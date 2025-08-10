Cari Pesci, vi trovate davanti a un periodo interessante. Questo segno zodiacale, governato da Nettuno, è il simbolo del mistero, dell’intuizione e della profondità emotiva. Voi, nati sotto il segno dei Pesci, avete sempre avuto una connessione particolare con l’universo, una sensibilità acuta che vi permette di percepire le sfumature più delicate del mondo attorno a voi.

La vostra natura empatica vi rende delle vere e proprie calamite per le emozioni, siano esse di gioia o di dolore, e questa vostra capacità di sintonizzarvi con gli altri può essere sia una benedizione che una sfida. Avete il dono di vedere oltre le apparenze, di toccare l’anima delle persone e di comprenderle a un livello profondo.

La vostra fantasia è senza limiti, e la vostra immaginazione vi porta spesso in mondi lontani, dove potete rifugiarvi quando la realtà diventa troppo pesante. Ma fate attenzione a non perdervi troppo in questi mondi onirici: la vostra sfida è trovare l’equilibrio tra il sognare e il vivere nel presente.

La vostra grande forza è l’amore incondizionato che siete capaci di dare, ma dovrete imparare a proteggervi, a non lasciarvi sopraffare dalle energie esterne. Cercate di circondarvi di persone che apprezzino la vostra sensibilità e che vi supportino nei momenti di incertezza.

Oroscopo di oggi dei Pesci di Paolo Fox: le previsioni di oggi 10 agosto 2025

Amici del segno dei Pesci, la vostra giornata risplende di emozioni potenziate, susceptibili di regalarvi esperienze uniche. Se vi sta a cuore qualcuno, non trattenetevi: solcate le acque del suo affetto. Accogliete a braccia aperte anche nuove amicizie, poiché potrebbero rapidamente trasformarsi in legami più profondi. Preparatevi ad un ritorno ad una vibrante passionalità.

