Che le cose tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non stessero andando particolarmente bene sembra assodato da un po’ di tempo. Molte sono le segnalazioni e le stranezze che si sono verificate in questi giorni a proposito della coppia nata a Uomini e Donne. Ad ogni modo, in queste ore sono emerse delle notizie alquanto dettagliate che lascerebbero presagire qualcosa di più. Cristina, infatti, è stata avvistata in compagnia di un altro ragazzo. Ma chi sarà mai? E, soprattutto, come avrà reagito Gianmarco?

La segnalazione su Cristina Ferrara e un altro ragazzo: che succede

Tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri è davvero finita? Le ultime indiscrezioni stanno lasciando intendere proprio questo. Lorenzo Pugnaloni ha condiviso delle indiscrezioni ricevute in questo periodo secondo le quali sembrerebbe che Cristina sia stata avvistata in compagnia di un altro uomo. A lasciar trapelare degli indizi sono stati i diretti interessati mediante i social.

In primo luogo, Cristina ha pubblicato una foto scattata in un luogo che pare sia lo stesso nel quale si trovasse quest’altro ragazzo, di cui per privacy non è stata rivelata l’identità. I due avrebbero partecipato alla stessa serata, tuttavia, si sarebbero premurati di non farsi mai immortalare insieme. Altro fatto piuttosto bizzarro, poi, risiede anche nel fatto che i due non si seguono sui social. Se si conoscono e non c’è nulla di più di un’amicizia tra di loro, per quale ragione non seguirsi?

La reazione dell’ex tronista di UeD Gianmarco Steri

Questo non è l’unico avvistamento dei due insieme. Anche un po’ di giorni fa sono emerse informazioni analoghe. Questo, dunque, unito al fatto che Cristina e Gianmarco non si mostrano più insieme sui social, non sta facendo altro che fomentare sempre di più le convinzioni di chi crede che tra i due, ormai, sia tutto finito.

Nel frattempo, come avrà reagito Gianmarco? Il ragazzo, come emerso di recente, è stato avvistato a Salerno ad alloggiare in un hotel e non dalla sua ipotetica fidanzata. Questa, dunque, potrebbe essere la conseguenza di tutti questi eventi che si starebbero verificando tra di loro. L’ex tronista di Uomini e Donne, però, non è mai intervenuto sulla questione, anzi, si sta dedicando a tutt’altro. Proprio in queste ore ha pubblicato sui social dei messaggi nei quali ha parlato di nuovi progetti professionali. La sua attività da parrucchiere si sta espandendo, sta di fatto che a breve aprirà un nuovo centro a Roma per cui sta reclutando personale. Chiunque fosse interessato alla cosa non dovrà fare altro che inviare il proprio curriculum all’e-mail indicata. Non resta che attendere, quindi, per vedere se e quando Gianmarco e Cristina decideranno di chiarire la situazione.