Sono settimane che non si fa altro che parlare della possibile rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara di Uomini e Donne. I due ragazzi hanno iniziato a destare dei sospetti dal momento che hanno mostrato una certa assenza sui social e comportamenti ambigui. Con il passare del tempo, poi, hanno cominciato a trapelare delle segnalazioni alquanto incresciose. Una delle ultime è decisamente dettagliata e svelerebbe i motivi della separazione tra i due.

I presunti motivi della rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Le cose tra Gianmarco e Cristina pare siano precipitate. Il condizionale è d’obbligo, anche se ormai gli indizi che si stanno susseguendo sono davvero tantissimi. In queste ore, Lorenzo Pugnaloni ha riportato la segnalazione di alcuni utenti del web i quali hanno dichiarato di essere a conoscenza dei motivi che hanno generato il raffreddamento nel rapporto tra i due ex volti di Uomini e Donne. Persone a loro vicine, infatti, avrebbero rivelato che Cristina avrebbe cominciato ad essere insofferente nei riguardi del tenore di vita di Gianmarco, sempre in giro tra serate e locali.

Questo, dunque, pare abbia spinto la coppia a discutere sempre di più, fino ad arrivare ad un punto di rottura. Stando a quanto emerso, sembrerebbe che solamente i primi 20 giorni di relazione siano stati felici e sereni. Dopo poco, poi, sembra siano iniziati i problemi che potrebbero essere proprio alla base del loro allontanamento.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La presa in giro verso i fan di Uomini e Donne

Come se non bastasse, poi, alcuni utenti hanno riportato anche altre segnalazioni. In questi giorni Gianmarco è stato avvistato al mare con altre ragazze e al suo fianco non c’era Cristina. Inoltre, testimoni hanno anche detto di aver dato un’occhiata allo sfondo del telefono di Steri, dove non sembra sia più presente la foto con Cristina. Quest’ultima, dal canto suo, ieri è stata beccata a mettere dei like ad alcuni video sui social in cui si fa riferimento a relazioni finite. La giovane, però, ha provveduto a rimuovere ogni traccia dopo che la faccenda è stata segnalata e riportata all’attenzione dei fan.

Ma allora, la domanda che sorge spontanea è: per quale motivo continuare a tenere tutto nascosto ai fan? Ed è proprio qui che entra in gioco la presunta presa in giro verso il pubblico. Sembrerebbe, infatti, che i due abbiano vergogna a raccontare tutto in quanto solo una settimana fa Gianmarco ha rilasciato un’intervista sul magazine Chi in cui non aveva fatto menzione della crisi con la sua fidanzata. Dunque, adesso che tutte queste notizie sono trapelate, cosa decideranno di fare i due? Verranno allo scoperto o continueranno su questa scia di mistero? Staremo a vedere.