Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 14 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 14 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, senzi una vigorosa spinta all’avvio di questa giornata, ma tieni bene a mente che tale impulso energetico necessita di essere indirizzato correttamente, altrimenti potrebbe essere sprecato tra difficoltà familiari. Inoltre, potrebbero esserci tensioni tra genitori e figli da risolvere. Nella tua relazione di coppia, mantenere un certo equilibrio è più che consigliato.

Oroscopo del Toro

Toro, nel pomeriggio e durante il giorno di Ferragosto, la luna sarà nel tuo segno, portando con sé emozioni profonde e sincere. Potrebbe esserci un’opportunità per riaccendere una vecchia fiamma o dedicare del tempo a colui o colei che stuzzica il tuo cuore. Sul fronte lavorativo, si prevedono novità e nuovi progetti in rampa di lancio. Tuttavia, dovresti abbassare le tue difese per non rischiare di farti sfuggire delle interessanti opportunità.

Oroscopo dei Gemelli

Arriva un fine settimana trionfale per i Gemelli, ma è probabile che molti di voi non abbiano l’opportunità o il desiderio di celebrare il Ferragosto. Perciò, potrebbero posticipare un incontro o un’occasione speciale a sabato o domenica. State emanando un fascino irresistibile e Venere è al vostro fianco promettendo protezione per i nuovi inizi.

Oroscopo del Cancro

All’avvicinarsi del Ferragosto, il segno del Cancro può aspettarsi un periodo di tranquillità. Potrebbe anche capitare che, in questi giorni, tu decida di fare una promessa d’amore eterno a qualcuno che ti sta particolarmente a cuore. Vorrei però rassicurare anche coloro che non desiderano impegnarsi in una relazione così seria: ci sono buone probabilità che anche le relazioni occasionali vadano alla grande. Guardando avanti, le previsioni indicano possibili nuovi incontri e un periodo di cambiamento che potrebbe portare a interessanti opportunità lavorative in autunno.

Oroscopo del Leone

Il Leone è un segno astrologico intriso di una continua vitalità, questa energia non si esaurisce mai. Essendo simbolo di vittoria e forza, il Leone aspira sempre a risplendere, ad essere al centro dell’attenzione. Credo fortemente che per questi nativi non mancheranno le opportunità di trionfare, anche in campo competitivo. Ogni enunciato che emani dal Leone sarà un pezzo importante del suo personale e grandioso puzzle di vita: sii dunque saggio nelle tue parole. E non dimenticare di dar valore alle relazioni affettive importanti che nutrono il tuo cuore. Avvicinati a coloro che rappresentano i tuoi affetti prediletti.

Oroscopo della Vergine

Amici della Vergine, siete tra i fortunati! L’auspicio per Ferragosto è positivo grazie alla luna che da oggi pomeriggio esercita la sua influenza benefica. Sì, sono consapevole che luglio è stato un mese arduo, però vi assicuro che ora potrete riemergere. Se state riscontrando delle criticità che riguardano il lavoro o le questioni personali che nel recente passato vi sembravano confuse e prive di organizzazione, ora vedrete tutto in maniera più limpida e solida.

Oroscopo della Bilancia

Per coloro che appartengono al segno della Bilancia, è giunto il momento di fare una piccola pausa. Le due giornate di metà agosto, il 14 e il 15, potrebbero introdurre alterazioni positiva sotto forma di regolamenti maggiormente rigorosi. Sul fronte romantico, la situazione potrebbe migliorare dall’attuale; ci sono stati molti rancori o estraneità e le nuove passioni emergono con eccessiva titubanza.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è indubbio che ci saranno delle variazioni celesti nelle prossime 24 ore, con la luna che entra in opposizione. Questo inevitabilmente si tradurrà in un Ferragosto piuttosto ordinario per te. Ovviamente, i più giovani avranno meno obblighi e responsabilità, mentre coloro che hanno raggiunto o superato la soglia dei 40 o 50 anni potrebbero preferire godersi del tempo in solitudine. Agosto si presenta quindi come un periodo di riflessione e revisione per te, Scorpione.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario avrà l’opportunità di evidenziare al meglio le sue doti, in virtù dell’energia e dell’entusiasmo rinnovati che sta sperimentando in questi giorni. È un periodo ricco di idee per lui! Gli astri consigliano di non perdersi d’animo per quegli insuccessi o quelle mancanze di conferme, che hanno avuto un impatto negativo sulla prima parte dell’anno.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei sovraccaricato di responsabilità e la fatica inizia a farsi sentire. Tuttavia, mi preme suggerirti di organizzare un Ferragosto in maniera semplice e tranquilla. Da oggi pomeriggio, la luna risplende in un aspetto favorevole per te.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, la tua innata predisposizione all’anti-conformismo ti allontana dalle celebrazioni convenzionali. Di conseguenza, poiché non desideri sentirti assimilato, potrebbe darsi che nelle prossime ore desideri intraprendere qualcosa di inusuale. Questo potrebbe accadere oggi o domani.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, l’obiettivo primario è di aprire il cuore e la mente all’amore. Dunque, con la Luna a favore da questo pomeriggio, lasciati trasportare dalle sensazioni. Ci sono appuntamenti significativi all’orizzonte. Si profila un autunno ricco di opportunità.

