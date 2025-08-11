Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 12 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 12 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, segnaliamo che la Luna è in procinto di farsi strada nel tuo segno e questo può provocare una certa agitazione nel pomeriggio. Nonostante ciò, noterai un incremento del tuo spirito di iniziativa che ti aiuterà a superare eventuali dispute in sospeso. Non possiamo ignorare che la combinazione di Giove e Saturno potrebbe generare perplessità e momenti di stress; perciò, ti invito a prestare particolare attenzione alle tue parole, dato che hai la tendenza ad esprimerti in maniera impulsiva.

Oroscopo del Toro

Per il Toro, il ritorno di antiche emozioni è in vista, grazie al beneficio di Venere e Giove. Tuttavia, un costante pensiero riguardante le problematiche lavorative e finanziarie potrebbe nuvolare la mente. Oggi, l’invito è a navigare con saggezza tra le provocazioni e tensioni che potrebbero presentarsi.

Oroscopo dei Gemelli

Nel corso del pomeriggio, i nati sotto il segno dei gemelli riscopriranno un’energia che sembrava svanita ieri. Come ho sempre sottolineato, i gemelli sono indefessi, ma bisogna fare attenzione: a volte, rischiano di lasciare spazio alla monotonia all’interno della propria esistenza, un fattore che può causare grande turbamento. Non temete, gemelli, favorirete l’innovazione.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancro, la vostra serata potrebbe non essere così vivace come desideravate, promettendo bassa energetica. Ma non preoccupatevi, poiché la vostra mattinata risulterà essere molto produttiva. Capisco che molti di voi stanno probabilmente affrontando un esame, preparandosi per una prova o organizzando un evento. Ma non temete, vedo il successo arrivare entro la fine di settembre. Sorprese eccezionali sono all’orizzonte, quindi aspettatevi novità stimolanti!

Oroscopo del Leone

Nel corso del pomeriggio, il Leone ritrova un’incredibile energia e sono in grado di prevedere che, da questo momento fino alla mattinata del 14, ci sarà la concreta occasione di guadagnare ampia approvazione. È un periodo di trionfi rinnovati.

Oroscopo della Vergine

Vergine, abbandona le tue tristezze e la mattinata non troppo brillante. Ci sono stati anche quelli che non hanno riposato bene questa notte, ma non preoccuparti, dal pranzo in poi ci sarà un recupero. E voglio rivelarti che Ferragosto promette di essere vincente.

Oroscopo della Bilancia

Questo periodo per il segno della Bilancia è caratterizzato da una serie di tensioni, transitorie certo, ma presenti. Riguardo all’amore, le cose non appaiono del tutto chiare; anche le relazioni nate da poco tempo potrebbero essere sperimentate non con freddezza, ma con un rinnovato senso di riflessione. In altre parole, si procede senza mete predefinite, senza dare niente per garantito. Quale esito ci sarà, solo il tempo potrà dirlo.

Oroscopo dello Scorpione

Per gli amici dello Scorpione, l’influenza positiva della Luna nel periodo mattutino risulta fondamentale. Inoltre, desidero sottolineare che anche la giornata dominicale risulterà proficua. Il mio suggerimento? Organizzate un Ferragosto distante da individui tediosi e circostanze intricate da affrontare.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario potrebbe incontrare una mattinata poco gradevole, tuttavia, nel corso del pomeriggio, avvertirà un significativo recupero delle sue energie, accompagnato da una rinnovata voglia di agire. Questa dinamica positiva favorirà gli incontri, i viaggi e gli spostamenti nei prossimi tre giorni. L’amore si preannuncia più appassionato.

Oroscopo del Capricorno

Amati Capricorno, sembra tu ti perda talora in un mare profondo di pensieri. Quando ciò accade, tendi a chiuderti in te stesso, ad isolarti, mantenendo un silenzio che può apparire inquietante per coloro che hanno a cuore la tua felicità e il tuo benessere. Trattare con te può diventare un enigma per loro. Un consiglio per te, questa notte non trascorrerla fino all’ultimo minuto: evita di fare le ore piccole.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, il tuo segno zodiacale brilla di energia in questi giorni! Un periodo particolarmente favorevole si profila all’orizzonte, specialmente tra martedì e giovedì, in cui avrai l’opportunità di rinverdire vecchie amicizie e sentimenti. Ben consapevole del fatto che i nati sotto il segno dell’Acquario non sopportano gli appuntamenti infiniti con la burocrazia e le questioni legali, non posso tuttavia non consigliare un occhio più attento ai tuoi impegni. Soprattutto, fai attenzione ai ritardi, che potrebbero essere insidiosi. Assicurati che tu abbia saldato tutti i tuoi conti, che non ci siano adempimenti in attesa e se qualcuno ti deve del denaro, ora potrebbe essere il momento giusto per chiederlo.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, vi attendono esperienze uniche in questa giornata carica d’intensità. Inoltre, la favorevole conggiunzione tra Venere e Giove porta con sé auspici positivi. Se siete in procinto di affrontare un test, un esame o una prova qualsiasi, il firmamento è decisamente dalla vostra parte. Ciò sarà confermato più chiaramente nei giorni a venire.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.