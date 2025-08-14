Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 15 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 15 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Per l’Ariete, questo Ferragosto si presenta con alcuni piccoli problemi da affrontare. In questi giorni si percepisce l’influenza negativa di Venere che sembra creare un po’ di confusione in ambito familiare. Potrebbe esserci una sensazione di distanza, anche tra coloro che sono molto legati tra loro, si può sentirsi o in effetti essere distanti dal proprio partner. Tuttavia, un miglioramento è previsto già a partire da questa sera.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Oggi, la collocazione astrale della luna nel segno del Toro incoraggia la manifestazione delle emozioni di successo. In particolare, coloro che hanno recentemente affrontato una delusione, una perdita, una sconfitta, troveranno forza per un recupero. Mantieni un occhio vigile sulle tue priorità e su quante primavere hai sulle spalle, perché è possibile che recentemente tu abbia sofferto un contrattempo o ti sia sentito privato di qualcosa.

Oroscopo dei Gemelli

Ferragosto si prospetta promettente per i nativi dei Gemelli, con la Luna vivace e pronta a stimolare l’interesse. Non è un segreto che i Gemelli trovano la loro gioia in cimentarsi con ambienti, attività e individui sconosciuti. Se sei coinvolto in una relazione sentimentale, aspettati delle sorprese che renderanno questo fine settimana particolarmente interessante.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, questo Ferragosto sembra portare un’ondata di emozioni, sprazzi di idee innovative e una serie di incontri significativi. Venere e Giove, che si fanno strada nel vostro segno, danno l’opportunità di esprimere i sentimenti a quella persona speciale che occupa un posto nel vostro cuore. Non solo, più in generale, questo è un periodo astralmente favorevole per decisivi passaggi di vita come matrimoni o inizi di convivenza. E guardiamo anche un po’ più avanti, l’autunno che bussa alle porte sarà ricco di aspettative positive per coloro che possono già vantare solidi traguardi professionali. Avanti tutta, cari amici del Cancro!

Oroscopo del Leone

Leoncino mio, sei inarrestabile, non c’è dubbio. Tuttavia, ci sono alcune provocazioni minime che devi gestire. Potrebbe esserci un po’ di sforzo nello staccarti da certi pesi, da certe situazioni che ti appesantiscono, ma è solo un effetto passeggero della luna. A parte questo, guardati attorno: il firmamento brilla per te, e il tuo è veramente un cielo da campione.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, un gioioso Ferragosto a voi, allietato da una congiuntura favorevole. Sembra che tutte le problematiche, le incertezze e le sfide del mese di luglio stiano finalmente virando verso un percorso più sereno e maneggevole. Questa giornata si colora di intuizioni acute, e grazie alla luna in aspetto propizio, vi troverete immersi in uno spazio di…

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, ultimamente sembra che ogni tuo gesto o parola generi controversie. Certo, questa potrebbe portarti al centro dell’attenzione ma, ahimè, c’è anche una certa dose di tensione in questa situazione astrale. Questo indica che l’ambito sentimentale potrebbe subire un po’ di stress. Gli innamoramenti freschi potrebbero nascere in silenzio o necessitare di essere ulteriormente verificati, mentre le relazioni passate potrebbero richiedere un certo sostegno o una rinascita, nel caso siano ancora di tuo interesse.

Oroscopo dello Scorpione

Allora, come annunciavo precedentemente, dedicato allo Scorpione con la Luna in opposizione, prevedo per Ferragosto un periodo caratterizzato dal motto “meno è meglio”. Sarà un’atmosfera circondata da un numero limitato di individui, ma ognuno di essi saranno fonti di piacevolezze e stimoli. È importante evitare eccessi.

Oroscopo del Sagittario

Nel periodo attuale, per il Sagittario, è di vitale importanza mantenere la fede nel futuro. Avrei veramente piacere nel constatare il sorgere di belle opportunità, opportunità che possano permetterti di esternare i tuoi pensieri, di liberare la tua mente se alcuni eventi della prima parte dell’anno non si sono svolti come sperato. Per questo mese di agosto, ho la sensazione che gli astri ti saranno favorevoli.

Oroscopo del Capricorno

Il mio consiglio per i Capricorno è di affrontare l’agitazione che si percepisce nel profondo da un po’ di tempo, potrebbe esserci un’intenzione di cambiare posizioni o gruppi. Tuttavia, le energie lunari odierne sono alla vostra parte e predicono un Ferragosto promettente. Non reprimete le vostre emozioni, lasciate che il vostro cuore si esprima liberamente.

Oroscopo dell’Acquario

Amici dell’Acquario, come sottolineavo ieri, avete una certa avversione per le celebrazioni prefissate ed è per questo che l’imminente Ferragosto risulta essere un tantino atipico per voi. Non siete inclini ad immergervi nel caos festivo, tuttavia, fate il possibile per non lasciarvi frustrare da inconvenienti di minima importanza.

Oroscopo dei Pesci

Per te, amico del segno dei Pesci, questo Ferragosto sarà pieno d’amore e di progetti promettenti per il prossimo autunno. Assumerai un ruolo di protagonista, quindi ti consiglio di iniziare subito a riflettere su strategie di successo, dal momento che ti troverai nel bel mezzo del Ciclone nelle prossime settimane.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.