clima più favorevole.

Oroscopo dei Gemelli

Cari Gemelli, la giornata odierna presenta auspici favorevoli. Tuttavia, un avvertimento: il weekend potrebbe non essere dei più energici. Pertanto, sarebbe consigliabile cercare di completare tutto ciò che avete in programma entro l’arrivo del fine settimana, ovvero entro questo venerdì. Non temete, anche se avete una pausa, tanto l’amore quanto il lavoro trarranno grandi benefici a partire da lunedì prossimo.

Oroscopo del Cancro

Il Cancro dovrebbe essere in allerta perché percepisco che questo è un segno altamente sensibile. Hai la sensazione che ci siano delle variazioni in atto. Potresti aver già ricevuto alcuni segnali di conferma per l’autunno. In ogni caso, non rallentare adesso e soprattutto, organizza delle giornate all’insegna dell’amore.

Oroscopo del Leone

Leone, risplendi sempre più come il sovrano dello Zodiaco. Con la Luna nel tuo segno e Venere che ti raggiunge a partire da lunedì, l’azione di Marte e l’influenza positiva di Saturno, risulta difficilissimo contenersi. Chi possiede un solido bagaglio di esperienze, o un curriculum corroborante, avrà maggiori opportunità di mettersi in luce. Nonostante ciò, non bisogna perdere la speranza se non si hanno risultati eclatanti alle spalle, perché potrebbe arrivare un’importante opportunità, magari persino una chiamata romantica.

Oroscopo della Vergine

Nell’oroscopo della Vergine, vuoi far notare che il fine settimana, sia sabato che domenica, saranno portatori di energie positive. E’ da un po’ che mi senti insistere su questo punto, ma è fondamentale per te tentare di rimediare ad una certa frizione familiare. La tua natura tende ad essere pragmaticha e logica, ma dentro di te esiste un’ardente necessità di affetto. Un pizzico di calore umano sarebbe benefico per te. Pertanto, sabato e domenica diventano le giornate ideali per andare alla ricerca dell’amore e dell’affetto dai tuoi cari.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, le date più gravose, che erano il 19 e il 20, sono ormai alle spalle. Quindi, dal 21 al 24 potrebbe esserci un gradevole ritorno di fiamma. In effetti, nelle recenti settimane, qualcuno potrebbe aver conosciuto una nuova persona, ma per ora potrebbe non aver manifestato completamente i propi sentimenti. Forse non ha dichiarato un eterno amore, ma ha semplicemente suggerito di lasciarsi andare alla corrente del fiume della vita. Ebbene, a partire dal prossimo lunedì le cose prenderanno una svolta. Anche l’amore assumerà una connotazione diversa, sicuramente più brillante.

Oroscopo dello Scorpione

Carissimi Scorpioni, auspico che nessun diverbio abbia turbito il vostro ieri. Rimanete sempre concentrati e in pieno controllo di voi stessi, altrimenti potreste riscontrare una certa sfida nella giornata di oggi, venerdì. Potrebbe non essere semplice, ma non temete: vedo una grande ripresa all’orizzonte per sabato 23 e domenica 24.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il fine settimana che si prospetta ha delle particolarità. Il mio consiglio per te è di dedicare tempo a quelle persone che occupano un posto speciale nel tuo cuore. Se ci fossero degli attriti o persone che ti mettono a disagio, nel corso di sabato e domenica, non avrai problemi a dire la tua, anche con un certo grado di fermezza.

Oroscopo del Capricorno

Per il Capricorno, alcune intuizioni ben fondate potrebbero emergere nel corso del weekend, apportando un certo fascino speciale. L’amore potrebbe trovare una via di rigenerazione significativa e per chi si trova a dover prendere una decisione lavorativa, le stelle saranno d’aiuto.

Oroscopo dell’Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, l’avvertimento di oggi suggerisce di evitare dispute e affermazioni audaci. Il disallineamento lunare può continuare a portare tensione e disorientamento.

Oroscopo dei Pesci

Per gli amati Pesci, l’amore è sicuramente in aria. Tuttavia, rammentiamo che questo segno richiede costanti rassicurazioni. Così, se avete qualcuno distante che sembra aver tralasciato la relazione, i Pesci reclameranno l’attenzione nel fine settimana. Ne parleremo più in dettaglio nella previsione di domani.

